Дания вызвала посла РФ из-за нарушения ее воздушного пространства
В Дании отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским разведывательным самолетом 29 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это абсолютно неприемлемо и вызывает особую тревогу в нынешней ситуации", - подчеркнул глава МИД в Twitter.
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
Напомним, что 29 апреля системы слежения зафиксировали российский Ан-30 к востоку от острова Борнхольм, датской территории на Балтике, впоследствии этот же самолет нарушил воздушное пространство Швеции.
серти усьому світу на санкції ви вмієте, це ще колись ваш недоколиханий посол дипломатично повідомив увесь світ
льотати ви можете над Данією, Польщею, Швецією, країнами Балтії
АЛЕ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ НАД ВАМИ СВЯТКУВАТИМЕ УВЕСЬ СВІТ
саме -святкуватиме
і саме- ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
хай за допомогою зброї, отриманої за ленд лізом
АЛЕ ПЕРЕМОЖЕ ВАС УКРАЇНА
не сподівайтеся списати на те, що ви не виграли проти НАТО
ВИ СЦУК ПРОГРАЄТЕ КРАЇНІ, ЯКІЙ ВИ ВІДМОВЛЯЛИ В ІСНУВАННІ ВЗАГАЛІ
КРАЇНІ, ЯКУ ЗБИРАЛИСЯ ПЕРЕМОГТИ ЗА 48 годин
облом, правда?