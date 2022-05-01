РУС
Дания вызвала посла РФ из-за нарушения ее воздушного пространства

В Дании отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским разведывательным самолетом 29 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это абсолютно неприемлемо и вызывает особую тревогу в нынешней ситуации", - подчеркнул глава МИД в Twitter.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Напомним, что 29 апреля системы слежения зафиксировали российский Ан-30 к востоку от острова Борнхольм, датской территории на Балтике, впоследствии этот же самолет нарушил воздушное пространство Швеции.

Читайте: Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ

Дания (623) МИД (7077) нарушения (952) посол (1830) россия (96975)
Топ комментарии
+14
Датчанам надо было турецкого посла вызвать ,он бы им рассказал что делать надо в таких случаях .
01.05.2022 16:05 Ответить
+12
Кацапи нариваються,програвати війну Україні,взападло,а ось війну програти блоку НАТО,це друге діло,Нато не буде бомбити мирні міста,а ось Злі Укри можуть помститись!!!!
01.05.2022 15:55 Ответить
+10
нєєєє, русскіє.

серти усьому світу на санкції ви вмієте, це ще колись ваш недоколиханий посол дипломатично повідомив увесь світ
льотати ви можете над Данією, Польщею, Швецією, країнами Балтії

АЛЕ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ НАД ВАМИ СВЯТКУВАТИМЕ УВЕСЬ СВІТ

саме -святкуватиме
і саме- ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
хай за допомогою зброї, отриманої за ленд лізом
АЛЕ ПЕРЕМОЖЕ ВАС УКРАЇНА

не сподівайтеся списати на те, що ви не виграли проти НАТО
ВИ СЦУК ПРОГРАЄТЕ КРАЇНІ, ЯКІЙ ВИ ВІДМОВЛЯЛИ В ІСНУВАННІ ВЗАГАЛІ
КРАЇНІ, ЯКУ ЗБИРАЛИСЯ ПЕРЕМОГТИ ЗА 48 годин

облом, правда?
01.05.2022 16:05 Ответить
