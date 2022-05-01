Дания вызвала посла РФ из-за нарушения ее воздушного пространства

В Дании отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским разведывательным самолетом 29 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Посол России завтра вызывается в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это абсолютно неприемлемо и вызывает особую тревогу в нынешней ситуации", - подчеркнул глава МИД в Twitter.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Напомним, что 29 апреля системы слежения зафиксировали российский Ан-30 к востоку от острова Борнхольм, датской территории на Балтике, впоследствии этот же самолет нарушил воздушное пространство Швеции.

