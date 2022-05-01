Наступний етап операції - вивезти всіх, хто перебуває на "Азовсталі", - Арахамія
Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив про мету евакуювати всіх людей, що знаходяться на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі"", - заявив Арахамія.
Топ коментарі
+55 Юрий Власенко #466752
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+39 Наталия П
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+38 Alex Kalinin
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путь путина и как пришёл Зеленский к власти - параллели
Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.
А **** тут дивного в партію "зелену" (так звану) лізли і пхали туди кого не попадя лайно і ще більше лайно, веселуни від КВН і бомжі із злодіями на межі плінтуса.
- Не їж - то гівно.
- Хуже нє будєт.
- Кажу, не їж!
- Зато ето нє порошенковскій чоколат.
- Кажу востаннє...
- Чавк-чавк. Ням-ням... Спасібо, вєлікій Зє!
- Ну, як тобі гівно?
- Очєнь даже вкусно. Хочу єщьо.
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
Ой пара , ой пара , ой пара !
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
треба когось повісити на гілляку:
Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО, - Арахамия
куди вивезти?
в концтабори дЫнЫрЫ та лынЫры?
На АЗОВцев кацапы просто сбросят 1 большую бомбу,когда цивилистов выведут.
сильніше лише ядерна.
Не нравится,что вывезли какое то количество людей,так езжайте, договариватесь ,и вывозите,что вы здесь хаите кого-то.