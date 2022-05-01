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Наступний етап операції - вивезти всіх, хто перебуває на "Азовсталі", - Арахамія

арахамія

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив про мету евакуювати всіх людей, що знаходяться на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі"", - заявив Арахамія.

Також читайте: Розпочалася евакуація цивільних з "Азовсталі", - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3241) Арахамія Давид (1105) Азовсталь (444)


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Топ коментарі
+55
Це вже виходить за всі межі , "зелена плеяда" узорпувала інформаційний простір ...
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01.05.2022 20:23
+39
Чого мене в1д того Арахам11 в живот1 круте?
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01.05.2022 20:22
+38
Першим етапом операціїї (ще до 24 лютого) мало бути:
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
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01.05.2022 20:29
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Чого мене в1д того Арахам11 в живот1 круте?
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01.05.2022 20:22 Відповісти
це добре, а ниж рвота
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01.05.2022 20:23 Відповісти
Так, але перед цим: різного роду туристів - до рідних баобабів
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01.05.2022 23:01 Відповісти
вот что твоя арахамия брехала прямо перед войной https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
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02.05.2022 05:30 Відповісти
100 людей блін! Це аж 1-2 автобуси! Невже важко було організувати 10 автобусів під егідою ООН? Що це за профанація така?
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01.05.2022 20:23 Відповісти
обьє, а ти що зробило, чи тільки по своїй кацапській звичці срати в коментарях можеш?
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01.05.2022 21:49 Відповісти
А шо Вы так вызвирылысь? Человек задал вполне логичный и вменяемый вопрос. Шо с Вами?
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01.05.2022 23:45 Відповісти
якщо береться під особистий контроль, то виходе операція журавель
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02.05.2022 00:20 Відповісти
Це вже виходить за всі межі , "зелена плеяда" узорпувала інформаційний простір ...
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01.05.2022 20:23 Відповісти
треба , окрім москальских вошей , ще вигнати українських гнид...
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01.05.2022 20:26 Відповісти
Українських?...ну ну...
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01.05.2022 20:28 Відповісти
респект
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01.05.2022 20:33 Відповісти
Це ти про кого саме?
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01.05.2022 20:30 Відповісти
о знову спраколиз подоляківський виліз,шо за бубачку знов будеш свою рвану сраку рвати?
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02.05.2022 00:26 Відповісти
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02.05.2022 00:05 Відповісти
Точно, я вже шокована від них
путь путина и как пришёл Зеленский к власти - параллели
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02.05.2022 02:08 Відповісти
Сдача города
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01.05.2022 20:24 Відповісти
Я боюсь это сдача области.
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01.05.2022 20:27 Відповісти
Он уже потерян. Потом отвоюете. Без ваших внутри это будет легче, там и так всё надо заново строить.
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01.05.2022 21:34 Відповісти
почему сразу всех не вывести, автобусов не хватает ?
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01.05.2022 20:25 Відповісти
пачему легче написать...патаму и не вивезли
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01.05.2022 20:50 Відповісти
навмисне заради чогось затягують?
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01.05.2022 20:53 Відповісти
Без тебе мавпо, точно не справилися б!

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01.05.2022 20:27 Відповісти
ТІХО!!!..... арахамія операцію проводить...
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01.05.2022 21:38 Відповісти
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01.05.2022 23:46 Відповісти
Cкора от Арахмадии точно останется не только голова, а еще рожки да ножки.
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01.05.2022 20:27 Відповісти
В сети все больше публекаций - Украина vs РФ: в каком случае Польша не будет участвовать в мирном соглашении

Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.
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01.05.2022 20:28 Відповісти
Не возможно до людей достучатся
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02.05.2022 02:09 Відповісти
В якого "зеленого" (не плутати з європейськими зеленими) не плюнь, скрізь одне лайно.
А **** тут дивного в партію "зелену" (так звану) лізли і пхали туди кого не попадя лайно і ще більше лайно, веселуни від КВН і бомжі із злодіями на межі плінтуса.
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01.05.2022 20:29 Відповісти
Ще більшу огиду викликають ті дегенерати, які їх привели до влади. Привели і навіть не усвідомили, ЩО накоїли.

- Не їж - то гівно.
- Хуже нє будєт.
- Кажу, не їж!
- Зато ето нє порошенковскій чоколат.
- Кажу востаннє...
- Чавк-чавк. Ням-ням... Спасібо, вєлікій Зє!
- Ну, як тобі гівно?
- Очєнь даже вкусно. Хочу єщьо.
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01.05.2022 20:46 Відповісти
не так - он сьедает дерьмо - и тут ему на кухню прилетает ракета или мина все больше ни шоколода ни зеленых соплей ..
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02.05.2022 05:34 Відповісти
Першим етапом операціїї (ще до 24 лютого) мало бути:
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
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01.05.2022 20:29 Відповісти
Джерело інфи знову лайно.
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01.05.2022 20:30 Відповісти
Цензор, та давайте вже випускайте безуглу. Ми тут вже закальонниє арахамією. Скоро вже зможемо абхазів допитувати.
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01.05.2022 20:30 Відповісти
КивА и Безугла , сказать если честно .

Ой пара , ой пара , ой пара !
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01.05.2022 20:56 Відповісти
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02.05.2022 02:11 Відповісти
Хламідія- вперед. Колю- катлету візьмии. "Стечкиним" нагородним буде відстрілюватися.
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01.05.2022 20:31 Відповісти
А что дальше? Сдача Мариуполя?
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01.05.2022 20:36 Відповісти
- поки-що нічого не розкажуть ...
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01.05.2022 20:51 Відповісти
ВСЕ ЦЕ ВТІШНО,АЛЕ... СКОРО МИ ДІЗНАЄМОСЬ, ЯКУ ЦІНУ ЗАПЛАТИТЬ ВСЯ УКРАЇНА ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ. І ЦЕ БУДЕ СТРАШНА ЦІНА ! ЩО Б ХТО ТУТ НЕ СПІВАВ,АЛЕ Я НЕ ВІРЮ ЗЕЛЕНИМ ГНИДАМ . НУ ОТ НЕ ВІРЮ І ВСЕ,ХОЧА ДУЖЕ ХОЧУ ПОМИЛИТИСЯ У СВОЇЙ ОЦІНЦІ.
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01.05.2022 20:38 Відповісти
твоя віра нікому не цікава
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01.05.2022 20:51 Відповісти
Вона цікава тим,хто тут,а не сцикунам,що повтікали за кордон.
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01.05.2022 21:04 Відповісти
а те кто в бункере два месяца сидит сцикуны или нет?
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02.05.2022 05:36 Відповісти
Цьому чуду жрати не дай, а дай щось розтрубіти. Після таких заяв в пресі кацапи операцію з задоволенням блокують.
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01.05.2022 20:38 Відповісти
Дійсно, більше 100 людей, раніше ганяли по декілька десятків, а тут щось не так, чи що, та й речник Нікіфоров вже говорить, що війни припиняються за рахунок мирних переговорів. Польща вже щось учуяла, що збираються вести переговори на крові українців.
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01.05.2022 20:39 Відповісти
Людей ще не вивезли,тільки 50 на ту сторону, ще далеко до результату. Ніхто нікого нікуди не здасть. Це не стадіон і народ не дасть
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01.05.2022 20:45 Відповісти
Тарас Чорновіл.
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
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01.05.2022 20:41 Відповісти
- для того й закрили теле-канали опозиційні ...
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01.05.2022 20:55 Відповісти
Мда, тільки вчора від Генштабу було інше про обстріли. Арахамії яке має відношення до евакуації, ООН або Червоний Хрест. Слугам помовчати, очі в них погані,
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01.05.2022 20:43 Відповісти
На завершальному етапі операції
треба когось повісити на гілляку:
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01.05.2022 20:43 Відповісти
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.03.2022 06 МАРТА 2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО, - Арахамия
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01.05.2022 23:20 Відповісти
Відправте його до родичів, в Сухумсьський заповідник.Не українець,нічого доброго для України,не принесе.
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01.05.2022 20:44 Відповісти
Арахамія, руському ваєнному кораблю терміново потрібен лоцман.Будеш вказувати шлях
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01.05.2022 20:47 Відповісти
Чуєш Рахамія, а ну просвіти людей що ти за це пообіцяв кацапам на договорняках твоїх? Перші дні війни ви зелені тварюки мали зробити масштабну евакуацію звідти! А ви інформаційний простір окуповували і виродка абристовича туди пхали розповідати як все круто!
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01.05.2022 20:48 Відповісти
Ахренія так впевнено каже, мабуть сам іде на обмін разом із деьмаком і мертвечуком, опзж...На справді для всіх булаб користь.
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01.05.2022 20:49 Відповісти
ПІСЛЯ ВІЗИТУ ГУТТЕРІША ПІСЛЯ МАЦКВИ ДО КИЄВА,ПРОЦЕСС ПАШОЛ. А ДО ЦЬОГО НІХТО Й НЕ ЗБИРАВСЯ ВИПУСКАТИ ЦИВІЛЬНИХ І НІЩО НЕ ДІЯЛО. ПИТАННЯ :ЩО ПІДПИСАЛИ ЗЕЛЕНІ,ЯКІ ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ ЦИВІЛЬНИХ БУЛИ «ҐАТОВИ НА ВСЬО» ???
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01.05.2022 20:52 Відповісти
щоб там хто не "підписував", жодний договір з терористом не вартий навіть паперу, на якому надрукований. Україна не зобов`язана виконувати жодних "договорів", "підписаних" з терористами.
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01.05.2022 20:59 Відповісти
читаю коменти і думаю...невже тут зібрались напівдибіли?
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01.05.2022 20:53 Відповісти
100% - з вами згодна! Не має бажання все це дєрьмо читати. Не вивозили-зрада. вивозять-знову зрада. Такі всі розумні!!
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01.05.2022 21:25 Відповісти
Не 100%, а тільки 73%. Можливо вже менше
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01.05.2022 23:09 Відповісти
що теж за зебіла боневтіка голосувала,заробітчиня втомлена від війни?
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02.05.2022 00:33 Відповісти
ну тобі сраколизу варто не читати,ЗЕбіл
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02.05.2022 00:32 Відповісти

куди вивезти?

в концтабори дЫнЫрЫ та лынЫры?
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01.05.2022 20:53 Відповісти
Арахмия - кремлевская консерва. Запомните этот твит.
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01.05.2022 20:58 Відповісти
теж мені новина,питання в тому що "насєлєніє" йому вірить як і люсьці...
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02.05.2022 00:35 Відповісти
население "немного" туповатое - абсолютно не вникает кто эти люди за которые они голосуют беда..
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02.05.2022 05:38 Відповісти
спасітєль атєчєства обізвався ...
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01.05.2022 20:58 Відповісти
Пуйло захисників Маріуполя не від пустить для чого лапша на вуха
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01.05.2022 21:04 Відповісти
Хімічная абєзяна щось щє блєєть
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01.05.2022 21:12 Відповісти
Ти вже арахам падлюка- бовкало хлопців з Яворівського полігону вивіз. Твоє місце біля параші: і ця подія буде в майбутньому на часі.
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01.05.2022 21:29 Відповісти
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01.05.2022 21:35 Відповісти
Рожа як у п'яничкi . I з цiею рожею воно лiзе в переговори. Гидота з офшорами.
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01.05.2022 21:46 Відповісти
Там усі солодке споживають
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01.05.2022 23:05 Відповісти
Да он дурачек . Вот под прикрытием дурачка и будут пытаться отмазать хутина от Гааги
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01.05.2022 23:33 Відповісти
Конечно дурачёк,вот вас бы туда вы бы им,вы бы им,выбы им.
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02.05.2022 12:34 Відповісти
Вы рвёте фразы из контекста и пытаетесь что-то зафиксировать.
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02.05.2022 12:33 Відповісти
О! Кто-то где-то уже говорил об вырванных фразах из контекста. Подляка, ты?
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02.05.2022 19:45 Відповісти
Навіщо дратувати людей? Приберіть цю рожу і ніколи її більше не суйте на екрани і сайти, Воно зробило найбільше шкоди державі. Якщо Воно хоче допомогти українцяс = у військомат, автомаи і під Ізюм - інше популізм і насмішка над ЗСУ.
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01.05.2022 22:07 Відповісти
Да воевать идите,хорош уже города сдавать и это ещё и победами называть.
На АЗОВцев кацапы просто сбросят 1 большую бомбу,когда цивилистов выведут.
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01.05.2022 22:16 Відповісти
3-тонні бомби кацапи вже кидали..

сильніше лише ядерна.
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01.05.2022 23:52 Відповісти
Та ви дядечку жартівник?. Тому арахаму-бовкалу бойову зброю? Та таких потенційних зрадників-перебіжчиків на гарматний постріл на передову допускати не потрібно.
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01.05.2022 22:26 Відповісти
Заткніть цю хламідію наркотичну вже, бо реально дістав.
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01.05.2022 23:11 Відповісти
Хай телипае языком, а мы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО всё выслушать. Народу надо знать, кого они выбрали и шо теперь сидит во власти
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01.05.2022 23:53 Відповісти
Вони не повинні бути при владі!!!
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02.05.2022 10:23 Відповісти
Пишите бред всякий.Где та площадка на которой договариваются о "зелёных коридорах?"?
Не нравится,что вывезли какое то количество людей,так езжайте, договариватесь ,и вывозите,что вы здесь хаите кого-то.
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02.05.2022 12:30 Відповісти
 
 