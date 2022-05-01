Наступний етап операції - вивезти всіх, хто перебуває на "Азовсталі", - Арахамія

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив про мету евакуювати всіх людей, що знаходяться на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі"", - заявив Арахамія.

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