Следующий этап операции – вывезти всех, кто находится на "Азовстали", - Арахамия
Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил о цели эвакуировать всех людей, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Следующий этап операции - это вывезти всех остальных. Там много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня на "Азовстали", уже двое суток. Надеемся, что будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали"", – заявил Арахамия.
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путь путина и как пришёл Зеленский к власти - параллели
Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.
А **** тут дивного в партію "зелену" (так звану) лізли і пхали туди кого не попадя лайно і ще більше лайно, веселуни від КВН і бомжі із злодіями на межі плінтуса.
- Не їж - то гівно.
- Хуже нє будєт.
- Кажу, не їж!
- Зато ето нє порошенковскій чоколат.
- Кажу востаннє...
- Чавк-чавк. Ням-ням... Спасібо, вєлікій Зє!
- Ну, як тобі гівно?
- Очєнь даже вкусно. Хочу єщьо.
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
Ой пара , ой пара , ой пара !
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
треба когось повісити на гілляку:
Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО, - Арахамия
куди вивезти?
в концтабори дЫнЫрЫ та лынЫры?
На АЗОВцев кацапы просто сбросят 1 большую бомбу,когда цивилистов выведут.
сильніше лише ядерна.
Не нравится,что вывезли какое то количество людей,так езжайте, договариватесь ,и вывозите,что вы здесь хаите кого-то.