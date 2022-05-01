РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9697 посетителей онлайн
Новости Война
9 445 86

Следующий этап операции – вывезти всех, кто находится на "Азовстали", - Арахамия

арахамія

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил о цели эвакуировать всех людей, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следующий этап операции - это вывезти всех остальных. Там много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня на "Азовстали", уже двое суток. Надеемся, что будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали"", – заявил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

Мариуполь (5722) Арахамия Давид (989) Азовсталь (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
Це вже виходить за всі межі , "зелена плеяда" узорпувала інформаційний простір ...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:23
+39
Чого мене в1д того Арахам11 в живот1 круте?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:22
+38
Першим етапом операціїї (ще до 24 лютого) мало бути:
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
показать весь комментарий
01.05.2022 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого мене в1д того Арахам11 в живот1 круте?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:22 Ответить
це добре, а ниж рвота
показать весь комментарий
01.05.2022 20:23 Ответить
Так, але перед цим: різного роду туристів - до рідних баобабів
показать весь комментарий
01.05.2022 23:01 Ответить
вот что твоя арахамия брехала прямо перед войной https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
показать весь комментарий
02.05.2022 05:30 Ответить
100 людей блін! Це аж 1-2 автобуси! Невже важко було організувати 10 автобусів під егідою ООН? Що це за профанація така?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:23 Ответить
обьє, а ти що зробило, чи тільки по своїй кацапській звичці срати в коментарях можеш?
показать весь комментарий
01.05.2022 21:49 Ответить
А шо Вы так вызвирылысь? Человек задал вполне логичный и вменяемый вопрос. Шо с Вами?
показать весь комментарий
01.05.2022 23:45 Ответить
якщо береться під особистий контроль, то виходе операція журавель
показать весь комментарий
02.05.2022 00:20 Ответить
Це вже виходить за всі межі , "зелена плеяда" узорпувала інформаційний простір ...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:23 Ответить
треба , окрім москальских вошей , ще вигнати українських гнид...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:26 Ответить
Українських?...ну ну...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:28 Ответить
респект
показать весь комментарий
01.05.2022 20:33 Ответить
Це ти про кого саме?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:30 Ответить
о знову спраколиз подоляківський виліз,шо за бубачку знов будеш свою рвану сраку рвати?
показать весь комментарий
02.05.2022 00:26 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 00:05 Ответить
Точно, я вже шокована від них
путь путина и как пришёл Зеленский к власти - параллели
показать весь комментарий
02.05.2022 02:08 Ответить
Сдача города
показать весь комментарий
01.05.2022 20:24 Ответить
Я боюсь это сдача области.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:27 Ответить
Он уже потерян. Потом отвоюете. Без ваших внутри это будет легче, там и так всё надо заново строить.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:34 Ответить
почему сразу всех не вывести, автобусов не хватает ?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:25 Ответить
пачему легче написать...патаму и не вивезли
показать весь комментарий
01.05.2022 20:50 Ответить
навмисне заради чогось затягують?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:53 Ответить
Без тебе мавпо, точно не справилися б!

показать весь комментарий
01.05.2022 20:27 Ответить
ТІХО!!!..... арахамія операцію проводить...
показать весь комментарий
01.05.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 23:46 Ответить
Cкора от Арахмадии точно останется не только голова, а еще рожки да ножки.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:27 Ответить
В сети все больше публекаций - Украина vs РФ: в каком случае Польша не будет участвовать в мирном соглашении

Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:28 Ответить
Не возможно до людей достучатся
показать весь комментарий
02.05.2022 02:09 Ответить
В якого "зеленого" (не плутати з європейськими зеленими) не плюнь, скрізь одне лайно.
А **** тут дивного в партію "зелену" (так звану) лізли і пхали туди кого не попадя лайно і ще більше лайно, веселуни від КВН і бомжі із злодіями на межі плінтуса.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:29 Ответить
Ще більшу огиду викликають ті дегенерати, які їх привели до влади. Привели і навіть не усвідомили, ЩО накоїли.

- Не їж - то гівно.
- Хуже нє будєт.
- Кажу, не їж!
- Зато ето нє порошенковскій чоколат.
- Кажу востаннє...
- Чавк-чавк. Ням-ням... Спасібо, вєлікій Зє!
- Ну, як тобі гівно?
- Очєнь даже вкусно. Хочу єщьо.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:46 Ответить
не так - он сьедает дерьмо - и тут ему на кухню прилетает ракета или мина все больше ни шоколода ни зеленых соплей ..
показать весь комментарий
02.05.2022 05:34 Ответить
Першим етапом операціїї (ще до 24 лютого) мало бути:
- вивезти всіх, хто перебуває в ОПе, включно з зе;
- вивезти арахамій, татарових, стефанчуків та решту зелайна.
Куди? Можна до х**ла, хай дивляться в очі.
і тоді Мариупіль не був би оточений ордою з криму,
показать весь комментарий
01.05.2022 20:29 Ответить
Джерело інфи знову лайно.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:30 Ответить
Цензор, та давайте вже випускайте безуглу. Ми тут вже закальонниє арахамією. Скоро вже зможемо абхазів допитувати.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:30 Ответить
КивА и Безугла , сказать если честно .

Ой пара , ой пара , ой пара !
показать весь комментарий
01.05.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 02:11 Ответить
Хламідія- вперед. Колю- катлету візьмии. "Стечкиним" нагородним буде відстрілюватися.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:31 Ответить
А что дальше? Сдача Мариуполя?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:36 Ответить
- поки-що нічого не розкажуть ...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:51 Ответить
ВСЕ ЦЕ ВТІШНО,АЛЕ... СКОРО МИ ДІЗНАЄМОСЬ, ЯКУ ЦІНУ ЗАПЛАТИТЬ ВСЯ УКРАЇНА ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ. І ЦЕ БУДЕ СТРАШНА ЦІНА ! ЩО Б ХТО ТУТ НЕ СПІВАВ,АЛЕ Я НЕ ВІРЮ ЗЕЛЕНИМ ГНИДАМ . НУ ОТ НЕ ВІРЮ І ВСЕ,ХОЧА ДУЖЕ ХОЧУ ПОМИЛИТИСЯ У СВОЇЙ ОЦІНЦІ.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:38 Ответить
твоя віра нікому не цікава
показать весь комментарий
01.05.2022 20:51 Ответить
Вона цікава тим,хто тут,а не сцикунам,що повтікали за кордон.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:04 Ответить
а те кто в бункере два месяца сидит сцикуны или нет?
показать весь комментарий
02.05.2022 05:36 Ответить
Цьому чуду жрати не дай, а дай щось розтрубіти. Після таких заяв в пресі кацапи операцію з задоволенням блокують.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:38 Ответить
Дійсно, більше 100 людей, раніше ганяли по декілька десятків, а тут щось не так, чи що, та й речник Нікіфоров вже говорить, що війни припиняються за рахунок мирних переговорів. Польща вже щось учуяла, що збираються вести переговори на крові українців.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:39 Ответить
Людей ще не вивезли,тільки 50 на ту сторону, ще далеко до результату. Ніхто нікого нікуди не здасть. Це не стадіон і народ не дасть
показать весь комментарий
01.05.2022 20:45 Ответить
Тарас Чорновіл.
Просто запам'ятайте, ця істота сьогодні веде переговори від імені України з представниками країни-агресорки (має на це офіційне уповноваження згідно указу президента) про мир, дружба, водка, матрьошка... Це вже лютий місяць цього року, десь на початку весняної сесії. До початку великого кривавого вторгнення залишалося 2-3 тижні. Усі попередження західних союзників для слуг і їхнього хазяїна - недружні кроки й залякування. Загроз від рфії нема. А найдикіше - воно ж тут і про Маріуполь згадує, що там немає ніякої загрози.
А що там вони зараз розказують? Думають, що людям пам'ять відбило? Хоча... Багатьом таки відбило.
https://www.facebook.com/100009571485883/videos/533451558387907/
показать весь комментарий
01.05.2022 20:41 Ответить
- для того й закрили теле-канали опозиційні ...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:55 Ответить
Мда, тільки вчора від Генштабу було інше про обстріли. Арахамії яке має відношення до евакуації, ООН або Червоний Хрест. Слугам помовчати, очі в них погані,
показать весь комментарий
01.05.2022 20:43 Ответить
На завершальному етапі операції
треба когось повісити на гілляку:
показать весь комментарий
01.05.2022 20:43 Ответить
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.03.2022 06 МАРТА 2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО, - Арахамия
показать весь комментарий
01.05.2022 23:20 Ответить
Відправте його до родичів, в Сухумсьський заповідник.Не українець,нічого доброго для України,не принесе.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:44 Ответить
Арахамія, руському ваєнному кораблю терміново потрібен лоцман.Будеш вказувати шлях
показать весь комментарий
01.05.2022 20:47 Ответить
Чуєш Рахамія, а ну просвіти людей що ти за це пообіцяв кацапам на договорняках твоїх? Перші дні війни ви зелені тварюки мали зробити масштабну евакуацію звідти! А ви інформаційний простір окуповували і виродка абристовича туди пхали розповідати як все круто!
показать весь комментарий
01.05.2022 20:48 Ответить
Ахренія так впевнено каже, мабуть сам іде на обмін разом із деьмаком і мертвечуком, опзж...На справді для всіх булаб користь.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:49 Ответить
ПІСЛЯ ВІЗИТУ ГУТТЕРІША ПІСЛЯ МАЦКВИ ДО КИЄВА,ПРОЦЕСС ПАШОЛ. А ДО ЦЬОГО НІХТО Й НЕ ЗБИРАВСЯ ВИПУСКАТИ ЦИВІЛЬНИХ І НІЩО НЕ ДІЯЛО. ПИТАННЯ :ЩО ПІДПИСАЛИ ЗЕЛЕНІ,ЯКІ ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ ЦИВІЛЬНИХ БУЛИ «ҐАТОВИ НА ВСЬО» ???
показать весь комментарий
01.05.2022 20:52 Ответить
щоб там хто не "підписував", жодний договір з терористом не вартий навіть паперу, на якому надрукований. Україна не зобов`язана виконувати жодних "договорів", "підписаних" з терористами.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:59 Ответить
читаю коменти і думаю...невже тут зібрались напівдибіли?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:53 Ответить
100% - з вами згодна! Не має бажання все це дєрьмо читати. Не вивозили-зрада. вивозять-знову зрада. Такі всі розумні!!
показать весь комментарий
01.05.2022 21:25 Ответить
Не 100%, а тільки 73%. Можливо вже менше
показать весь комментарий
01.05.2022 23:09 Ответить
що теж за зебіла боневтіка голосувала,заробітчиня втомлена від війни?
показать весь комментарий
02.05.2022 00:33 Ответить
ну тобі сраколизу варто не читати,ЗЕбіл
показать весь комментарий
02.05.2022 00:32 Ответить

куди вивезти?

в концтабори дЫнЫрЫ та лынЫры?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:53 Ответить
Арахмия - кремлевская консерва. Запомните этот твит.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:58 Ответить
теж мені новина,питання в тому що "насєлєніє" йому вірить як і люсьці...
показать весь комментарий
02.05.2022 00:35 Ответить
население "немного" туповатое - абсолютно не вникает кто эти люди за которые они голосуют беда..
показать весь комментарий
02.05.2022 05:38 Ответить
спасітєль атєчєства обізвався ...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:58 Ответить
Пуйло захисників Маріуполя не від пустить для чого лапша на вуха
показать весь комментарий
01.05.2022 21:04 Ответить
Хімічная абєзяна щось щє блєєть
показать весь комментарий
01.05.2022 21:12 Ответить
Ти вже арахам падлюка- бовкало хлопців з Яворівського полігону вивіз. Твоє місце біля параші: і ця подія буде в майбутньому на часі.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:29 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 21:35 Ответить
Рожа як у п'яничкi . I з цiею рожею воно лiзе в переговори. Гидота з офшорами.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:46 Ответить
Там усі солодке споживають
показать весь комментарий
01.05.2022 23:05 Ответить
Да он дурачек . Вот под прикрытием дурачка и будут пытаться отмазать хутина от Гааги
показать весь комментарий
01.05.2022 23:33 Ответить
Конечно дурачёк,вот вас бы туда вы бы им,вы бы им,выбы им.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:34 Ответить
Вы рвёте фразы из контекста и пытаетесь что-то зафиксировать.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:33 Ответить
О! Кто-то где-то уже говорил об вырванных фразах из контекста. Подляка, ты?
показать весь комментарий
02.05.2022 19:45 Ответить
Навіщо дратувати людей? Приберіть цю рожу і ніколи її більше не суйте на екрани і сайти, Воно зробило найбільше шкоди державі. Якщо Воно хоче допомогти українцяс = у військомат, автомаи і під Ізюм - інше популізм і насмішка над ЗСУ.
показать весь комментарий
01.05.2022 22:07 Ответить
Да воевать идите,хорош уже города сдавать и это ещё и победами называть.
На АЗОВцев кацапы просто сбросят 1 большую бомбу,когда цивилистов выведут.
показать весь комментарий
01.05.2022 22:16 Ответить
3-тонні бомби кацапи вже кидали..

сильніше лише ядерна.
показать весь комментарий
01.05.2022 23:52 Ответить
Та ви дядечку жартівник?. Тому арахаму-бовкалу бойову зброю? Та таких потенційних зрадників-перебіжчиків на гарматний постріл на передову допускати не потрібно.
показать весь комментарий
01.05.2022 22:26 Ответить
Заткніть цю хламідію наркотичну вже, бо реально дістав.
показать весь комментарий
01.05.2022 23:11 Ответить
Хай телипае языком, а мы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО всё выслушать. Народу надо знать, кого они выбрали и шо теперь сидит во власти
показать весь комментарий
01.05.2022 23:53 Ответить
Вони не повинні бути при владі!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 10:23 Ответить
Пишите бред всякий.Где та площадка на которой договариваются о "зелёных коридорах?"?
Не нравится,что вывезли какое то количество людей,так езжайте, договариватесь ,и вывозите,что вы здесь хаите кого-то.
показать весь комментарий
02.05.2022 12:30 Ответить
 
 