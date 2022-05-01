Следующий этап операции – вывезти всех, кто находится на "Азовстали", - Арахамия

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил о цели эвакуировать всех людей, находящихся на "Азовстали" в окруженном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следующий этап операции - это вывезти всех остальных. Там много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня на "Азовстали", уже двое суток. Надеемся, что будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали"", – заявил Арахамия.

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