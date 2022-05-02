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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти готують наступ на Слов’янськ та Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

рф

Російська армія створює умови та готується до наступу на Сєверодонецьк і Слов’янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації станом на 6:00 2 травня щодо російського вторгнення Генерального штабу Збройних Сил України у Фейсбуці.

Так, розпочалась шістдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь і далі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні зусилля ворог зосередив на Криворізькому напрямку. На Миколаївщині проводить перегрупування, - Генштаб про ситуацію на півдні

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

Крім того, на Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 01.05.2022

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

"За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА "Орлан-10".

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728)


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Топ коментарі
+13
КаZZапы уже опаздывают с посевной, урожайность будет ниже.
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02.05.2022 08:01
+11
Мазохісти, пілюать...

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02.05.2022 08:05
+7
ниет, я вам не верю !... орки не могут планировать наступление .... герМайор арестович четко сказал - орки уже не могут больше наступать ... они вообще палками воюют и кизяками кидаются
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02.05.2022 08:17
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Вже другий місяць готують, ніяк приготувати не можуть)))
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02.05.2022 07:31 Відповісти
Сі́верськодоне́цьк - місто на сході України, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Одне з найважливіших промислових міст https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донбасу , центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 хімічної промисловості України .
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02.05.2022 07:44 Відповісти
КаZZапы уже опаздывают с посевной, урожайность будет ниже.
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02.05.2022 08:01 Відповісти
Мазохісти, пілюать...

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02.05.2022 08:05 Відповісти
Поросёнок без хрена❗Оторвало во время зажмурки☝
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02.05.2022 08:10 Відповісти
Пишуть, що встиг втекти
Хоча, за іншими даними - вивезли пораненим
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02.05.2022 08:42 Відповісти
коротше кажучи: у власному соку
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02.05.2022 09:55 Відповісти
Скоро буде ..на Ростовському та Белгородському напрямку .
...
Слава нації
Смерть москалям
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02.05.2022 08:16 Відповісти
ниет, я вам не верю !... орки не могут планировать наступление .... герМайор арестович четко сказал - орки уже не могут больше наступать ... они вообще палками воюют и кизяками кидаются
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02.05.2022 08:17 Відповісти
Єлєна, чому ви така тупа?
Не дивіться Арєстовича - у вас не вистачає мозку зрозуміти про що він розповідає. Не витрачайте свій час.
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02.05.2022 10:51 Відповісти
Про Рубіжне як про завершене,хоч там ще воюють. Та і Попасна. Брак нормальних новин все більше відчувається.
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02.05.2022 08:19 Відповісти
Тебе запишут видосик, как клоун встретит автобус в запорожье. Каких новостей тебе не хватает?
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02.05.2022 08:30 Відповісти
Яких? Наприклад, що москальська проблядь Іван Іван був послан ***** в свій устьпіздюйськ.
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02.05.2022 10:55 Відповісти
Валічка, там в новинах немає нічого завершеного. Чи з Гєрманії віднєє?
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02.05.2022 10:53 Відповісти
Орки готують цей наступ уже другий місяць. І как-то нє гатовіцца.
Але зрадойобам цього заголовку буде досить.
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02.05.2022 11:11 Відповісти
В оккупированном рашистами Волчанске люди больше месяца сидят без электричества и связи. Рашисты установили какие то странные вышки связи, чтобы можно было трепать языками. За водку можно выменять симкарту у оккупантов. Номера симок +38161...... это МТС Сербия.
Также полным ходом идет обмен соляры на самогон. Прикольная будет картина, как рашистско-алкогольная армия будет убегать с пустыми баками.
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02.05.2022 11:39 Відповісти
Нужно бить ракетами по скоплениям орков. Спутники же есть и известно, где они все.
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02.05.2022 16:14 Відповісти
 
 