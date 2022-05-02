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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты готовят наступление на Славянск и Северодонецк, - Генштаб ВСУ

рф

Российская армия создает условия и готовится к наступлению на Северодонецк и Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 6:00 2 мая по поводу российского вторжения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Так, начались шестьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и далее выполняют задачи прикрытия украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.

В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и возле населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Читайте: Основные усилия враг сосредоточил на Криворожском направлении. В Николаевской области проводит перегруппировку, - Генштаб о ситуации на юге

На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобугском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

Кроме того, на Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.05.2022

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

Несет враг значительных потерь, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426)


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Топ комментарии
+13
КаZZапы уже опаздывают с посевной, урожайность будет ниже.
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02.05.2022 08:01
+11
Мазохісти, пілюать...

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02.05.2022 08:05
+7
ниет, я вам не верю !... орки не могут планировать наступление .... герМайор арестович четко сказал - орки уже не могут больше наступать ... они вообще палками воюют и кизяками кидаются
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02.05.2022 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Вже другий місяць готують, ніяк приготувати не можуть)))
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02.05.2022 07:31 Ответить
Сі́верськодоне́цьк - місто на сході України, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Одне з найважливіших промислових міст https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донбасу , центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 хімічної промисловості України .
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02.05.2022 07:44 Ответить
КаZZапы уже опаздывают с посевной, урожайность будет ниже.
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02.05.2022 08:01 Ответить
Мазохісти, пілюать...

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02.05.2022 08:05 Ответить
Поросёнок без хрена❗Оторвало во время зажмурки☝
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02.05.2022 08:10 Ответить
Пишуть, що встиг втекти
Хоча, за іншими даними - вивезли пораненим
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02.05.2022 08:42 Ответить
коротше кажучи: у власному соку
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02.05.2022 09:55 Ответить
Скоро буде ..на Ростовському та Белгородському напрямку .
...
Слава нації
Смерть москалям
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02.05.2022 08:16 Ответить
ниет, я вам не верю !... орки не могут планировать наступление .... герМайор арестович четко сказал - орки уже не могут больше наступать ... они вообще палками воюют и кизяками кидаются
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02.05.2022 08:17 Ответить
Єлєна, чому ви така тупа?
Не дивіться Арєстовича - у вас не вистачає мозку зрозуміти про що він розповідає. Не витрачайте свій час.
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02.05.2022 10:51 Ответить
Про Рубіжне як про завершене,хоч там ще воюють. Та і Попасна. Брак нормальних новин все більше відчувається.
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02.05.2022 08:19 Ответить
Тебе запишут видосик, как клоун встретит автобус в запорожье. Каких новостей тебе не хватает?
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02.05.2022 08:30 Ответить
Яких? Наприклад, що москальська проблядь Іван Іван був послан ***** в свій устьпіздюйськ.
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02.05.2022 10:55 Ответить
Валічка, там в новинах немає нічого завершеного. Чи з Гєрманії віднєє?
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02.05.2022 10:53 Ответить
Орки готують цей наступ уже другий місяць. І как-то нє гатовіцца.
Але зрадойобам цього заголовку буде досить.
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02.05.2022 11:11 Ответить
В оккупированном рашистами Волчанске люди больше месяца сидят без электричества и связи. Рашисты установили какие то странные вышки связи, чтобы можно было трепать языками. За водку можно выменять симкарту у оккупантов. Номера симок +38161...... это МТС Сербия.
Также полным ходом идет обмен соляры на самогон. Прикольная будет картина, как рашистско-алкогольная армия будет убегать с пустыми баками.
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02.05.2022 11:39 Ответить
Нужно бить ракетами по скоплениям орков. Спутники же есть и известно, где они все.
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02.05.2022 16:14 Ответить
 
 