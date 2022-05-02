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Новини Війна
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Головна мета України на переговорах із Росією - це деокупація, - Єрмак

єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи перемовини з російською стороною, заявив, що мета України – це деокупація.

Про це він сказав в інтерв'ю для CNN із Фарідом Закарією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, вихідна позиція України проста і зрозуміла від самого початку – не Україна розпочала цю війну і не Україна окупувала чиїсь території.

"Це означає, що для нас це найважливіше. Це наша незалежність, наш суверенітет і територіальна цілісність, і це те, за що ми боремося. Ми боремося за свою землю і за свободу, і, звісно, я думаю, що тоді це буде для нас справжній прогрес. Це рішення. Тоді цю війну буде припинено, і тоді наша територія буде деокупована, і російські війська підуть з нашої території… Це головна мета для України в цих переговорах", - заявив він.

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Єрмак наголосив, що український народ хоче зупинити цю війну, але "для нас важливо, щоб Україна виграла її". Тому українці стоятимуть до останнього.

Також Єрмак додав, що команда Президента залишається в Києві і буде там до перемоги.

Автор: 

перемовини (2989) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+51
Йди за російським кораблем, з своїми переговорами!
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02.05.2022 13:18
+49
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
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02.05.2022 13:19
+37
А ДЭОКУПАЦИЯ ОТ ЗЭ-ЛЁНОГО ДЭРЬМА КОГДА НАСТУПИТ?
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02.05.2022 13:18
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Йди за російським кораблем, з своїми переговорами!
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02.05.2022 13:18 Відповісти
цікава фраза: переговори про деокупацію. Вони що, вирішили, що самі розумні, а всі інші барани і дебіли? Ось мені цікаво, про що можливо розмовляти з ворогом, який напав і нищить нас, щоб він раптом очуняв і вирішив зайнятися деокупацією, тобто вивести війська з території нашої держави ( і з Криму те ж). Крім того, питання репарацій також "висить", а смерті людей і військових? "кого вони лічать" ? І переговори, щоб це відбулося "тіпа" мирно. Капець просто, баряться вони... татаров, чалий, демченко, тимошенко, подоляк йому снаряди мабуть підносять, а він все стріляє і стріляє, борцуни.
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02.05.2022 13:44 Відповісти
А ДЭОКУПАЦИЯ ОТ ЗЭ-ЛЁНОГО ДЭРЬМА КОГДА НАСТУПИТ?
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02.05.2022 13:18 Відповісти
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
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02.05.2022 13:19 Відповісти
Я би всіх олігархів їм видав.
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02.05.2022 13:22 Відповісти
Зеленая банда своих не отдаст.
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02.05.2022 13:22 Відповісти
Віддасть, якщо "попросимо".
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02.05.2022 13:38 Відповісти
Так Бєня по ходу десь в Австрії переховується, ні?
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02.05.2022 13:32 Відповісти
Буковель. І перебрався він туди, заздалегіть. Ось таке соУпаденіє.
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02.05.2022 13:41 Відповісти
Да нет, вроде он не в Буковеле.
Днепровские журналисты утверждают, что он сидит в бомбоубежище в Миноре, самй большой синагоге Украины, она в Днепре.
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02.05.2022 13:48 Відповісти
+ фірташа. а то воно бєднєньке на своїй віллі в дёблінгу вже замаялось жирувати.
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02.05.2022 13:33 Відповісти
Бізнес на крові? Баригі?
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02.05.2022 13:31 Відповісти
Винепонимаєтеетодругоє
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02.05.2022 13:42 Відповісти
росії?
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02.05.2022 13:18 Відповісти
Ну так. росія прийшла в Україну зі зброєю, щоб домовитися про те, як вона звідси піде. Не вистачає нормальних слів...
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02.05.2022 13:19 Відповісти
Я так і не розумію, що це:наівняк чи часткова зрада, чи дурня??
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02.05.2022 13:44 Відповісти
Никаких переговоров ,кацапов УБИВАТЬ ,УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ ...
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02.05.2022 13:20 Відповісти
харібка може ходити тільки на#уй. За адресою яку йому вказуємо ми та адміни/модери сайту.
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02.05.2022 13:34 Відповісти
а чо ти так? Нещодавно так лизав-лизав д'єрмаку і взагалі всій ОПі ЄрЗе...
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02.05.2022 13:35 Відповісти
Це точно! Вбитий не встане! І не прийде знову убивать Хопці з Холодноярської бригади сказали - земляки мої
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02.05.2022 13:42 Відповісти
не вірю жодному ***лаковскому слову-бреше як шольц
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02.05.2022 13:20 Відповісти
Дєрьмак,йди на..
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02.05.2022 13:20 Відповісти
долбни надеются добиться деокупации переговорами?
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02.05.2022 13:20 Відповісти
Ермак був парубок моторний...,воно всюди поспіває.
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02.05.2022 13:21 Відповісти
Цели сторон прямо противоположны. Соответственно переговоры бесперспективны. Это политический онанизм.
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02.05.2022 13:22 Відповісти
Как вы заманали своими переговорами. Какие могут быть переговоры с рашкой???
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02.05.2022 13:22 Відповісти
Єлдак - твоя головна мета патрушеву доповідати про свої успіхи
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02.05.2022 13:23 Відповісти
Комірник ОПи про деокупацію. Ти закупив віники та швабри для свого підрозділу?
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02.05.2022 13:26 Відповісти
О! Я думав - капітуляція
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02.05.2022 13:26 Відповісти
Кто знает, шановна громада, где пропадал первые 2 недели, начиная с 24 февраля, этот сын советского грушника? Завхоза не было ни видно не слышно. В какой дыре и какой параши он ныкался?
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02.05.2022 13:28 Відповісти
Ерапорт отбивал, штобы орки не приземлились и не отобрали у него шубы
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02.05.2022 13:31 Відповісти
Ветеринар намекал на то, что он, и его погибший брат, 24-го отбивали атаки ДРГ русни на Банковой.
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02.05.2022 19:01 Відповісти
основна мета дєрьмака після "декрету про мир" - відбудовний розпил коштів по плану "дєрьмака & оп=овської братви". підбір інвесторів та розцінки - питати у його брата.
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02.05.2022 13:30 Відповісти
Як же він бреше... "...https://gazeta.ua/articles/politics/_ermak-nazvav-tabu-v-peregovorah-z-rosiyeyu/1085693 Для нас найважливіше - наша незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Вони не можуть бути предметом переговорів " і при цьому готовий здати Крим "на 15 років"та окуповану частину Донецької і Луганської областей. Не виключено, що і Херсонської, Запорізької та Харківської...
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02.05.2022 13:31 Відповісти
И почему они должны это делать, иначе ты им дулю покажешь?
Може спаси нас от таких руководителей.
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02.05.2022 13:38 Відповісти
Хотілося б почути, ч можливо десь почитати мудрі висловлювання зав. канцелярією американського президента. До власного стиду я навіть не знаю його прізвища. 😔
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02.05.2022 13:38 Відповісти
На ******** кацапюрска свочь!!!
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02.05.2022 16:10 Відповісти
Яка свіжа пропозиція !!! Мабудь довго кумекав !!! Дерьмак має йти за кораблем !!!
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02.05.2022 13:41 Відповісти
в Єрмака в голові насрано. Головна ціль України це відстояти незалежність.
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02.05.2022 13:43 Відповісти
Шо оно мелет?!
Т.е. можно прийти, ********** пол-Украины, убить несколько десятков тысяч украинцев, а потом отдать ОРДЛО (которое РФ и "на не на") и спокойно уйти? Это "деокупация"? Это цель "переговоров"?
Дураку же понятно, что Крым они не отдадут. И при "деокупации" Крыма будут все путинские плюшки: и всеобщая мобилизация и тактический ядерный удар и т.п.
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02.05.2022 13:43 Відповісти
Меле, меле, і меле..Не для того кацапня зайшла, щоб якісь там наші договорняки прийняти..Що за люди.., де аналітики взагалі поділися??
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02.05.2022 13:45 Відповісти
И что твой тактический удар изменит? Тем более что ничего подобного не будет. Крым от Донбасса или Херсона с Мариуполем ничем не отличается. Всё это просто оккупированные территории.
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02.05.2022 14:35 Відповісти
Головна мета України це деермакізація .
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02.05.2022 13:45 Відповісти
дермак, застрелься
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02.05.2022 13:48 Відповісти
Який народ делегував дерьмака вести та коментувати перемовини з кацапами?
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02.05.2022 13:48 Відповісти
Наче мають читачів за дурних.., не кажучи вже про весь народ..
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02.05.2022 13:48 Відповісти
Когда агент ФСБ ермак говорит о деоккупации, то он скорее всего имеет в виду освобождение Украины от украинцев. Русофашисты ведь тоже говорят о деоккупации Украины.
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02.05.2022 13:58 Відповісти
Проблема ні в дєрьмакє,а в зеленському.Як довіряти цій шмарклі коли його діями керує фсбшна патвора дєрьмак.А не як не можно.
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02.05.2022 14:03 Відповісти
Зе все робить свідомо. В Оман на вербовку до Патрушева він прилетів таємно і добровільно. Його ніхто не викрадав. І два з половиною роки зе робив все для послаблення армії і призначення потенційних зрадників на державні посади. Особливо в прикордонних містах та селах. Наполеон БоНеВтік хоче щоб ми про це забули. Перемога українського народу та міжнародної коаліції над рашизмом не є індульгенцією для зрадників.
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02.05.2022 14:25 Відповісти
Заткніть цю гниду
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02.05.2022 14:07 Відповісти
Деокупація без репарацій та контрибуцій = капітуляція за яку кожний "зе-єрмак" отримає відкат. А українці отримають десятиліття важкої праці на відновлення міст і сіл.
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02.05.2022 14:13 Відповісти
Я не розумію чого досі колір вбрання цього покидька не смугастий?
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02.05.2022 14:15 Відповісти
Торопятся слить Украину под соусом " мирных переговоров" бо понимают шо опарыша начнут ху....сосить со дня на день и тогда их капитулянсткие мирняки не прокатят.
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02.05.2022 14:30 Відповісти
еще пару выступлений и этих придурков поймают и перевешают на столбах... упоротый дерьмак достоин только профузного поноса...
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02.05.2022 14:32 Відповісти
Охрініть партнер по перемовинах у Єрмака зговорчивий по деокупаціях. Ну хто їм фільтр встановить на сурла, щоб не мололи що попало?
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02.05.2022 14:38 Відповісти
Деокупація України можлива лише військовим шляхом, а переговори - здача Криму та частини(або і всього) Донбасу. А також нейтралітет. россброєння заборона навчань, вода в Крим та інше приниження. Якщо ця дебільна влада не здатна якщо не допомагати, то хоча б просто не заважати армії звільняти країну то хай іде нах. Прийде хтось більш адекватний.
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02.05.2022 14:58 Відповісти
що цей організм розуміє,під цим хитрим словом-деокупація?...
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02.05.2022 15:24 Відповісти
 
 