Головна мета України на переговорах із Росією - це деокупація, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи перемовини з російською стороною, заявив, що мета України – це деокупація.

Про це він сказав в інтерв'ю для CNN із Фарідом Закарією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, вихідна позиція України проста і зрозуміла від самого початку – не Україна розпочала цю війну і не Україна окупувала чиїсь території.

"Це означає, що для нас це найважливіше. Це наша незалежність, наш суверенітет і територіальна цілісність, і це те, за що ми боремося. Ми боремося за свою землю і за свободу, і, звісно, я думаю, що тоді це буде для нас справжній прогрес. Це рішення. Тоді цю війну буде припинено, і тоді наша територія буде деокупована, і російські війська підуть з нашої території… Це головна мета для України в цих переговорах", - заявив він.

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Єрмак наголосив, що український народ хоче зупинити цю війну, але "для нас важливо, щоб Україна виграла її". Тому українці стоятимуть до останнього.

Також Єрмак додав, що команда Президента залишається в Києві і буде там до перемоги.