Головна мета України на переговорах із Росією - це деокупація, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, коментуючи перемовини з російською стороною, заявив, що мета України – це деокупація.
Про це він сказав в інтерв'ю для CNN із Фарідом Закарією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, вихідна позиція України проста і зрозуміла від самого початку – не Україна розпочала цю війну і не Україна окупувала чиїсь території.
"Це означає, що для нас це найважливіше. Це наша незалежність, наш суверенітет і територіальна цілісність, і це те, за що ми боремося. Ми боремося за свою землю і за свободу, і, звісно, я думаю, що тоді це буде для нас справжній прогрес. Це рішення. Тоді цю війну буде припинено, і тоді наша територія буде деокупована, і російські війська підуть з нашої території… Це головна мета для України в цих переговорах", - заявив він.
Єрмак наголосив, що український народ хоче зупинити цю війну, але "для нас важливо, щоб Україна виграла її". Тому українці стоятимуть до останнього.
Також Єрмак додав, що команда Президента залишається в Києві і буде там до перемоги.
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Днепровские журналисты утверждают, что он сидит в бомбоубежище в Миноре, самй большой синагоге Украины, она в Днепре.
Може спаси нас от таких руководителей.
Т.е. можно прийти, ********** пол-Украины, убить несколько десятков тысяч украинцев, а потом отдать ОРДЛО (которое РФ и "на не на") и спокойно уйти? Это "деокупация"? Это цель "переговоров"?
Дураку же понятно, что Крым они не отдадут. И при "деокупации" Крыма будут все путинские плюшки: и всеобщая мобилизация и тактический ядерный удар и т.п.