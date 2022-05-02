Главная цель Украины на переговорах с Россией – это деоккупация, - Ермак
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя переговоры с российской стороной, заявил, что цель Украины – это деоккупация.
Об этом он сказал в интервью CNN с Фаридом Закарией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, исходная позиция Украины проста и понятна с самого начала – не Украина начала эту войну и не Украина оккупировала чьи-то территории.
"Это значит, что для нас это самое важное. Это наша независимость, наш суверенитет и территориальная целостность, и это то, за что мы боремся. Мы боремся за свою землю и свободу, и, конечно, я думаю, что тогда это будет для нас настоящий прогресс. Это решение. Тогда эта война будет прекращена, и тогда наша территория будет деоккупирована, и российские войска уйдут с нашей территории… Это главная цель Украины в этих переговорах", - заявил он.
Ермак подчеркнул, что украинский народ хочет остановить эту войну, но "для нас важно, чтобы Украина выиграла ее". Поэтому украинцы будут стоять до последнего.
Также Ермак добавил, что команда президента остается в Киеве и будет там до победы.
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Днепровские журналисты утверждают, что он сидит в бомбоубежище в Миноре, самй большой синагоге Украины, она в Днепре.
Може спаси нас от таких руководителей.
Т.е. можно прийти, ********** пол-Украины, убить несколько десятков тысяч украинцев, а потом отдать ОРДЛО (которое РФ и "на не на") и спокойно уйти? Это "деокупация"? Это цель "переговоров"?
Дураку же понятно, что Крым они не отдадут. И при "деокупации" Крыма будут все путинские плюшки: и всеобщая мобилизация и тактический ядерный удар и т.п.