Главная цель Украины на переговорах с Россией – это деоккупация, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя переговоры с российской стороной, заявил, что цель Украины – это деоккупация.

Об этом он сказал в интервью CNN с Фаридом Закарией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, исходная позиция Украины проста и понятна с самого начала – не Украина начала эту войну и не Украина оккупировала чьи-то территории.

"Это значит, что для нас это самое важное. Это наша независимость, наш суверенитет и территориальная целостность, и это то, за что мы боремся. Мы боремся за свою землю и свободу, и, конечно, я думаю, что тогда это будет для нас настоящий прогресс. Это решение. Тогда эта война будет прекращена, и тогда наша территория будет деоккупирована, и российские войска уйдут с нашей территории… Это главная цель Украины в этих переговорах", - заявил он.

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Ермак подчеркнул, что украинский народ хочет остановить эту войну, но "для нас важно, чтобы Украина выиграла ее". Поэтому украинцы будут стоять до последнего.

Также Ермак добавил, что команда президента остается в Киеве и будет там до победы.