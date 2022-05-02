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Новости Война в Украине
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Главная цель Украины на переговорах с Россией – это деоккупация, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єрмак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя переговоры с российской стороной, заявил, что цель Украины – это деоккупация.

Об этом он сказал в интервью CNN с Фаридом Закарией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, исходная позиция Украины проста и понятна с самого начала – не Украина начала эту войну и не Украина оккупировала чьи-то территории.

"Это значит, что для нас это самое важное. Это наша независимость, наш суверенитет и территориальная целостность, и это то, за что мы боремся. Мы боремся за свою землю и свободу, и, конечно, я думаю, что тогда это будет для нас настоящий прогресс. Это решение. Тогда эта война будет прекращена, и тогда наша территория будет деоккупирована, и российские войска уйдут с нашей территории… Это главная цель Украины в этих переговорах", - заявил он.

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Ермак подчеркнул, что украинский народ хочет остановить эту войну, но "для нас важно, чтобы Украина выиграла ее". Поэтому украинцы будут стоять до последнего.

Также Ермак добавил, что команда президента остается в Киеве и будет там до победы.
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Топ комментарии
+51
Йди за російським кораблем, з своїми переговорами!
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02.05.2022 13:18
+49
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
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02.05.2022 13:19
+37
А ДЭОКУПАЦИЯ ОТ ЗЭ-ЛЁНОГО ДЭРЬМА КОГДА НАСТУПИТ?
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02.05.2022 13:18
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Йди за російським кораблем, з своїми переговорами!
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02.05.2022 13:18 Ответить
цікава фраза: переговори про деокупацію. Вони що, вирішили, що самі розумні, а всі інші барани і дебіли? Ось мені цікаво, про що можливо розмовляти з ворогом, який напав і нищить нас, щоб він раптом очуняв і вирішив зайнятися деокупацією, тобто вивести війська з території нашої держави ( і з Криму те ж). Крім того, питання репарацій також "висить", а смерті людей і військових? "кого вони лічать" ? І переговори, щоб це відбулося "тіпа" мирно. Капець просто, баряться вони... татаров, чалий, демченко, тимошенко, подоляк йому снаряди мабуть підносять, а він все стріляє і стріляє, борцуни.
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02.05.2022 13:44 Ответить
А ДЭОКУПАЦИЯ ОТ ЗЭ-ЛЁНОГО ДЭРЬМА КОГДА НАСТУПИТ?
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02.05.2022 13:18 Ответить
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
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02.05.2022 13:19 Ответить
Я би всіх олігархів їм видав.
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02.05.2022 13:22 Ответить
Зеленая банда своих не отдаст.
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02.05.2022 13:22 Ответить
Віддасть, якщо "попросимо".
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02.05.2022 13:38 Ответить
Так Бєня по ходу десь в Австрії переховується, ні?
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02.05.2022 13:32 Ответить
Буковель. І перебрався він туди, заздалегіть. Ось таке соУпаденіє.
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02.05.2022 13:41 Ответить
Да нет, вроде он не в Буковеле.
Днепровские журналисты утверждают, что он сидит в бомбоубежище в Миноре, самй большой синагоге Украины, она в Днепре.
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02.05.2022 13:48 Ответить
+ фірташа. а то воно бєднєньке на своїй віллі в дёблінгу вже замаялось жирувати.
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02.05.2022 13:33 Ответить
Бізнес на крові? Баригі?
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02.05.2022 13:31 Ответить
Винепонимаєтеетодругоє
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02.05.2022 13:42 Ответить
росії?
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02.05.2022 13:18 Ответить
Ну так. росія прийшла в Україну зі зброєю, щоб домовитися про те, як вона звідси піде. Не вистачає нормальних слів...
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02.05.2022 13:19 Ответить
Я так і не розумію, що це:наівняк чи часткова зрада, чи дурня??
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02.05.2022 13:44 Ответить
Никаких переговоров ,кацапов УБИВАТЬ ,УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ ...
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02.05.2022 13:20 Ответить
харібка може ходити тільки на#уй. За адресою яку йому вказуємо ми та адміни/модери сайту.
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02.05.2022 13:34 Ответить
а чо ти так? Нещодавно так лизав-лизав д'єрмаку і взагалі всій ОПі ЄрЗе...
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02.05.2022 13:35 Ответить
Це точно! Вбитий не встане! І не прийде знову убивать Хопці з Холодноярської бригади сказали - земляки мої
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02.05.2022 13:42 Ответить
не вірю жодному ***лаковскому слову-бреше як шольц
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02.05.2022 13:20 Ответить
Дєрьмак,йди на..
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02.05.2022 13:20 Ответить
долбни надеются добиться деокупации переговорами?
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02.05.2022 13:20 Ответить
Ермак був парубок моторний...,воно всюди поспіває.
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02.05.2022 13:21 Ответить
Цели сторон прямо противоположны. Соответственно переговоры бесперспективны. Это политический онанизм.
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02.05.2022 13:22 Ответить
Как вы заманали своими переговорами. Какие могут быть переговоры с рашкой???
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02.05.2022 13:22 Ответить
Єлдак - твоя головна мета патрушеву доповідати про свої успіхи
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02.05.2022 13:23 Ответить
Комірник ОПи про деокупацію. Ти закупив віники та швабри для свого підрозділу?
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02.05.2022 13:26 Ответить
О! Я думав - капітуляція
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02.05.2022 13:26 Ответить
Кто знает, шановна громада, где пропадал первые 2 недели, начиная с 24 февраля, этот сын советского грушника? Завхоза не было ни видно не слышно. В какой дыре и какой параши он ныкался?
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02.05.2022 13:28 Ответить
Ерапорт отбивал, штобы орки не приземлились и не отобрали у него шубы
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02.05.2022 13:31 Ответить
Ветеринар намекал на то, что он, и его погибший брат, 24-го отбивали атаки ДРГ русни на Банковой.
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02.05.2022 19:01 Ответить
основна мета дєрьмака після "декрету про мир" - відбудовний розпил коштів по плану "дєрьмака & оп=овської братви". підбір інвесторів та розцінки - питати у його брата.
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02.05.2022 13:30 Ответить
Як же він бреше... "...Для нас найважливіше - наша незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Вони не можуть бути предметом переговорів" і при цьому готовий здати Крим "на 15 років"та окуповану частину Донецької і Луганської областей. Не виключено, що і Херсонської, Запорізької та Харківської...
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02.05.2022 13:31 Ответить
И почему они должны это делать, иначе ты им дулю покажешь?
Може спаси нас от таких руководителей.
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02.05.2022 13:38 Ответить
Хотілося б почути, ч можливо десь почитати мудрі висловлювання зав. канцелярією американського президента. До власного стиду я навіть не знаю його прізвища. 😔
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02.05.2022 13:38 Ответить
На ******** кацапюрска свочь!!!
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02.05.2022 16:10 Ответить
Яка свіжа пропозиція !!! Мабудь довго кумекав !!! Дерьмак має йти за кораблем !!!
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02.05.2022 13:41 Ответить
в Єрмака в голові насрано. Головна ціль України це відстояти незалежність.
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02.05.2022 13:43 Ответить
Шо оно мелет?!
Т.е. можно прийти, ********** пол-Украины, убить несколько десятков тысяч украинцев, а потом отдать ОРДЛО (которое РФ и "на не на") и спокойно уйти? Это "деокупация"? Это цель "переговоров"?
Дураку же понятно, что Крым они не отдадут. И при "деокупации" Крыма будут все путинские плюшки: и всеобщая мобилизация и тактический ядерный удар и т.п.
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02.05.2022 13:43 Ответить
Меле, меле, і меле..Не для того кацапня зайшла, щоб якісь там наші договорняки прийняти..Що за люди.., де аналітики взагалі поділися??
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02.05.2022 13:45 Ответить
И что твой тактический удар изменит? Тем более что ничего подобного не будет. Крым от Донбасса или Херсона с Мариуполем ничем не отличается. Всё это просто оккупированные территории.
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02.05.2022 14:35 Ответить
Головна мета України це деермакізація .
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02.05.2022 13:45 Ответить
дермак, застрелься
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02.05.2022 13:48 Ответить
Який народ делегував дерьмака вести та коментувати перемовини з кацапами?
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02.05.2022 13:48 Ответить
Наче мають читачів за дурних.., не кажучи вже про весь народ..
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02.05.2022 13:48 Ответить
Когда агент ФСБ ермак говорит о деоккупации, то он скорее всего имеет в виду освобождение Украины от украинцев. Русофашисты ведь тоже говорят о деоккупации Украины.
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02.05.2022 13:58 Ответить
Проблема ні в дєрьмакє,а в зеленському.Як довіряти цій шмарклі коли його діями керує фсбшна патвора дєрьмак.А не як не можно.
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02.05.2022 14:03 Ответить
Зе все робить свідомо. В Оман на вербовку до Патрушева він прилетів таємно і добровільно. Його ніхто не викрадав. І два з половиною роки зе робив все для послаблення армії і призначення потенційних зрадників на державні посади. Особливо в прикордонних містах та селах. Наполеон БоНеВтік хоче щоб ми про це забули. Перемога українського народу та міжнародної коаліції над рашизмом не є індульгенцією для зрадників.
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02.05.2022 14:25 Ответить
Заткніть цю гниду
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02.05.2022 14:07 Ответить
Деокупація без репарацій та контрибуцій = капітуляція за яку кожний "зе-єрмак" отримає відкат. А українці отримають десятиліття важкої праці на відновлення міст і сіл.
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02.05.2022 14:13 Ответить
Я не розумію чого досі колір вбрання цього покидька не смугастий?
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02.05.2022 14:15 Ответить
Торопятся слить Украину под соусом " мирных переговоров" бо понимают шо опарыша начнут ху....сосить со дня на день и тогда их капитулянсткие мирняки не прокатят.
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02.05.2022 14:30 Ответить
еще пару выступлений и этих придурков поймают и перевешают на столбах... упоротый дерьмак достоин только профузного поноса...
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02.05.2022 14:32 Ответить
Охрініть партнер по перемовинах у Єрмака зговорчивий по деокупаціях. Ну хто їм фільтр встановить на сурла, щоб не мололи що попало?
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02.05.2022 14:38 Ответить
Деокупація України можлива лише військовим шляхом, а переговори - здача Криму та частини(або і всього) Донбасу. А також нейтралітет. россброєння заборона навчань, вода в Крим та інше приниження. Якщо ця дебільна влада не здатна якщо не допомагати, то хоча б просто не заважати армії звільняти країну то хай іде нах. Прийде хтось більш адекватний.
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02.05.2022 14:58 Ответить
що цей організм розуміє,під цим хитрим словом-деокупація?...
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02.05.2022 15:24 Ответить
 
 