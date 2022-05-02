Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, - Буданов

На території Росії 9 травня можуть оголосити мобілізацію.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - зазначив він.

Також Буданов додав, що окупанти хочуть отримати перемогу на Донбасі до 9 травня, але вони не встигають, тому цього не буде.

"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - пояснив він.

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