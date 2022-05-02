Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, - Буданов
На території Росії 9 травня можуть оголосити мобілізацію.
Про це в інтерв'ю НВ повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - зазначив він.
Також Буданов додав, що окупанти хочуть отримати перемогу на Донбасі до 9 травня, але вони не встигають, тому цього не буде.
"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - пояснив він.
Топ коментарі
+60 Василий СПРУТ
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+47 Александр Чуднивец #474549
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+44 Чайка Київ
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(бурятоубийственная война)
Обісрались москалі на Українській Землі,
Що прийшли у нашу хату та хвалилися завзято,
Як вони в один момент і ***** їх президент,
Україну розіб'ють та в полон усіх візьмуть!
Дуже довго готувались,
Планували і збирались та кричали на весь світ
Що від нині і на вік більш не буде України…
Та народ у нас єдиний, став стіною рятувати ,
Рідну Неньку, рідну Мати,
Бо одна у нас єдина, неповторна Україна!
Тож посунули колони диких орків-москалів,
А ***** в Кремлі своєму ледве трохи не здурів,
Бо гадав, що їх чекають, в Україні хліб і сіль,
А зустріли кулемети, що косили москалів!
Джавеліни, Стугни, Нлау і Вільха, і Байрактар,
Зруйнували їхні плани та завдали їм удар,
Запалали їхні танки, загорілись в них штани,
Засмерділись їхні тушки в цій страшній, брудній війні!
Нам у цій війні священній помагає цілий світ
А для орків та Росії, вже від санкцій йде привіт.
Тож тікають із Росії, світові виробники,
Зрозумів *****, що жопа, це дійшло і до Луки!
Став ***** тоді казитись, хотів навіть удавитись
Зрозумів, що він «попав» і сховавсь аж за Урал.
Вже пропав в Росії цукор, долар 300,
Й літаки, що літали цілим світом «на пріколє у рєкі».
Йде війна, страждають люди, плачуть діти і жінки,
І сміються диким сміхом козаки-чоловіки,
Бо не знають більше страху, тільки лють горить в очах.
Тож поїдуть всі Ванюшки на Рассеюшку в гробах!
19.03.22. Олександр Шевчук-Буревій
Поэтому Лавров и несет тот бред, что Гитлер был еврей и что они сами себя уничтожали. Еще объявят войну 9 мая и все на войну с нацистами и евреями! Зеленский ведь еврей.
И вот зомбированное население и полезет со всех щелей в Украину типа на борьбу с евреями и нацистами - украинцами. Они даже не скрывают свои планы по уничтожению всех украинцев!
У Украины священная роль получается по переработке этой мрази с испорченными мозгами оружием Запада. Первую волну отбили, вторую еще утилизируем, разберемся и с третьей.
Слава Украине!