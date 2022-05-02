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Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, - Буданов

рф,окупанти

На території Росії 9 травня можуть оголосити мобілізацію.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - зазначив він.

Також Буданов додав, що окупанти хочуть отримати перемогу на Донбасі до 9 травня, але вони не встигають, тому цього не буде.

"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - пояснив він.

Також читайте: Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (494) росія (65829) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+60
Мне честно насрать что происходит в дурдоме ... Только полное уничтожение кровавых свинособак ... Всеми средствами и силами ... Каждый должен максимально выполнять свою работу ... Переломный момент уже настал --- все будет УКРАИНА !!!
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02.05.2022 20:00
+47
Є лише одне питання-а дє іх тут всєх хараніть???...
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02.05.2022 19:53
+44
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2 Егор Канатников, 19 лет. Оккупант геройски "зажмурен" в Украине. При пукине родился, при нем прожил всю свою жизнь и им был убит.
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02.05.2022 20:02
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З такою кришею в особі США, ленд-лізу і всього світу, мені здається рашинська мобілізація радше перетвориться на могілізацію.
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02.05.2022 22:32 Відповісти
Уже эти идут без нормальной снаряги и обеспечения. С чем же погонят новых? А за спину поставят Кадыровские заградотряды?
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03.05.2022 14:47 Відповісти
https://youtu.be/s690thIsGXs Якось приблизно так у них буде усе ось оце ...
(бурятоубийственная война)
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02.05.2022 22:53 Відповісти
хочют повторыть ??
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03.05.2022 09:03 Відповісти
значить треба патронами побільше запасатись
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03.05.2022 09:05 Відповісти
Кляті москалі

Обісрались москалі на Українській Землі,

Що прийшли у нашу хату та хвалилися завзято,

Як вони в один момент і ***** їх президент,

Україну розіб'ють та в полон усіх візьмуть!

Дуже довго готувались,

Планували і збирались та кричали на весь світ

Що від нині і на вік більш не буде України…

Та народ у нас єдиний, став стіною рятувати ,

Рідну Неньку, рідну Мати,

Бо одна у нас єдина, неповторна Україна!

Тож посунули колони диких орків-москалів,

А ***** в Кремлі своєму ледве трохи не здурів,

Бо гадав, що їх чекають, в Україні хліб і сіль,

А зустріли кулемети, що косили москалів!

Джавеліни, Стугни, Нлау і Вільха, і Байрактар,

Зруйнували їхні плани та завдали їм удар,

Запалали їхні танки, загорілись в них штани,

Засмерділись їхні тушки в цій страшній, брудній війні!

Нам у цій війні священній помагає цілий світ

А для орків та Росії, вже від санкцій йде привіт.

Тож тікають із Росії, світові виробники,

Зрозумів *****, що жопа, це дійшло і до Луки!

Став ***** тоді казитись, хотів навіть удавитись

Зрозумів, що він «попав» і сховавсь аж за Урал.

Вже пропав в Росії цукор, долар 300,

Й літаки, що літали цілим світом «на пріколє у рєкі».

Йде війна, страждають люди, плачуть діти і жінки,

І сміються диким сміхом козаки-чоловіки,

Бо не знають більше страху, тільки лють горить в очах.

Тож поїдуть всі Ванюшки на Рассеюшку в гробах!

19.03.22. Олександр Шевчук-Буревій
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03.05.2022 09:51 Відповісти
Уйлу глубоко насрать сколько рабов он положит. Ему нельзя проигрывать, поэтому он и пустил все методы, чтобы собрать очередную орду.
Поэтому Лавров и несет тот бред, что Гитлер был еврей и что они сами себя уничтожали. Еще объявят войну 9 мая и все на войну с нацистами и евреями! Зеленский ведь еврей.
И вот зомбированное население и полезет со всех щелей в Украину типа на борьбу с евреями и нацистами - украинцами. Они даже не скрывают свои планы по уничтожению всех украинцев!
У Украины священная роль получается по переработке этой мрази с испорченными мозгами оружием Запада. Первую волну отбили, вторую еще утилизируем, разберемся и с третьей.
Слава Украине!
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03.05.2022 10:37 Відповісти
Украине нужно просить союзников вступить в войну! Польшу, США, Великобританию, Турцию, Япония пусть Курилы забирает ибо войска тут все ровно русских.
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03.05.2022 10:56 Відповісти
и Южный Сахалин Японии перейдёт,правда,говна отмывать там - на года..
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03.05.2022 13:02 Відповісти
а навіть, якщо і оголосять, то толку? москалі що збираються тримати всю свою армію на території України безстроково??? а якщо ненароком фіни все-таки приєднаються до нато цього літа??? абсолютно вся територія московії тепер практично беззахисна!
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03.05.2022 12:22 Відповісти
а сколько в Украине разведок? официально?
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03.05.2022 14:21 Відповісти
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