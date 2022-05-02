Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, - Буданов

На территории России 9 мая может быть объявлена мобилизация

Об этом в интервью НВ сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - отметил он.

Также Буданов добавил, что оккупанты хотят одержать победу на Донбассе до 9 мая, но они не успевают, поэтому этого не будет.

"Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никоим образом они не успевают", - пояснил он.

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