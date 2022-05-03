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Новини Війна
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Роздягають жінок та чоловіків, намагаються забирати дітей: Мер Маріуполя Бойченко розповів про "фільтраційні табори" окупантів

рф,окупанти

Мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився подробицями про роботу "фільтраційних таборів", створених Росією на кшталт нацистських концтаборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За його словами, окупанти роздягають чоловіків та жінок, аби переглянути їхні татуювання.

"Мій родич виходив, в нього татуювання, спокійне, мирне. Вони дали йому шматок пемзи, мовляв, стирай, якщо воно для тебе нічого не значить. Уявляєте, ось так знущаються з людей", - розповів Бойченко.

Також рашисти намагались забрати дворічну дитину у батьків через те, що її старша сестра працює в правоохоронних органах України. Мотивували це тим, що батьки можуть виховати "ще одну нацистку", їх побили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь став величезним кладовищем військової техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж

Мер Маріуполя додав, що часто на початку евакуації росіяни вивозять на фільтрацію також чоловіків з українського Маріуполя. Багато хто з них, на жаль, потрапляє в тюрми із наджахливими умовами утримування.

"Щоб ви розуміли, камера 2 на 3 метри, 13-15 осіб, стоячи сплять, життя майже увесь час відбувається стоячи. Їжі не дають, тільки воду, в туалет виводять раз на добу або видають пляшку. Отакі нелюдські умови", - пояснив він.

За словами очільника Маріуполя, людей, які в Маріуполі були пов’язані із муніципальною сферою чи держслужбами, катують.

Бойченко переконаний, що таким чином окупанти набивають собі обмінний фонд.

Також читайте: З бомбосховищ "Азовсталі" сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3243) катування (606) знущання (105) Бойченко Вадим (88)


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Отакі вони кацапи росіянє, гобліни, а не люди

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03.05.2022 00:41 Відповісти
Коли вже нарешті запрацюють над звільненням Маріуполя байрактари, свічблейди та ріпери?
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03.05.2022 08:48 Відповісти
Интервью в оригинале

🔥БОЙЧЕНКО: эвакуация из Азовстали, депутаты ОПЗЖ убивают, в Мариуполе раздевают женщин - Украина 24

https://youtu.be/ByA5sIqV9RM

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03.05.2022 00:58 Відповісти
шо значить "обмінний фонд"??? Полоненими можуть бути лише комбатанти. Ніяких цивільних полонених, бо це вже тероризм із заручниками
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03.05.2022 01:16 Відповісти
І саме в цих регіонах так багато населення казали "мі братья с русскими", "какая разніца..."
Цікаво зараз зрозуміють що Зол.Орда-РФ це завжди фашизм
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03.05.2022 04:21 Відповісти
ці люди страждають бо південь здали
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03.05.2022 06:51 Відповісти
 
 