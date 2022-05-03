Роздягають жінок та чоловіків, намагаються забирати дітей: Мер Маріуполя Бойченко розповів про "фільтраційні табори" окупантів

Мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився подробицями про роботу "фільтраційних таборів", створених Росією на кшталт нацистських концтаборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За його словами, окупанти роздягають чоловіків та жінок, аби переглянути їхні татуювання.

"Мій родич виходив, в нього татуювання, спокійне, мирне. Вони дали йому шматок пемзи, мовляв, стирай, якщо воно для тебе нічого не значить. Уявляєте, ось так знущаються з людей", - розповів Бойченко.

Також рашисти намагались забрати дворічну дитину у батьків через те, що її старша сестра працює в правоохоронних органах України. Мотивували це тим, що батьки можуть виховати "ще одну нацистку", їх побили.

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Мер Маріуполя додав, що часто на початку евакуації росіяни вивозять на фільтрацію також чоловіків з українського Маріуполя. Багато хто з них, на жаль, потрапляє в тюрми із наджахливими умовами утримування.

"Щоб ви розуміли, камера 2 на 3 метри, 13-15 осіб, стоячи сплять, життя майже увесь час відбувається стоячи. Їжі не дають, тільки воду, в туалет виводять раз на добу або видають пляшку. Отакі нелюдські умови", - пояснив він.

За словами очільника Маріуполя, людей, які в Маріуполі були пов’язані із муніципальною сферою чи держслужбами, катують.

Бойченко переконаний, що таким чином окупанти набивають собі обмінний фонд.

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