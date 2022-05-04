Тимчасовий міст через Десну планують облаштувати в Чернігові, - Чаус
Для покращення руху транспорту до Чернігова в місті хочуть звести тимчасовий міст через Десну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Аналізуємо варіанти встановлення тимчасового мосту, аби покращити трафік до обласного центру. Служба автодоріг в області щодня ремонтує шляхи та відновлює 2-3 мости на тиждень. Останній - у Снов'янці. Активно працюють в цьому напрямку і громади", - написав начальник Чернігівської ОВА.
Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок бойових дій були пошкоджені понад 600 км доріг і 20 мостів, в тому числі обидва мости через Десну - автомобільний та пішохідний. У квітні дорожники відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд в області, організувавши тимчасові об'їзди.
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Нужно один миллион тонн взрывчатого вещества. На артиллерийские снаряды, авиабомбы, на взрывчатку, включая диверсии с забросом десанта на вертолете и последующим минированием. Миллиард патронов к автомату. Нужны военные заводы с хорошей подземной планировкой с четырехсменным рабочим днем для максимальной производительности. И как приоритет поставка тяжелых машинных станков для нужного производства.
А первый километр асфальта будет проложен тогда и только тогда, когда на дежурстве будут стоять 1000 ракет с целями по российским городам. Не ранее. Дальнобойные, баллистические, никакого договора об ограничениях ракет не будет, по-крайней мере без ответных действий.