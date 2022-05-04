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Тимчасовий міст через Десну планують облаштувати в Чернігові, - Чаус

міст,чернігів

Для покращення руху транспорту до Чернігова в місті хочуть звести тимчасовий міст через Десну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Аналізуємо варіанти встановлення тимчасового мосту, аби покращити трафік до обласного центру. Служба автодоріг в області щодня ремонтує шляхи та відновлює 2-3 мости на тиждень. Останній - у Снов'янці. Активно працюють в цьому напрямку і громади", - написав начальник Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок бойових дій були пошкоджені понад 600 км доріг і 20 мостів, в тому числі обидва мости через Десну - автомобільний та пішохідний. У квітні дорожники відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд в області, організувавши тимчасові об'їзди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відновлено рух вже на 8 мостах і шляхопроводах на Чернігівщині, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Автор: 

міст (1239) Чернігів (793) Чаус В’ячеслав (61)


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Опять 25? Какой Чернигов? Вероятность нападения повторного в этом направлении более чем высокая. Неужели непонятно, что усам нет выбора кроме как победы кацапов на войне, иначе рядом будет сидеть? Только нелояльность пугает, а техники там достаточно, ракеты есть, самолетов штук 50 точно будет.

Нужно один миллион тонн взрывчатого вещества. На артиллерийские снаряды, авиабомбы, на взрывчатку, включая диверсии с забросом десанта на вертолете и последующим минированием. Миллиард патронов к автомату. Нужны военные заводы с хорошей подземной планировкой с четырехсменным рабочим днем для максимальной производительности. И как приоритет поставка тяжелых машинных станков для нужного производства.

А первый километр асфальта будет проложен тогда и только тогда, когда на дежурстве будут стоять 1000 ракет с целями по российским городам. Не ранее. Дальнобойные, баллистические, никакого договора об ограничениях ракет не будет, по-крайней мере без ответных действий.
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04.05.2022 14:57 Відповісти
Ти диви, який розумний. Аж страшно.
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04.05.2022 15:17 Відповісти
 
 