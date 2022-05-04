Тимчасовий міст через Десну планують облаштувати в Чернігові, - Чаус

Для покращення руху транспорту до Чернігова в місті хочуть звести тимчасовий міст через Десну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Аналізуємо варіанти встановлення тимчасового мосту, аби покращити трафік до обласного центру. Служба автодоріг в області щодня ремонтує шляхи та відновлює 2-3 мости на тиждень. Останній - у Снов'янці. Активно працюють в цьому напрямку і громади", - написав начальник Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок бойових дій були пошкоджені понад 600 км доріг і 20 мостів, в тому числі обидва мости через Десну - автомобільний та пішохідний. У квітні дорожники відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд в області, організувавши тимчасові об'їзди.

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