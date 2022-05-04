Временный мост через Десну планируют построить в Чернигове, - Чаус

Для улучшения движения транспорта в Чернигов в городе хотят возвести временный мост через Десну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Анализируем варианты установки временного моста, чтобы улучшить трафик в областной центр. Служба автодорог в области ежедневно ремонтирует пути и восстанавливает 2-3 моста в неделю. Последний - в Сновянке. Активно работают в этом направлении и громады", - написал начальник Черниговской ОВА.

Напомним, в Черниговской области в результате боевых действий были повреждены более 600 км дорог и 20 мостов, в том числе оба моста через Десну - автомобильный и пешеходный. В апреле дорожники возобновили проезд около четырех разрушенных построек в области, организовав временные объезды.

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