Временный мост через Десну планируют построить в Чернигове, - Чаус
Для улучшения движения транспорта в Чернигов в городе хотят возвести временный мост через Десну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Анализируем варианты установки временного моста, чтобы улучшить трафик в областной центр. Служба автодорог в области ежедневно ремонтирует пути и восстанавливает 2-3 моста в неделю. Последний - в Сновянке. Активно работают в этом направлении и громады", - написал начальник Черниговской ОВА.
Напомним, в Черниговской области в результате боевых действий были повреждены более 600 км дорог и 20 мостов, в том числе оба моста через Десну - автомобильный и пешеходный. В апреле дорожники возобновили проезд около четырех разрушенных построек в области, организовав временные объезды.
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Нужно один миллион тонн взрывчатого вещества. На артиллерийские снаряды, авиабомбы, на взрывчатку, включая диверсии с забросом десанта на вертолете и последующим минированием. Миллиард патронов к автомату. Нужны военные заводы с хорошей подземной планировкой с четырехсменным рабочим днем для максимальной производительности. И как приоритет поставка тяжелых машинных станков для нужного производства.
А первый километр асфальта будет проложен тогда и только тогда, когда на дежурстве будут стоять 1000 ракет с целями по российским городам. Не ранее. Дальнобойные, баллистические, никакого договора об ограничениях ракет не будет, по-крайней мере без ответных действий.