РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10941 посетитель онлайн
Новости Война
3 857 2

Временный мост через Десну планируют построить в Чернигове, - Чаус

міст,чернігів

Для улучшения движения транспорта в Чернигов в городе хотят возвести временный мост через Десну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Анализируем варианты установки временного моста, чтобы улучшить трафик в областной центр. Служба автодорог в области ежедневно ремонтирует пути и восстанавливает 2-3 моста в неделю. Последний - в Сновянке. Активно работают в этом направлении и громады", - написал начальник Черниговской ОВА.

Напомним, в Черниговской области в результате боевых действий были повреждены более 600 км дорог и 20 мостов, в том числе оба моста через Десну - автомобильный и пешеходный. В апреле дорожники возобновили проезд около четырех разрушенных построек в области, организовав временные объезды.

Читайте: Просьба к выехавшим жителям не возвращаться в Чернигов до возобновления коммуникаций в городе, - ОВА

мост (1030) Чернигов (890) Чаус Вячеслав (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять 25? Какой Чернигов? Вероятность нападения повторного в этом направлении более чем высокая. Неужели непонятно, что усам нет выбора кроме как победы кацапов на войне, иначе рядом будет сидеть? Только нелояльность пугает, а техники там достаточно, ракеты есть, самолетов штук 50 точно будет.

Нужно один миллион тонн взрывчатого вещества. На артиллерийские снаряды, авиабомбы, на взрывчатку, включая диверсии с забросом десанта на вертолете и последующим минированием. Миллиард патронов к автомату. Нужны военные заводы с хорошей подземной планировкой с четырехсменным рабочим днем для максимальной производительности. И как приоритет поставка тяжелых машинных станков для нужного производства.

А первый километр асфальта будет проложен тогда и только тогда, когда на дежурстве будут стоять 1000 ракет с целями по российским городам. Не ранее. Дальнобойные, баллистические, никакого договора об ограничениях ракет не будет, по-крайней мере без ответных действий.
показать весь комментарий
04.05.2022 14:57 Ответить
Ти диви, який розумний. Аж страшно.
показать весь комментарий
04.05.2022 15:17 Ответить
 
 