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Новини
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Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії

фінляндія

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що російський гелікоптер 4 травня порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.

Прикордонна служба почала розслідування інциденту.

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Це другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції зараз тривають дебати про вступ до НАТО, рішення подавати заявку може бути прийняте у травні. За інформацією ЗМІ, Фінляндія може прийняти рішення про вступ вже наступного тижня.

Автор: 

росія (65908) Фінляндія (1328) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+18
......."Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км"......
........а почему не приземлили наглого орка?......опять сцым?..........
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04.05.2022 20:46
+18
Чомусь рашистські москалі в турецький повітряний простір більше не залітають. Мабуть Ердоган щось знає?
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04.05.2022 20:49
+17
Пока сопли жуют постоянно такое будет. Сбили бы хотя б 1 сразу б перестали залетать.
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04.05.2022 20:46
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Русня мало ******** получила?
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04.05.2022 20:40 Відповісти
Финляндия поможет зажмурить *********❗☝Каждому ходу свой час❗
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04.05.2022 20:48 Відповісти
оркам скоро большая ПИZZДА...
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04.05.2022 20:44 Відповісти
......."Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км"......
........а почему не приземлили наглого орка?......опять сцым?..........
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04.05.2022 20:46 Відповісти
4-5 км на вертолете, это не просто случайно влетел, это целенаправленно херачил вглубь территории. Разведка боем, а финны и дальше сопли жуйте, завтра эти твари до Хельсинки долетят.
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04.05.2022 22:30 Відповісти
Пока сопли жуют постоянно такое будет. Сбили бы хотя б 1 сразу б перестали залетать.
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04.05.2022 20:46 Відповісти
Де Фінські Зозулі моделі F-35, або https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS NASAMS II чи https://en.wikipedia.org/wiki/Oerlikon_GDF 35 ItK 88 https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS
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04.05.2022 20:48 Відповісти
Чомусь рашистські москалі в турецький повітряний простір більше не залітають. Мабуть Ердоган щось знає?
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04.05.2022 20:49 Відповісти
Тому що Туреччина в нато
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04.05.2022 20:59 Відповісти
Крім цього Туреччина показала силу, сказала що наступний літак що порушить повітряний простір буле збитий і виконала обіцянку
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04.05.2022 22:25 Відповісти
Предсмертніе конвульсии злобного *****.
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04.05.2022 20:49 Відповісти
Росіяни, напевно, думають, що якщо Фінляндія знищить гелікоптер, то вона в конфлікті. Країна в конфлікті не може приєднатися до НАТО.
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04.05.2022 20:54 Відповісти
тогда русские могут сразу лететь на хельсинки...чего они тупят?
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04.05.2022 23:27 Відповісти
Шукав Чорнобаївку.
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04.05.2022 20:54 Відповісти
А чого нем збиваєте?може рашисти вам якусь чуму закидують на територію, від них що хоч можна очікувати..
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04.05.2022 20:54 Відповісти
А не бажають наші брати-фіни павтаріть,як вони це вже зробили колись в 1939-1940 роках?
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04.05.2022 20:56 Відповісти
Фіни... не "сцать"!!!!
Українці збивають аЛіГаторів зі СТУГНИ....при чому ефективно і точно

Тому, не чекайте на своє "занепокоєння"..а "працюйте на пораження"!!!!!!!!!
І чим раніше тим краще


Смерть расєї!!!!!
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04.05.2022 20:57 Відповісти
Йой. Фіни. Збийте їх нафіг як турки тоді.
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04.05.2022 20:59 Відповісти
Маленький вопрос - почему он спокойно улетел обратно? Ждете, пока вам привезут "гостинцы"? Тогда начнете шевелиться? А не поздно будет?
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04.05.2022 21:10 Відповісти
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04.05.2022 21:14 Відповісти
Ноут hp, скрепы во всей красе
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04.05.2022 22:32 Відповісти
Клас! Дотепно і смішно!
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04.05.2022 22:59 Відповісти
ГЕРОЙ ТУРЕЧЧИНИ:
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04.05.2022 21:21 Відповісти
 
 