Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що російський гелікоптер 4 травня порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.

Прикордонна служба почала розслідування інциденту.

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Це другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції зараз тривають дебати про вступ до НАТО, рішення подавати заявку може бути прийняте у травні. За інформацією ЗМІ, Фінляндія може прийняти рішення про вступ вже наступного тижня.