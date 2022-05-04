Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії
Міністерство оборони Фінляндії заявило, що російський гелікоптер 4 травня порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.
Прикордонна служба почала розслідування інциденту.
Це другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ.
Як відомо, у Фінляндії та Швеції зараз тривають дебати про вступ до НАТО, рішення подавати заявку може бути прийняте у травні. За інформацією ЗМІ, Фінляндія може прийняти рішення про вступ вже наступного тижня.
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........а почему не приземлили наглого орка?......опять сцым?..........
Українці збивають аЛіГаторів зі СТУГНИ....при чому ефективно і точно
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