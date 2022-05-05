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Російські окупанти на півдні України здійснюють фортифікаційне обладнання позицій, - Генштаб

рф,армія,окупанти

На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти безуспішно намагались взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб про бої на Донецькому напрямку

Автор: 

армія рф (17764) Генштаб ЗС (6750)


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Топ коментарі
+14
Алле, Генштаб! Не делайте мне нервы! Лучше раскажите как вы разгромили те фортификации
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05.05.2022 20:18
+12
На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.

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05.05.2022 20:25
+8
Армянам не особо помогли фортификации в Карабахе.
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05.05.2022 20:20
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Алле, Генштаб! Не делайте мне нервы! Лучше раскажите как вы разгромили те фортификации
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05.05.2022 20:18 Відповісти
Взорвут мосты,отрежут кацапов от снабжения.После этого их можно брать голыми руками.
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05.05.2022 20:26 Відповісти
Навіщо бруднити руки?! Гаубицями на глибину 5-7 метрів все перемелюється в пил. Мені окупантів не шкода. То ж хай будують нори і наварюють курятники на танки - чим би дурне не балувалось аби було зайняте.
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05.05.2022 20:31 Відповісти
думаете вони знають що це таке? ні! для них фортіфікація- це коли срати з окопу виходять в тил щоб не смерділо.. от і вся фортіфікація
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05.05.2022 20:20 Відповісти
Армянам не особо помогли фортификации в Карабахе.
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05.05.2022 20:20 Відповісти
а сколько лет они там сидели и обстреливали мирных?
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05.05.2022 20:30 Відповісти
К сожалению, рашисты - это не армяне - их банально гораздо больше и оснащены они гораздо лучше.
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05.05.2022 20:34 Відповісти
Отже не збираються просуватись далі.
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05.05.2022 20:20 Відповісти
На Юге они все уже поимели, кроме Мариуполя, дальше продвигаться после того как сделают в Херсоне "руССкий мир"
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05.05.2022 20:29 Відповісти
Вся ця фігня закінчиться в один день, як буде розх...ен кимськи міст. Ще не довго залишилося чекати. Кацапам буде піз...єц і в полон їх не будемо брати.
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05.05.2022 20:22 Відповісти
а чи не пізно за міст згадувать ??? у них уже за 2 дні був сухопутний коридор з бамбасу до криму дякуючи за вумному командуванню від від зе -шобли !! його тоді на було херачить коли сутками перли все і всі ...
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05.05.2022 20:39 Відповісти
Сухопутный корридор фактически весь простреливается
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05.05.2022 22:23 Відповісти
с помощью полицаев и коллаборантов, которые ждали прихода орков до последнего, чтобы встать в ряды предателей.
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05.05.2022 20:24 Відповісти
‼️повідомляють про вибухи у аеропорту Мелітополя, в повітря підняли літаки рашистів https://t.me/info_zp/7403
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05.05.2022 20:24 Відповісти
Це в шосте, чи вже в восьме?
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05.05.2022 20:25 Відповісти
Байрактарам та дронам ті фортифікації до сраки.
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05.05.2022 20:24 Відповісти
Не до сраки. Навіть при прямому влучанні у окоп багато орків там не вбити...геть інші справа, коли окопу немає...
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05.05.2022 20:33 Відповісти
Никто ничего штурмовать на юге не будет,вот посмотрите-расстреляют крымский мост,и нанесут удар к Мелитопольской развилке-в итоге вся южная группировка окажется в логистическом тупике
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05.05.2022 22:18 Відповісти
Розвідка.... Почекати "заселення" до фортифікацій і потім Байрактар.
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05.05.2022 20:24 Відповісти
На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.

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05.05.2022 20:25 Відповісти
Окопуються...
Викури їх потім..
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05.05.2022 20:26 Відповісти
Байрактарам та дроникам ті окопи до сраки.
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05.05.2022 20:41 Відповісти
Пример Донбасса как ВСУ там сделали оборону и окопались.Долго ми потом их будем выкуривать на юге и сколькомя жизнями не говоря о разрушениях?Херсон и другие области юга нада атаковать постоянно и орков накрывать.Херсон вообще ключ к югу его нада освобождать.
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05.05.2022 20:44 Відповісти
При разрушенной логистике-при таком длинном плече снабжения-никаких донбасских укреплений не будет.
Поэтому на первом месте разрушение логистических цепочек.
А за судьбу Херсона не беспокойтесь-штурмовать его никто не будет и защищать его тоже кацапы не будут.
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05.05.2022 22:22 Відповісти
Ти видимо из тех кто на Марсе и думаешь что там все одуванчики сдувают.
Херсон без штурма не взять как и весь юг !
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06.05.2022 02:18 Відповісти
хочуть закріпити позиції, як з кримом було, закріпились на перешийку і тіпа там вже кордон мордора
шукати ті склади з супутника і стріляти в поставки палива
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05.05.2022 20:26 Відповісти
Ай молодцы, там вас и похороним. У нас скоро рефрижераторных вагонов для ваших поджаренных трупиков не останется.
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05.05.2022 20:27 Відповісти
Ну и на *** ,лучше сразу на Чернобаевку ,так оно быстрее и надёжней .
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05.05.2022 20:29 Відповісти
.
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05.05.2022 20:48 Відповісти
Закопали танки в землю в селах а наші не можуть бити артою по мирних жителях.
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05.05.2022 21:16 Відповісти
Да, сейчас орки под Херсоном роют и бетонируют много, очень много. Херсонская и небольшая часть Николаевской областей потеряны - как только верх.гл. убрал с Николаева генерала Марченко.
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05.05.2022 21:17 Відповісти
Эти ******** поснимали плиты с каналов укрылись ими в два слоя.
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05.05.2022 21:21 Відповісти
 
 