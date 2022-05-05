Російські окупанти на півдні України здійснюють фортифікаційне обладнання позицій, - Генштаб
На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.
На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом".
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Викури їх потім..
Поэтому на первом месте разрушение логистических цепочек.
А за судьбу Херсона не беспокойтесь-штурмовать его никто не будет и защищать его тоже кацапы не будут.
Херсон без штурма не взять как и весь юг !
шукати ті склади з супутника і стріляти в поставки палива