Google виділяє $10 мільйонів на боротьбу з фейками про війну в Україні

Компанія Google підтримує Україну та український народ у боротьбі проти російської агресії і надала вже 55 млн доларів допомоги.

Про це керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід та Африка Метью Бріттін сказав на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми пожертвували $35 млн напряму та на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, 10 млн дол. польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами… Вчора ми анонсували 1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни", - повідомив Бріттін.

За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще 10 млн доларів на гуманітарні потреби людей в Україні, а також 10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформацію в умовах війни може бути "питанням життя і смерті".

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