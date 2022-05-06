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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Google виділяє $10 мільйонів на боротьбу з фейками про війну в Україні

google

Компанія Google підтримує Україну та український народ у боротьбі проти російської агресії і надала вже 55 млн доларів допомоги.

Про це керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід та Африка Метью Бріттін сказав на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми пожертвували $35 млн напряму та на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, 10 млн дол. польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами… Вчора ми анонсували 1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни", - повідомив Бріттін.

За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще 10 млн доларів на гуманітарні потреби людей в Україні, а також 10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформацію в умовах війни може бути "питанням життя і смерті".

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Автор: 

Google (708) фейк (749)


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Топ коментарі
+4
Google до сих пір помилково перекладає слово "руський" з української на російську як "русский" , Рава -Руська помилково перекладає як Рава - Русская ...
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06.05.2022 00:38 Відповісти
+3
Нуу, цих грошей має вистачити, шоб найнять когось, хто переб'є всіх цих шльондр - сіманян, шапиро, шаріїв та іншу "(СЄ)кельовщину...
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06.05.2022 00:33 Відповісти
+2
Дякуємо! Якщо браузер то Chrome, а пошук- google.
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06.05.2022 00:31 Відповісти
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Дякуємо! Якщо браузер то Chrome, а пошук- google.
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06.05.2022 00:31 Відповісти
ДЯКУЄМО👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.05.2022 00:32 Відповісти
Нуу, цих грошей має вистачити, шоб найнять когось, хто переб'є всіх цих шльондр - сіманян, шапиро, шаріїв та іншу "(СЄ)кельовщину...
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06.05.2022 00:33 Відповісти
Google до сих пір помилково перекладає слово "руський" з української на російську як "русский" , Рава -Руська помилково перекладає як Рава - Русская ...
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06.05.2022 00:38 Відповісти
майже впевнений, що якщо б ви звернулись до них- це б виправили... Намагались?
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06.05.2022 10:02 Відповісти
Начнем с разминированых мостов на Крымском перешейке?
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06.05.2022 00:52 Відповісти
А в чому тут фейк? Верещук анонсувала "вільне пересування дл наших громадян", електрокари планувала для цього придбати (наху правда саме електрокари - невідомо), ремонт Чонгару та Каланчака, ЦНАП та аптеку там поставти поряд - а для того "розчистити" територію від замінувань.
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06.05.2022 01:45 Відповісти
Во-первых. КПВВ на админгранице прекрасно работали 8 лет, ежемесячно власти бодро отчтывались о количестве людей и автомобилей пересекших временную границу. Вопрос. КАК такой поток мог идти по заминированой дороге? КАК вы себе представляете скрытное минирование шоссе в 2 полосы противотанковыми минами? Я знаю ваш ответ. Дорога не была заминирована, была заминирована местность вокруг дорог. Тогда опять вопрос. Почему вы решили что орки попутся не по асфальтовой дороге, а как-то в обход.
Во-вторых. Воспользуйтесь Гуглем, и вы с удивлением увидите, что на Крымском перешейке НЕТ мостов.
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06.05.2022 02:26 Відповісти
Да ты блин охренел! Там аж 4 моста, и один таки взорвали - так через него никто не зашел в итоге, в отличие от Чонгара, через который ломились колоннами!
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02.06.2022 13:04 Відповісти
Бороться надо было до войны. И еще 10 лет назад, когда пошли эти фабрики троллей. Сейчас же надо уничтожать любое проявление ботской точки зрения, затыкая им рты, но среди которых ботов уже меньше, это 10 лет назад одни боты переубеждали людей, а теперь есть и настоящие люди, кто искренне для себя так считает. На государственную пропаганду у кацапов ушли миллиарды долларов, а против них были сборы донатов по 500 российских рублей на СМИ. И притом они говорили об этом, что нужно централизованное финансирование, чтобы непрерывно выпускать дорогостоящие видеоролики и проводить ток-шоу. Хоть все захейтили клоуна какого-то, который предложил вместо джавелинов нам дать им денег на ведение канала новостей, так как им есть даже нечего, то в целом это тоже имеет смысл, просто надо было сказать об этом иначе.
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06.05.2022 07:24 Відповісти
 
 