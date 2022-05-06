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Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, в разі відмови обіцяють репресії, - ГУР МО

паспорт

З людьми, що втратили домівки та усе майно, проводять профілактичні бесіди та позбавляють будь-яких засобів існування у разі відмови від оформлення псевдодокументів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлять у ГУР МО України.

"В окупованому місті Сорокине (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян, переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. З людьми проводяться "профілактичні бесіди". Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

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"Поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично жодного досвіду служби. Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи "народної міліції ЛНР" вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блокпостах поблизу Сорокиного", - зазначають українські розвідники.

окупація (6744) паспорт (1159) розвідка (3880) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+6
Російські військові мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України. Це дає їм змогу втручатися в роботу мобільного зв'язку і прослуховувати розмови українців.

Прослуховування вашого телефону може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від можливого втручання, треба перевірити ваш номер на наявність встановлення переадресації виклику. Зробити це можна за допомогою сервісних кодів, які підходять для всіх телефонів:
*#21# виклик - перевірка інформації про включену переадресацію; *#43# виклик - статус послуги очікування виклику;
*#62# виклик - перевірка переадресації на інший номер;
*#33# виклик - відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;
##002# виклик - видалення всіх переадресацій виклику.
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06.05.2022 12:05 Відповісти
+3
Тими "паспортами" можна буде підтертися , як і російськими . Це не є навіть довідкою , не те що документом . Після деокупації здаєш цю фількіну грамоту в СБУ , пишеш заяву про викрадення фашистами документів громадянина України і відновлюєш справжні документи . Якщо документи є в "ДіЯ" - то взагалі все просто . Заодно і нацистських пособників можна здати , щоб два рази не приходити .
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06.05.2022 13:06 Відповісти
+2
це все наслідки неспроможності захисти власних людей та території
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06.05.2022 12:03 Відповісти
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це все наслідки неспроможності захисти власних людей та території
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06.05.2022 12:03 Відповісти
Наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы. Поэтому, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", - отмечают украинские разведчики. Приятно значит их всё меньше.
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06.05.2022 12:03 Відповісти
Російські військові мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України. Це дає їм змогу втручатися в роботу мобільного зв'язку і прослуховувати розмови українців.

Прослуховування вашого телефону може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від можливого втручання, треба перевірити ваш номер на наявність встановлення переадресації виклику. Зробити це можна за допомогою сервісних кодів, які підходять для всіх телефонів:
*#21# виклик - перевірка інформації про включену переадресацію; *#43# виклик - статус послуги очікування виклику;
*#62# виклик - перевірка переадресації на інший номер;
*#33# виклик - відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;
##002# виклик - видалення всіх переадресацій виклику.
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06.05.2022 12:05 Відповісти
Народу нет,надеются на сброд,Бурятия заканчиваются,кадырцы тоже
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06.05.2022 12:13 Відповісти
Патріотизм закінчився? Таке враження що зрадники при владі нікуди не поділися, і "зливають" південь.Хоча Зеленський казав,що не віддамо і 1 см нашої землі.
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06.05.2022 12:24 Відповісти
Якщо казав - так і буде . Вірте в ЗСУ і вичавлюйте з себе кацапа . Слава Україні !🇺🇦😎👍
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06.05.2022 12:55 Відповісти
Тими "паспортами" можна буде підтертися , як і російськими . Це не є навіть довідкою , не те що документом . Після деокупації здаєш цю фількіну грамоту в СБУ , пишеш заяву про викрадення фашистами документів громадянина України і відновлюєш справжні документи . Якщо документи є в "ДіЯ" - то взагалі все просто . Заодно і нацистських пособників можна здати , щоб два рази не приходити .
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06.05.2022 13:06 Відповісти
При Порохе такого не было бы.....
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06.05.2022 13:50 Відповісти
Проверь штаны, там "рошен"....
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06.05.2022 15:24 Відповісти
планують анексію по сценарію «защіта» граждан мордора на захоплених територіях
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06.05.2022 18:53 Відповісти
 
 