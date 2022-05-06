Українців змушують приймати громадянство псевдореспублік, в разі відмови обіцяють репресії, - ГУР МО

З людьми, що втратили домівки та усе майно, проводять профілактичні бесіди та позбавляють будь-яких засобів існування у разі відмови від оформлення псевдодокументів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлять у ГУР МО України.

"В окупованому місті Сорокине (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян, переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. З людьми проводяться "профілактичні бесіди". Повідомляється, що в разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки – люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

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"Поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично жодного досвіду служби. Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи "народної міліції ЛНР" вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блокпостах поблизу Сорокиного", - зазначають українські розвідники.