Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик, в случае отказа обещают репрессии, - ГУР МО

С людьми, потерявшими дом и все имущество проводят профилактические беседы и оставляют любые средства существования в случае отказа от оформления псевдо-документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь. С людьми проводятся "профилактические беседы". Сообщается, что в случае отказа приобретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", - говорится в сообщении.

Известно, что большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

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"Наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы. Поэтому, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", - отмечают украинские разведчики.