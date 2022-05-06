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Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик, в случае отказа обещают репрессии, - ГУР МО

паспорт

С людьми, потерявшими дом и все имущество проводят профилактические беседы и оставляют любые средства существования в случае отказа от оформления псевдо-документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь. С людьми проводятся "профилактические беседы". Сообщается, что в случае отказа приобретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", - говорится в сообщении.

Известно, что большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

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"Наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы. Поэтому, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", - отмечают украинские разведчики.

оккупация (10192) паспорт (1182) разведка (4193) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+6
Російські військові мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України. Це дає їм змогу втручатися в роботу мобільного зв'язку і прослуховувати розмови українців.

Прослуховування вашого телефону може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від можливого втручання, треба перевірити ваш номер на наявність встановлення переадресації виклику. Зробити це можна за допомогою сервісних кодів, які підходять для всіх телефонів:
*#21# виклик - перевірка інформації про включену переадресацію; *#43# виклик - статус послуги очікування виклику;
*#62# виклик - перевірка переадресації на інший номер;
*#33# виклик - відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;
##002# виклик - видалення всіх переадресацій виклику.
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06.05.2022 12:05 Ответить
+3
Тими "паспортами" можна буде підтертися , як і російськими . Це не є навіть довідкою , не те що документом . Після деокупації здаєш цю фількіну грамоту в СБУ , пишеш заяву про викрадення фашистами документів громадянина України і відновлюєш справжні документи . Якщо документи є в "ДіЯ" - то взагалі все просто . Заодно і нацистських пособників можна здати , щоб два рази не приходити .
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06.05.2022 13:06 Ответить
+2
це все наслідки неспроможності захисти власних людей та території
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06.05.2022 12:03 Ответить
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це все наслідки неспроможності захисти власних людей та території
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06.05.2022 12:03 Ответить
Наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы. Поэтому, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", - отмечают украинские разведчики. Приятно значит их всё меньше.
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06.05.2022 12:03 Ответить
Російські військові мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України. Це дає їм змогу втручатися в роботу мобільного зв'язку і прослуховувати розмови українців.

Прослуховування вашого телефону може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та чужого номера. Щоб убезпечити себе та близьких від можливого втручання, треба перевірити ваш номер на наявність встановлення переадресації виклику. Зробити це можна за допомогою сервісних кодів, які підходять для всіх телефонів:
*#21# виклик - перевірка інформації про включену переадресацію; *#43# виклик - статус послуги очікування виклику;
*#62# виклик - перевірка переадресації на інший номер;
*#33# виклик - відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;
##002# виклик - видалення всіх переадресацій виклику.
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06.05.2022 12:05 Ответить
Народу нет,надеются на сброд,Бурятия заканчиваются,кадырцы тоже
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06.05.2022 12:13 Ответить
Патріотизм закінчився? Таке враження що зрадники при владі нікуди не поділися, і "зливають" південь.Хоча Зеленський казав,що не віддамо і 1 см нашої землі.
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06.05.2022 12:24 Ответить
Якщо казав - так і буде . Вірте в ЗСУ і вичавлюйте з себе кацапа . Слава Україні !🇺🇦😎👍
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06.05.2022 12:55 Ответить
Тими "паспортами" можна буде підтертися , як і російськими . Це не є навіть довідкою , не те що документом . Після деокупації здаєш цю фількіну грамоту в СБУ , пишеш заяву про викрадення фашистами документів громадянина України і відновлюєш справжні документи . Якщо документи є в "ДіЯ" - то взагалі все просто . Заодно і нацистських пособників можна здати , щоб два рази не приходити .
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06.05.2022 13:06 Ответить
При Порохе такого не было бы.....
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06.05.2022 13:50 Ответить
Проверь штаны, там "рошен"....
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06.05.2022 15:24 Ответить
планують анексію по сценарію «защіта» граждан мордора на захоплених територіях
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06.05.2022 18:53 Ответить
 
 