Нацполіція перевірить факти виїзду у країни Євросоюзу дітей, розлучених із сім’єю

У МВС розглядають можливість короткострокових відряджень поліцейських до країн ЄС для надання допомоги правоохоронним органам у невідкладних випадках за участю українців таі перевірки фактів виїзду дітей, розлучених із сім’єю.

Про це заявила заступниця міністра Мері Акопян під час зустрічі з парламентаріями країн світу, об‘єднаних ініціативою "United for Ukraine" (U4U) для допомоги Україні у розв’язанні проблем через військову агресію рф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ми розглядаємо можливість короткострокових відряджень представників Національної поліції України до країн ЄС для перевірки інформації та надання допомоги правоохоронним органам у невідкладних випадках за участю наших громадян. Особливу увагу наші правоохоронці зосереджують на перевірці фактів виїзду дітей, розлучених із сім’єю", - заявила заступниця міністра.

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Вона подякувала депутатам U4U за візит в Україну та підтримку, поінформувала про наслідки воєнного терору, який вчиняють російські загарбники на території нашої держави.

"Щиро вдячні ініціативі United for Ukraine та кожній державі, що до неї долучилася, за підтримку України. Ваші країни вже запровадили суттєві санкції проти росії, її з ганьбою виключили з Ради Європи, відмовляються співпрацювати навіть у культурній сфері, проте бізнес країни-агресора досі знаходить шляхи обходити санкції", - зазначила Акопян.

Саме тому, за її словами, посилення економічного тиску є одним з інструментів спільної перемоги. Акопян наголосила на важливості інтеграції зусиль щодо моніторингу та протидії торгівлі людьми.

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"Ваші країни пішли на безпрецедентний крок, відкривши свої кордони для наших біженців, за що вам велика вдячність. Проте ризик втягнення наших громадян у протиправну діяльність доволі великий, особливо це стосується загроз торгівлі людьми", - сказала заступниця міністра.

Зі свого боку представники делегації засвідчили солідарність з Україною та рішучість захищати свободу, суверенітет і європейський вибір українського народу і зазначили, що війна рф проти України фактично є війною проти всього демократичного світу, а злочини російських військових засвідчують, що режим у кремлі не відрізняється від нацистського.

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