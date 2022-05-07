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Новини Війна
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Рашисти вбили 4 цивільних на Донеччині, 9 осіб отримали поранення, - ОВА

область,донецька

Російські окупанти 7 травня вбили чотирьох цивільних на Донеччині, ще 9 осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"7 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі", - поінформував глава ОВА.

Читайте: Масові обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, під ранок війська РФ намагалися атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ наступ відбили, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Донецька область (8806) Кириленко Павло (910)


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07.05.2022 21:10 Відповісти
рашисти стільки людей вбили в Україні? - тільки підрахуй.
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07.05.2022 21:14 Відповісти
Сьогодні русняві су34 літали як на параді над Костянтинівкою, а вчора сили ППО країни хвалилися, що в їх зону 2 тижні не залітали літаки. Хочеться спитати - а їх зона відповідальності це тільки місто Київ?
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07.05.2022 21:34 Відповісти
Киів, Львів - струнка по якої іде допомога прикрита насам перед....
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07.05.2022 21:37 Відповісти
 
 