Рашисти вбили 4 цивільних на Донеччині, 9 осіб отримали поранення, - ОВА
Російські окупанти 7 травня вбили чотирьох цивільних на Донеччині, ще 9 осіб отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"7 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі", - поінформував глава ОВА.
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