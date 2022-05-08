Черговий авіаудар військ РФ по Луганщині: знеструмлена вся область, – Гайдай

Війська РФ завдали чергового авіаудару по Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдано авіаударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєверодонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження", – наголосив Гайдай.

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Пізніше очільник регіону уточнив, що наразі вся Луганська область без електроенергії.

"Рашисти продовжують обстріли з неба, авіаударом пошкоджено лінію 110кВ. Виїхати до місця ушкодження складно через обстріли!Кожна ВЦА має генератори, звертайтеся, аби зарядити телефони. Мобільний зв‘язок працює зі збоями, проте іноді додзвонитися таки можна. Знаходьтеся в укриттях", - додає він.