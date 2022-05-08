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Новини Війна
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Черговий авіаудар військ РФ по Луганщині: знеструмлена вся область, – Гайдай

леп

Війська РФ завдали чергового авіаудару по Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, завдано авіаударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєверодонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження", – наголосив Гайдай.

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Пізніше очільник регіону уточнив, що наразі вся Луганська область без електроенергії.

"Рашисти продовжують обстріли з неба, авіаударом пошкоджено лінію 110кВ. Виїхати до місця ушкодження складно через обстріли!Кожна ВЦА має генератори, звертайтеся, аби зарядити телефони. Мобільний зв‘язок працює зі збоями, проте іноді додзвонитися таки можна. Знаходьтеся в укриттях", - додає він.

Автор: 

армія рф (17833) Лисичанськ (315) обстріл (29195) Сєверодонецьк (508) електроенергія (6255) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Ну це нам не потрібно знати.Відповідь є
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08.05.2022 13:15 Відповісти
Почему мы не бьем в ответ? Да вот зеля никак не может оторваться от мысли -как бы договориться с палачом оккупантом. Тоесть они захватывают и убивают а у него в голове только переговоры и еще раз переговоры...
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08.05.2022 13:37 Відповісти
Москалі по тихеньку захоплюють міста,хоч і з величезними втратами.Все тому,що в них перевага в авіації і ракетах.
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08.05.2022 13:17 Відповісти
Как так можно, руzzкие далжни зашчишчать дамбас а не уничтожать ? И как теперь руzzкагпвряшчие без света будут .
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08.05.2022 14:36 Відповісти
 
 