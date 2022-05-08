Очередной авиаудар войск РФ по Луганщине: обесточена вся область, – Гайдай

Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет сообщено отдельно. Однако вновь имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация с безопасностью будет разрешать, аварийные бригады отправятся на обследование", – подчеркнул Гайдай.

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Позже глава региона уточнил, что в настоящее время вся Луганская область без электроэнергии.

"Рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ. Выехать к месту повреждения сложно из-за обстрелов! Каждая ВГА имеет генераторы, обращайтесь, чтобы зарядить телефоны. Мобильная связь работает с перебоями, однако иногда дозвониться можно. Находитесь в укрытиях", – добавляет он.