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Новости Война
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Очередной авиаудар войск РФ по Луганщине: обесточена вся область, – Гайдай

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Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет сообщено отдельно. Однако вновь имеем разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация с безопасностью будет разрешать, аварийные бригады отправятся на обследование", – подчеркнул Гайдай.

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Позже глава региона уточнил, что в настоящее время вся Луганская область без электроэнергии.

"Рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ. Выехать к месту повреждения сложно из-за обстрелов! Каждая ВГА имеет генераторы, обращайтесь, чтобы зарядить телефоны. Мобильная связь работает с перебоями, однако иногда дозвониться можно. Находитесь в укрытиях", – добавляет он.

Автор: 

армия РФ (19682) Северодонецк (333) обстрел (27874) Северодонецк (605) Тарифы на электроэнергию (2174) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Ну це нам не потрібно знати.Відповідь є
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08.05.2022 13:15 Ответить
Почему мы не бьем в ответ? Да вот зеля никак не может оторваться от мысли -как бы договориться с палачом оккупантом. Тоесть они захватывают и убивают а у него в голове только переговоры и еще раз переговоры...
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08.05.2022 13:37 Ответить
Москалі по тихеньку захоплюють міста,хоч і з величезними втратами.Все тому,що в них перевага в авіації і ракетах.
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08.05.2022 13:17 Ответить
Как так можно, руzzкие далжни зашчишчать дамбас а не уничтожать ? И как теперь руzzкагпвряшчие без света будут .
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08.05.2022 14:36 Ответить
 
 