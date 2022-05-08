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Новини Війна
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Фашист Путін привітав народ України з Днем Перемоги

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін, який особисто прийняв рішення про початок повномасштабного вторгнення його держави до нашої, привітав народ України з 77-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Відповідне звернення Путіна опубліковане на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "привітанні лідерам та громадянам іноземних держав" Путін звернувся "до лідерів та громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, також народів Грузії та України".

Таке звернення - не до "лідерів і громадян", а саме до "народів", - Путін практикує щодо українців із 2020 року.

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Тепер у своєму посланні він заявив, що "сьогодні спільний обов'язок – не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн", а також "зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби".

При цьому у "вітальних телеграмах" ватажкам так званих "ДНР" та "ЛНР" Путін заявив, що "сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни" і висловив упевненість, що "як і 1945 року, перемога буде за нами".

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Окремо Путін звернувся також до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім'я "спільної Перемоги", неможливо забути.

"Сьогодні нацизм знову піднімає голову та намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов'язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні", - заявив він українським ветеранам Другої світової війни.

Також читайте: Російських окупантів нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни, - розвідка

Автор: 

ветерани (1089) Друга світова війна (302) путін володимир (24124)


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Топ коментарі
+107
путин, иди *****!
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08.05.2022 13:30 Відповісти
+64
Рано, ми тебе, фашист, ще не перемогли.
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08.05.2022 13:31 Відповісти
+50
Боже, яке кончене
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08.05.2022 13:32 Відповісти
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... і ми тебе поздравім завтра, на мавзалєє буде твій останній дєнь - готуйся х..йло на празнічний канцєрт кабзона будеш разом з тими 25 тисячами отважних руцкіхбурятонанпайців!!!
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08.05.2022 14:16 Відповісти
Фашисти крали унітази?
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08.05.2022 14:28 Відповісти
из двух зол мы выбрали худшее
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08.05.2022 15:00 Відповісти
Нет народа Украины, есть укронацисты 🤗
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08.05.2022 14:52 Відповісти
В майбутньому, фашисти будуть себе називати антифашистамі.Уинстон Черчиль.
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08.05.2022 14:55 Відповісти
Так проявляє себе шизофренія.
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08.05.2022 15:02 Відповісти
Хворий на всю голову ублюдок,щоб ти здох.
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08.05.2022 15:04 Відповісти
не хворий, а ******** на всю виварку підар
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08.05.2022 15:13 Відповісти
Здохни нациська мерзота разом з терористичною росією і тримає земля цю паскуду,?бажаю сметі путіну і його банді рашистів,а росіі краху і розпаду.
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08.05.2022 15:04 Відповісти
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08.05.2022 15:08 Відповісти
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08.05.2022 15:09 Відповісти
Щоб ти х@йло здох ще маленьким , а краще уйобок який тебе зробив , подрочив .
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08.05.2022 15:11 Відповісти
По мойму у этих мокшей нет еще даже намека на зачаток серого вешества (по научному мозга)
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08.05.2022 15:17 Відповісти
Наберіть в гуглі - олігофрен і фото ... Будете бачити хто це є...
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08.05.2022 15:28 Відповісти
Ще будемо тебе страчувати на майдані за все зло що ти накоїв !
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08.05.2022 15:36 Відповісти
Все супер погане - нацизм, фашизм. комунізм. шовінізм. тероризм об'єдналися, утворивши рашизм. і всі вони народилися і виросли на московії.
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08.05.2022 15:38 Відповісти
путин -ПНХ
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08.05.2022 15:55 Відповісти
нацизм уже возродился, когда по гос каналам предлагают уничтожить 5% населения
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08.05.2022 16:07 Відповісти
сеанс дебілізації сцаря мокшандії в пліснявий печерний мозок кацапоінтелектуальним нарасейцам
сльозымнемишаютгаварить!

https://youtube.com/shorts/ucEUpceonOI Скрябін - москалі то хворі люди
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08.05.2022 16:23 Відповісти
9 травня 2022 року на Червоній площі в Москві - військовий парад Перемоги. Така чудова можливість для росіян замочити свого біснуватого фюрера прямо на трибуні і закінчити війну. Та й українці можуть допомогти, якщо навіть ще 30 років назад могли успішно підірвати трибуну донецького стадіону з місцевим "доном".
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08.05.2022 16:27 Відповісти
Яке ж воно монголоїдно-ординське *****!
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08.05.2022 16:43 Відповісти
Ну прямо Янус Дволикий.Або людина з роздвоєнням особистості.Верх цинізму вітати ветеранів з днем перемоги ракетними ударами по їх домівках,знищуючи їх внуків і правнуків позбавляючи їх національності.То якраз росія насаджує нелюдські варварські методи то російські військові вбивають гвалтують катують імародерять нащадків тих ветеранів що ціною свого життя здобули перемогу у 1945.
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08.05.2022 16:52 Відповісти
мозк ублюдка плавится...
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08.05.2022 17:08 Відповісти
І не заціпило ж.
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08.05.2022 17:08 Відповісти
І де та смерека ? Чи вже виросла ? Чи витримає цього урода ***** ? Ось вчому питання
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08.05.2022 17:37 Відповісти
Кощунственный глумливец совершенно не знает исторических фактов 2 мировой. Каждый шестой в советской армии был украинцем. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в Советско-японскую войну 1945 года орденами и медалями были награждены более 7 млн человек (среди них 2,5 млн украинцев), т.е - каждый третий среди награжденных - был украинцем.
Еще раз - каждый шестой в армии ссср - был украинцем, и среди этих всех же - каждым третим награжденным тоже был украинец. Короче говоря каждый украинец качественно воевал "один за двоих". И этот опарыш утверждает, что "...они бы и без украинцев справились бы". Болт ему по всей роже!
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08.05.2022 18:03 Відповісти
То з якого боку дивитися, в РОА, РОНА, Русланді, в кізячках СС Краснова-Шкуро, вони і без українців поралися... А там ого-го скільки їх дідів воювало.
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08.05.2022 19:32 Відповісти
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08.05.2022 19:28 Відповісти
Як казала моя мама: "У мене дуже мало слів, щоби все це описати". Слова підбирайте самі - на Ваш вибір. 😡
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08.05.2022 19:51 Відповісти
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