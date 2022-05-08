Фашист Путін привітав народ України з Днем Перемоги

Президент Росії Володимир Путін, який особисто прийняв рішення про початок повномасштабного вторгнення його держави до нашої, привітав народ України з 77-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Відповідне звернення Путіна опубліковане на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "привітанні лідерам та громадянам іноземних держав" Путін звернувся "до лідерів та громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, також народів Грузії та України".

Таке звернення - не до "лідерів і громадян", а саме до "народів", - Путін практикує щодо українців із 2020 року.

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Тепер у своєму посланні він заявив, що "сьогодні спільний обов'язок – не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн", а також "зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби".

При цьому у "вітальних телеграмах" ватажкам так званих "ДНР" та "ЛНР" Путін заявив, що "сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни" і висловив упевненість, що "як і 1945 року, перемога буде за нами".

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Окремо Путін звернувся також до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім'я "спільної Перемоги", неможливо забути.

"Сьогодні нацизм знову піднімає голову та намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов'язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні", - заявив він українським ветеранам Другої світової війни.

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