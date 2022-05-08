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Новости Война
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Фашист Путин поздравил народ Украины с Днем Победы

путин,путін

Президент России Владимир Путин, лично принявший решение о начале полномасштабного вторжения его государства в наше, поздравил народ Украины с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующее обращение Путина опубликовано насайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.

В "приветствии лидерам и гражданам иностранных государств" Путин обратился "к лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, также к народам Грузии и Украины".

Такое обращение - не к "лидерам и гражданам", а именно к "народам" - Путин практикует в отношении украинцев с 2020 года.

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Теперь в своем послании он заявил, что "сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, что принесло столько страданий людям разных стран", а также "хранить и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы" .

При этом в "поздравительных телеграммах" вожакам так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, бок о бок борются за освобождение родной земли от нацистской скверны",  и выразил уверенность, что "как и в 1945 году, победа будет за нами".

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Отдельно Путин обратился к украинским ветеранам Великой Отечественной войны, заявив, что жертвы, принесенные во имя "общей Победы", невозможно забыть.

"Сегодня нацизм снова поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг - не допустить реванша идейных наследников тех, кто был свергнут в Великой Отечественной войне", - заявил он украинским ветеранам Второй мировой войны.

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Автор: 

ветераны (1119) Вторая мировая война (428) путин владимир (31564)


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Топ комментарии
+107
путин, иди *****!
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08.05.2022 13:30 Ответить
+64
Рано, ми тебе, фашист, ще не перемогли.
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08.05.2022 13:31 Ответить
+50
Боже, яке кончене
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08.05.2022 13:32 Ответить
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... і ми тебе поздравім завтра, на мавзалєє буде твій останній дєнь - готуйся х..йло на празнічний канцєрт кабзона будеш разом з тими 25 тисячами отважних руцкіхбурятонанпайців!!!
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08.05.2022 14:16 Ответить
Фашисти крали унітази?
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08.05.2022 14:28 Ответить
из двух зол мы выбрали худшее
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08.05.2022 15:00 Ответить
Нет народа Украины, есть укронацисты 🤗
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08.05.2022 14:52 Ответить
В майбутньому, фашисти будуть себе називати антифашистамі.Уинстон Черчиль.
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08.05.2022 14:55 Ответить
Так проявляє себе шизофренія.
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08.05.2022 15:02 Ответить
Хворий на всю голову ублюдок,щоб ти здох.
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08.05.2022 15:04 Ответить
не хворий, а ******** на всю виварку підар
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08.05.2022 15:13 Ответить
Здохни нациська мерзота разом з терористичною росією і тримає земля цю паскуду,?бажаю сметі путіну і його банді рашистів,а росіі краху і розпаду.
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08.05.2022 15:04 Ответить
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08.05.2022 15:08 Ответить
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08.05.2022 15:09 Ответить
Щоб ти х@йло здох ще маленьким , а краще уйобок який тебе зробив , подрочив .
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08.05.2022 15:11 Ответить
По мойму у этих мокшей нет еще даже намека на зачаток серого вешества (по научному мозга)
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08.05.2022 15:17 Ответить
Наберіть в гуглі - олігофрен і фото ... Будете бачити хто це є...
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08.05.2022 15:28 Ответить
Ще будемо тебе страчувати на майдані за все зло що ти накоїв !
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08.05.2022 15:36 Ответить
Все супер погане - нацизм, фашизм. комунізм. шовінізм. тероризм об'єдналися, утворивши рашизм. і всі вони народилися і виросли на московії.
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08.05.2022 15:38 Ответить
путин -ПНХ
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08.05.2022 15:55 Ответить
нацизм уже возродился, когда по гос каналам предлагают уничтожить 5% населения
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08.05.2022 16:07 Ответить
сеанс дебілізації сцаря мокшандії в пліснявий печерний мозок кацапоінтелектуальним нарасейцам
сльозымнемишаютгаварить!

https://youtube.com/shorts/ucEUpceonOI Скрябін - москалі то хворі люди
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08.05.2022 16:23 Ответить
9 травня 2022 року на Червоній площі в Москві - військовий парад Перемоги. Така чудова можливість для росіян замочити свого біснуватого фюрера прямо на трибуні і закінчити війну. Та й українці можуть допомогти, якщо навіть ще 30 років назад могли успішно підірвати трибуну донецького стадіону з місцевим "доном".
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08.05.2022 16:27 Ответить
Яке ж воно монголоїдно-ординське *****!
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08.05.2022 16:43 Ответить
Ну прямо Янус Дволикий.Або людина з роздвоєнням особистості.Верх цинізму вітати ветеранів з днем перемоги ракетними ударами по їх домівках,знищуючи їх внуків і правнуків позбавляючи їх національності.То якраз росія насаджує нелюдські варварські методи то російські військові вбивають гвалтують катують імародерять нащадків тих ветеранів що ціною свого життя здобули перемогу у 1945.
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08.05.2022 16:52 Ответить
мозк ублюдка плавится...
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08.05.2022 17:08 Ответить
І не заціпило ж.
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08.05.2022 17:08 Ответить
І де та смерека ? Чи вже виросла ? Чи витримає цього урода ***** ? Ось вчому питання
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08.05.2022 17:37 Ответить
Кощунственный глумливец совершенно не знает исторических фактов 2 мировой. Каждый шестой в советской армии был украинцем. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в Советско-японскую войну 1945 года орденами и медалями были награждены более 7 млн человек (среди них 2,5 млн украинцев), т.е - каждый третий среди награжденных - был украинцем.
Еще раз - каждый шестой в армии ссср - был украинцем, и среди этих всех же - каждым третим награжденным тоже был украинец. Короче говоря каждый украинец качественно воевал "один за двоих". И этот опарыш утверждает, что "...они бы и без украинцев справились бы". Болт ему по всей роже!
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08.05.2022 18:03 Ответить
То з якого боку дивитися, в РОА, РОНА, Русланді, в кізячках СС Краснова-Шкуро, вони і без українців поралися... А там ого-го скільки їх дідів воювало.
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08.05.2022 19:32 Ответить
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08.05.2022 19:28 Ответить
Як казала моя мама: "У мене дуже мало слів, щоби все це описати". Слова підбирайте самі - на Ваш вибір. 😡
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08.05.2022 19:51 Ответить
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