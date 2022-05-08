Фашист Путин поздравил народ Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин, лично принявший решение о начале полномасштабного вторжения его государства в наше, поздравил народ Украины с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующее обращение Путина опубликовано насайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ.

В "приветствии лидерам и гражданам иностранных государств" Путин обратился "к лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, также к народам Грузии и Украины".

Такое обращение - не к "лидерам и гражданам", а именно к "народам" - Путин практикует в отношении украинцев с 2020 года.

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Теперь в своем послании он заявил, что "сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, что принесло столько страданий людям разных стран", а также "хранить и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы" .

При этом в "поздравительных телеграммах" вожакам так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, бок о бок борются за освобождение родной земли от нацистской скверны", и выразил уверенность, что "как и в 1945 году, победа будет за нами".

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Отдельно Путин обратился к украинским ветеранам Великой Отечественной войны, заявив, что жертвы, принесенные во имя "общей Победы", невозможно забыть.

"Сегодня нацизм снова поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг - не допустить реванша идейных наследников тех, кто был свергнут в Великой Отечественной войне", - заявил он украинским ветеранам Второй мировой войны.

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