Екстрадиція Шарія з Іспанії може зайняти рік

В Офісі генерального прокурора розповіли, коли можуть екстрадувати до України з Іспанії підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія. В Україні блогеру загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Зазвичай (екстрадиція) до року", - повідомили у відомстві.

При цьому, якщо буде політична воля іспанської влади, то процес видачі Шарія Україні стане швидшим.

Водночас у питанні екстрадиції головне, щоб підозрюваний не втік.

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Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.

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