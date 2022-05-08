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Новини
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Екстрадиція Шарія з Іспанії може зайняти рік

шарій

В Офісі генерального прокурора розповіли, коли можуть екстрадувати до України з Іспанії підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія. В Україні блогеру загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.

"Зазвичай (екстрадиція) до року", - повідомили у відомстві.

При цьому, якщо буде політична воля іспанської влади, то процес видачі Шарія Україні стане швидшим.

Водночас у питанні екстрадиції головне, щоб підозрюваний не втік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю утриматися від емоцій у бік Шарія, щоб не давати іспанському суду приводу для відмови в екстрадиції, - Венедіктова

Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тепер в нас є доказ - це війна, - у МВС переконані у екстрадиції Шарія

Автор: 

Іспанія (928) екстрадиція (437) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+9
Можно и в нескольких мешках...
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08.05.2022 17:07 Відповісти
+7
Давайте як чауса- мішок на голову і сюди під суд
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08.05.2022 17:01 Відповісти
+7
А де подівся той цемах, кат із ізоляції, які були у нас у руках? Вони всі там, де буде й цей шарій, коли потрапить до нас.
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08.05.2022 17:08 Відповісти
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Давайте як чауса- мішок на голову і сюди під суд
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08.05.2022 17:01 Відповісти
Можно и в нескольких мешках...
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08.05.2022 17:07 Відповісти
По частям даже лучше- гарантированно не убежит.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
Это же смешно! Он что, нетранспортабельный? Пришли, взяли под руки и увезли в украинский суд. Всё.
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08.05.2022 17:02 Відповісти
це не смішно, це вже грішно, це насмішка над нашим народом. *ви там подихайте від ракет калібр, а ми тут в права людини пограєм*
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08.05.2022 17:04 Відповісти
в пещерский, или в оаск к вовку
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08.05.2022 17:18 Відповісти
шо-шо?
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08.05.2022 18:14 Відповісти
Аби вона відбулася. А так - нехай помучиться невизначеністю.
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08.05.2022 17:03 Відповісти
Там суди почались , а в Європі вони дуже помалі тому це може зайняти і більше . Раз взагалі відкрили справу то СБУ представило щось вагоме . І не починайте про " зрада " , " а думали що місяць " . Там суди місяць не займають .
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08.05.2022 17:05 Відповісти
Не працює .
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08.05.2022 17:06 Відповісти
Так пєтушок нагаваріл собі 15 років ще до початку війни
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08.05.2022 17:15 Відповісти
Статьи серьезные. Доказательной базы по ним - ноль. Поэтому без "политического решения Испании" (читай "нарушения законов") экстрадиции не будет.
К сожалению, "подонок" - это не уголовное преступление.
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08.05.2022 17:07 Відповісти
Подонок без "" пишіть.
Доказів достатньо.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
А де подівся той цемах, кат із ізоляції, які були у нас у руках? Вони всі там, де буде й цей шарій, коли потрапить до нас.
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08.05.2022 17:08 Відповісти
упал бы с лестницы и всех делов.
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08.05.2022 17:10 Відповісти
Поростіше його грохнути. А вєнєдіутова просто профнепридатна. Курка мокра.
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08.05.2022 17:10 Відповісти
Ну.. починається чергова вистава. Можна приймати ставки чи петушарій взагалі з'явиться в Україні коли-небудь.🤦
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08.05.2022 17:14 Відповісти
Я також вважаю, це черговий клоунський цирк заради піару. Буде як з мудачуком - три дні героїчних відосіків, а потім тиша і мудачук продовжує відпочивати на своїй віллі у компанії молодих повій. Так само буде з пєтушарієм. Взагалі не здивуюсь, якщо ця тварина збіжить кудись, наприклад у латинську америку чи азію, а потім справу замнуть і він знову чесний громадянин
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08.05.2022 17:21 Відповісти
Шо Там с Кріштопом? вже в Гаазі? чи віддали втихушку кацапам щоб бомбити Азовсталь і вбити азовців всіх (звісно віддали, це ж зегниди)
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08.05.2022 17:19 Відповісти
Нам потрібен свій а-ля Моссад.
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08.05.2022 17:20 Відповісти
З такими людьми як баканов, венедиктова, нам і інквизиція не допоможе!
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08.05.2022 17:23 Відповісти
Головне, щоб після екстрадиції не почалося: а давайте обміняємо його…
Чи взагалі випустять під заставу і все!
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08.05.2022 17:20 Відповісти
Ах у еть...
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08.05.2022 17:25 Відповісти
а можно что бы он внезапно трагически погиб в Испании? Как-то ***** не хочется его здесь пятнадцать лет откармливать, что бы выросшие сироты через 15 лет смотрели снова не его рыло.
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08.05.2022 17:25 Відповісти
До речі, якщо у когось коротка пам'ять я просто нагадаю, що три роки тому пєтушарій закликав голосувати за ZE, в принципі, як і всі рашисти. Тому я не вірю, що пєтушок опиниться за гратами в Україні при презеденті зеленському
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08.05.2022 17:27 Відповісти
Все ясно з вами. Значить ніколи. Європа ... Його бабки всім солодко пахнуть.
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08.05.2022 17:28 Відповісти
А вдруг он не доживет? И тогда судьи пещерного суда останутся без полумиллиона (как минимум) евро.

Вот все пишут: страна меняется! Все стало прозрачным. Не вижу: судьи в шоколаде, прокуроры живут припеваючи. Где перемены
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08.05.2022 17:37 Відповісти
А можно и за день!
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08.05.2022 17:41 Відповісти
Это если по частям.
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08.05.2022 18:26 Відповісти
Для таких нужно вернуть смертную казнь...
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08.05.2022 19:09 Відповісти
Ключова фраза: "головне, щоб підозрюваний не втік"!
Це просто іспанський сором!
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08.05.2022 19:35 Відповісти
АТреба його життя зробити не виносним в Іспанії ,щоб він сам попросився в Україну …. Скиньте його адресу.
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08.05.2022 19:49 Відповісти
Нафіг він тут живий нам треба?!
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08.05.2022 19:52 Відповісти
поторопились с карикатурами...фальшстарт
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08.05.2022 20:30 Відповісти
 
 