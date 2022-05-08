Екстрадиція Шарія з Іспанії може зайняти рік
В Офісі генерального прокурора розповіли, коли можуть екстрадувати до України з Іспанії підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія. В Україні блогеру загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.
"Зазвичай (екстрадиція) до року", - повідомили у відомстві.
При цьому, якщо буде політична воля іспанської влади, то процес видачі Шарія Україні стане швидшим.
Водночас у питанні екстрадиції головне, щоб підозрюваний не втік.
Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.
Будь ласка, зачекайте...
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К сожалению, "подонок" - это не уголовное преступление.
Доказів достатньо.
Чи взагалі випустять під заставу і все!
Вот все пишут: страна меняется! Все стало прозрачным. Не вижу: судьи в шоколаде, прокуроры живут припеваючи. Где перемены
Це просто іспанський сором!