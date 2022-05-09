Стефанчук закликав парламент Норвегії визнати геноцидом звірства Росії в Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав стортинг Норвегії визнати геноцидом воєнні злочини Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба українського парламенту.

"Він закликав стортинг Норвегії підтримати рішення українського парламенту та визнати геноцид українського народу. За його словами, звірства Росії в Україні мають бути юридично покарані. Руслан Стефанчук наголосив, що візит делегації Норвегії в Україну - це великий сигнал солідарності всього норвезького народу з українцями", - зазначається у повідомленні за результатами зустрічі спікера з президентом стортингу Королівства Норвегія Масудом Гарахані та міністром закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд.

Їхня зустріч відбулася після відвідування норвезькою делегацією постраждалих містечок Київської області, тому Стефанчук висловив упевненість у тому, що враження та емоції після побаченого ще більше переконали норвезьких парламентарів у нелюдяності агресії Росії, а також у героїчному спротиві українського народу.

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Водночас голова ВР наголосив, що для України одним із визначальних напрямів залишається військова підтримка України.

"Я знаю, що високий рівень готовності передачі Україні новітнього озброєння для того, щоб перемога настала якнайшвидше. Визначальними для нас є питання, пов'язані із протикорабельним та протиповітряним озброєнням", - зазначив Стефанчук.

Глава українського парламенту закликав підтримати й енергетичний фронт. Україна зацікавлена у співпраці з Норвегією щодо отримання максимальної кількості необхідного газу для наступного опалювального сезону в Україні.

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У свою чергу президент стортингу Масуд Гарахані зазначив, що був глибоко вражений побаченим у Бучі та Ірпені.

"Те, що сталося у Бучі та Ірпені, не має відбуватися в Європі у 2022 році. Тому ми тут, щоб передати вам основний сигнал: Норвегія підтримує вас у боротьбі. Україна має перемогти, бо йдеться про майбутнє всієї Європи", - наголосив Гарахані.

Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд зауважила, що Норвегія допомагає Україні гуманітарно, робить вклади у програми підтримки, бере участь в оборонному проєкті Сполученого Королівства, надсилає зброю Україні і додала, що Норвегія готова приєднатися до плану відновлення та відновлення України.

"Нині Норвегія також шукає оптимальну модель для допомоги у відновленні України", - заявила Гуйтфельд.

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