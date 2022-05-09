Рішення щодо нафтового ембарго можуть ухвалити протягом 24 годин, - Стефанішина
Київ очікує, що менш як за 24 години Європейський Союз ухвалить рішення про ембарго на російську нафту.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години", - пояснила вона.
Стефанішина відзначила санкції як стратегічний елемент завершення війни, які не мають миттєвого ефекту, натомість вони здавлюють рф з різних боків, ізолюючи її від ринків і ресурсів, які дозволяють фінансувати війну.
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Исключение пункта из санкционного пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире - якобы из-за отсутствия согласия между странами Группы семи, рассказывают собеседники агентства. Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ, что обеспечивает жизненно необходимый агресору источник валюты.
При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, который все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти. Судоходные компании защищают свои суда от рисков через так называемые клубы защиты и возмещения. Эти клубы совместно покупают перестрахование у 80 страховых компаний, в том числе более 20 крупнейших мировых провайдеров - то есть, они не могут игнорировать законы ЕС.
В первоначальном варианте ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны, в том числе путем перемещения с судна на судно. Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после ее официального утверждения.
На практике, пишет Bloomberg, это должно ограничить продажу нефти из России - основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне от нефти из РФ. В то же время существует риск того, что торговля перейдет в серую зону благодаря активизации мелких игроков.