Рішення щодо нафтового ембарго можуть ухвалити протягом 24 годин, - Стефанішина

Київ очікує, що менш як за 24 години Європейський Союз ухвалить рішення про ембарго на російську нафту.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години", - пояснила вона.

Стефанішина відзначила санкції як стратегічний елемент завершення війни, які не мають миттєвого ефекту, натомість вони здавлюють рф з різних боків, ізолюючи її від ринків і ресурсів, які дозволяють фінансувати війну.

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