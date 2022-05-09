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Новини
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Рішення щодо нафтового ембарго можуть ухвалити протягом 24 годин, - Стефанішина

нафта

Київ очікує, що менш як за 24 години Європейський Союз ухвалить рішення про ембарго на російську нафту.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години", - пояснила вона.

Стефанішина відзначила санкції як стратегічний елемент завершення війни, які не мають миттєвого ефекту, натомість вони здавлюють рф з різних боків, ізолюючи її від ринків і ресурсів, які дозволяють фінансувати війну.

Читайте: Україна передала ЄС заповнену другу частину опитувальника для членства в ЄС, - Стефанішина

Автор: 

нафта (5592) Євросоюз (13666) ембарго (305) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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09.05.2022 19:26 Відповісти
Треба ввести візи з мадярами. Вони живуть в Закарпатті мають бізнес. Хай трохи попустяться.
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09.05.2022 19:33 Відповісти
Европейский Союз намерен ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти и исключить из него запрет для европейских судов транспортировать российскую нефть и топливо третьим странам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и приближенных к процессу собеседников.

Исключение пункта из санкционного пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире - якобы из-за отсутствия согласия между странами Группы семи, рассказывают собеседники агентства. Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ, что обеспечивает жизненно необходимый агресору источник валюты.

При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, который все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти. Судоходные компании защищают свои суда от рисков через так называемые клубы защиты и возмещения. Эти клубы совместно покупают перестрахование у 80 страховых компаний, в том числе более 20 крупнейших мировых провайдеров - то есть, они не могут игнорировать законы ЕС.

В первоначальном варианте ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны, в том числе путем перемещения с судна на судно. Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после ее официального утверждения.

На практике, пишет Bloomberg, это должно ограничить продажу нефти из России - основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне от нефти из РФ. В то же время существует риск того, что торговля перейдет в серую зону благодаря активизации мелких игроков.
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09.05.2022 19:47 Відповісти
Є два варіанта або ввести нафтове ембарго, або опустити ціну на нафту до 25 $ за барель, а на газ до 100 $ на тисячу кубів...
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09.05.2022 19:50 Відповісти
Так вже сенатори з вами і погодилися) Вони сплять і бачать, як би то собі маржу вкоротити ага)
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09.05.2022 19:53 Відповісти
Це не тіки сенатори вирішують.
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09.05.2022 20:01 Відповісти
А у сенаторов есть какая то маржа, чмо лишнехромосомное?
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10.05.2022 00:09 Відповісти
Цікаво, може нарешті знайдуть той самий великий буй, щоб покласти його на "заборону" орбана?
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09.05.2022 19:51 Відповісти
180 miliardov evro kacapi polucili proslom godu s nefti,s gaza na 3 raza mense.Vot kogda ix xolodilniki budet pustije mozet nacnut dumat.
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09.05.2022 19:56 Відповісти
 
 