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Економіка України впаде на 30%, наступного року відновиться на 25%, - ЄБРР

украина,экономика

Падіння ВВП України у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка країни зросте на 25%.

Оновлений прогноз оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше банк оцінював спад цього року у 20%, а зростання наступного на 23%.

"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році відбудеться його збільшення на 25%, якщо припустити, що масштабні зусилля щодо відновлення матимуть місце", - зазначено в документі.

Такий прогноз, у разі його здійснення, означає, що за підсумками 2023 року ВВП України буде на 12,5% нижчим, ніж на початок 2022 року.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки Світового банку, який до війни очікував зростання української економіки цього року на 3,2%, вона впаде на 45,1%. Згідно з його доповіддю від початку квітня, у 2023 році очікується відновлення української економіки лише на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.

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Нацбанк України прогнозує зниження ВВП країни у 2022 році щонайменше на третину, відмовляючись від детальніших оцінок. МВФ очікує спаду на 35% цього року, також не даючи прогнозів на майбутнє.

Автор: 

ЄБРР (896) прогноз (1397) економіка (935)


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Топ коментарі
+4
скажи мені, хто дєрьмак, агрохламідія, люся, пібздоляк, вєрєщючька, стіфанчюк-і я скажу тобі, хто зілєнській.
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10.05.2022 12:18 Відповісти
+2
але після війни все дуже швидко відновиться.
Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
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10.05.2022 12:09 Відповісти
+2
Это ещё очень оптимистический прогноз. Буду рад если сбудется.
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10.05.2022 12:18 Відповісти
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Економіка впаде не меньше ніж на 70%
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10.05.2022 11:49 Відповісти
Да ну
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10.05.2022 11:53 Відповісти
але після війни все дуже швидко відновиться.
Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
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10.05.2022 12:09 Відповісти
Экспорт немного сейчас переориентируют на ЖД. А потом через порты стран ЕС доставка куда нужно
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10.05.2022 12:21 Відповісти
я так понимаю, что б переориентировать жд, то нужно целые новые ветки протягивать, причем в нескольких странах и на европейскую коллею, что б не менять тележки (а у нас ветка 1.6 км в Борисполь была целым событием). А еще терминалы где вагоны будут загружать разными видами грузов. И все это рф точно долбанет ракетой. А если закончится война и станут доступны порты, то это потеряет актуальность в значительной степени
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10.05.2022 12:40 Відповісти
какие порты стоят после победы сразу все заработает а без освобождения всей територии не будет победы..
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10.05.2022 12:53 Відповісти
скажи мені, хто дєрьмак, агрохламідія, люся, пібздоляк, вєрєщючька, стіфанчюк-і я скажу тобі, хто зілєнській.
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10.05.2022 12:18 Відповісти
Это ещё очень оптимистический прогноз. Буду рад если сбудется.
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10.05.2022 12:18 Відповісти
З нетерпінням очікуємо підрахунок збитків від найвеличнішого лідера **********, завданих панікою, яку спричинив прогноз ****:

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10.05.2022 12:19 Відповісти
Не наступного року, а наступного після закінчення війни і нашої Перемоги, року.

Забули, що кацапи можуть стріляти ракетами зі своєї території ще багато років
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10.05.2022 12:25 Відповісти
ты идиот а кто им даст стрелять с их территории?
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10.05.2022 12:50 Відповісти
А хіба зараз не стріляють зі своєї території?
Піднімають літак над умовним Саратовом і стріляють кинджалами до 2000 км...
Чи Іскандери підгонять до умовного Брянська і стріляють на 500 км...
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10.05.2022 15:47 Відповісти
Російська версія «Бабеля» закінчилася з початком війни. Її більше ніколи не буде. Проте є англійська
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10.05.2022 12:35 Відповісти
Что мешает военным кораблям НАТО сопровождать судна Украины с зерном, чтобы разблокировать порты Украины и тогда миллионы людей в мире не умирали бы с голоду через полгода, как об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце?!
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10.05.2022 13:13 Відповісти
Мешают 2 фактора :

1. Это означает официальное вступление в войну НАТО (иначе : а что мешает НАТО закрыть небо или ещё что-нибудь сделать ?)

2. А с технической стороны вопроса мешают заминированные русскими подходы к морским портам Украины. Вон, даже румыны с турками вылавливали мины возле своих берегов. Разминирование требует многих месяцев
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10.05.2022 13:55 Відповісти
Как обычно дают оптимистический прогноз, а потом "ой, не сбылся".

Восстановительный рост может быть и будет большим (потому что база сравнения будет маленькая - проще говоря, из-за падения этого года рост относительно этого плохого года будет выглядеть внушительным - ну типа мы производили 1 спичку, а стали производить 2 = рост экономики на 100% . . .). Вот только одна проблема : чтобы был этот восстановительный рост, надо, чтобы война закончилась, агрессор ушёл и экономика не лежала в руинах полностью.

Войне конца-краю пока что не видно - если путяра прекратил бы военные действия сегодня, то окончательный вывод войск был бы до конца месяца, выезд "понаехов" с оккупированных территорий - до конца полугодия, разминирование территорий, восстановление комуслуг и постепенный возврат беженцев (кто не захочет остаться за границей) - до конца года. Но это если сегодня. А ни один эксперт не вангует, что война завершится раньше осени. Большинство уже говорит "конец 2022 - начало 2023", а НАТО и США - "несколько лет".

Так что реалистичный прогноз будет : 2022 - минус 45-50%, 2023 - минус 20%, 2024 - 0% (если война закончится и путина повесят), а дальше уже рост по 10-15% в год в течение 5-7 лет.
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10.05.2022 13:53 Відповісти
 
 