Економіка України впаде на 30%, наступного року відновиться на 25%, - ЄБРР
Падіння ВВП України у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка країни зросте на 25%.
Оновлений прогноз оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше банк оцінював спад цього року у 20%, а зростання наступного на 23%.
"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році відбудеться його збільшення на 25%, якщо припустити, що масштабні зусилля щодо відновлення матимуть місце", - зазначено в документі.
Такий прогноз, у разі його здійснення, означає, що за підсумками 2023 року ВВП України буде на 12,5% нижчим, ніж на початок 2022 року.
Як повідомлялося з посиланням на оцінки Світового банку, який до війни очікував зростання української економіки цього року на 3,2%, вона впаде на 45,1%. Згідно з його доповіддю від початку квітня, у 2023 році очікується відновлення української економіки лише на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.
Нацбанк України прогнозує зниження ВВП країни у 2022 році щонайменше на третину, відмовляючись від детальніших оцінок. МВФ очікує спаду на 35% цього року, також не даючи прогнозів на майбутнє.
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Що да ну? Порти стоять , експорт стоїть , цілі галузі зупинились і доїдають невеликі запаси.
Забули, що кацапи можуть стріляти ракетами зі своєї території ще багато років
Піднімають літак над умовним Саратовом і стріляють кинджалами до 2000 км...
Чи Іскандери підгонять до умовного Брянська і стріляють на 500 км...
1. Это означает официальное вступление в войну НАТО (иначе : а что мешает НАТО закрыть небо или ещё что-нибудь сделать ?)
2. А с технической стороны вопроса мешают заминированные русскими подходы к морским портам Украины. Вон, даже румыны с турками вылавливали мины возле своих берегов. Разминирование требует многих месяцев
Восстановительный рост может быть и будет большим (потому что база сравнения будет маленькая - проще говоря, из-за падения этого года рост относительно этого плохого года будет выглядеть внушительным - ну типа мы производили 1 спичку, а стали производить 2 = рост экономики на 100% . . .). Вот только одна проблема : чтобы был этот восстановительный рост, надо, чтобы война закончилась, агрессор ушёл и экономика не лежала в руинах полностью.
Войне конца-краю пока что не видно - если путяра прекратил бы военные действия сегодня, то окончательный вывод войск был бы до конца месяца, выезд "понаехов" с оккупированных территорий - до конца полугодия, разминирование территорий, восстановление комуслуг и постепенный возврат беженцев (кто не захочет остаться за границей) - до конца года. Но это если сегодня. А ни один эксперт не вангует, что война завершится раньше осени. Большинство уже говорит "конец 2022 - начало 2023", а НАТО и США - "несколько лет".
Так что реалистичный прогноз будет : 2022 - минус 45-50%, 2023 - минус 20%, 2024 - 0% (если война закончится и путина повесят), а дальше уже рост по 10-15% в год в течение 5-7 лет.