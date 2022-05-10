Економіка України впаде на 30%, наступного року відновиться на 25%, - ЄБРР

Падіння ВВП України у 2022 році становитиме 30%, а наступного року економіка країни зросте на 25%.

Оновлений прогноз оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Раніше банк оцінював спад цього року у 20%, а зростання наступного на 23%.

"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році відбудеться його збільшення на 25%, якщо припустити, що масштабні зусилля щодо відновлення матимуть місце", - зазначено в документі.

Такий прогноз, у разі його здійснення, означає, що за підсумками 2023 року ВВП України буде на 12,5% нижчим, ніж на початок 2022 року.

Як повідомлялося з посиланням на оцінки Світового банку, який до війни очікував зростання української економіки цього року на 3,2%, вона впаде на 45,1%. Згідно з його доповіддю від початку квітня, у 2023 році очікується відновлення української економіки лише на 2,1%, що також гірше за колишні очікування в 3,5%.

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Нацбанк України прогнозує зниження ВВП країни у 2022 році щонайменше на третину, відмовляючись від детальніших оцінок. МВФ очікує спаду на 35% цього року, також не даючи прогнозів на майбутнє.