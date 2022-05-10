Упродовж минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів поранено 15 осіб

У Миколаївській області внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу отримали поранення 15 людей. Всіх їх доправили до лікарень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

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