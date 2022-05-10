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"Розумне ембарго": Україна представила дорожню карту енергетичних санкцій проти РФ

росія,санкції

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (експертна група Єрмака-Макфола) напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це повідомляє Офіс Президента України.

"Застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення в Україну для РФ та допомогти Українській державі захистити територіальну цілісність, свободу й демократичні цінності.

Автори Дорожньої карти енергетичних санкцій звертають увагу на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, насамперед до країн Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько 800 млн дол. США за імпорт російської нафти й газу", - йдеться в повідомленні.

Документ, зокрема, містить рекомендації щодо політичних дій, які допоможуть позбавити Росію цього доходу, мінімізувавши перебої на ринках та у світовій економіці, кажуть в ОП.

Зазначається, що Експертна група підтримує рішення Єврокомісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти.

"Поряд із цим експерти надають пропозиції, включно з конкретними механізмами, як забезпечити кероване поетапне впровадження такої заборони, водночас зводячи до мінімуму прибутки від експорту російської нафти протягом перехідного періоду. Такі механізми можуть бути розглянуті окремими країнами як пріоритетні. Йдеться про регульований імпортний податок (або тариф) і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку", - додали в ОП.

Учасники експертної групи Єрмака-Макфола закликають уряди, а також державні й приватні компанії взяти Дорожню карту як основу для подальшого публічного просування енергетичних санкцій проти РФ.

Група пропонує запровадити "розумне ембарго", яке забороняє, як тільки можливо ширше, європейський імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

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Нафтове ембарго

Зокрема, пропонують використовувати спеціальний тимчасовий режим, який може підтримати шлях до повного ембарго, в той же час негайно відрізаючи РФ від надходжень від експорту нафти:

  • Регульований імпортний податок (або тариф), призначений для перенаправлення суттєвих коштів від російських та/або білоруських експортерів, з метою різкого скорочення експортних надходжень для війни та передачі грошей на репарації
    Україні ("механізм трансферу вартості");
  • Для кожної категорії імпортованих сирої нафти та нафтопродуктів запроваджуватимуться окремі механізми трансферу вартості.

"ЄС буде легше замінити деякі категорії імпорту нафти, наприклад, сиру нафту, ніж інші, наприклад, дизельне паливо. Щоб надавати цільові стимули для дефіцитної продукції, Платіжний орган буде реалізовувати окремий механізм трансферу вартості для кожної основної категорії імпорту нафти (урал, сибірська легка, мазут, дизельне паливо та інші).

Таким чином, ЄС може збільшити або зменшити чисті платежі за будь-яку конкретну категорію, виходячи з існуючих ринкових умов у будь-який момент часу. Такий механізм може бути реалізований або у формі простого податку на основі вартості чи ціни, або як більш складна схема", - пояснює група.

  • На спеціальному ескроу -ахунку зберігатимуться чисті надходження, які належать експортерам.
  • Цілеспрямовані санкції проти постачальників послуг, що фасилітують морський експорт, спрямований на обхід режиму контрольованих продажів.
  • Подальші санкції проти російського нафтового сектора.

У стратегії пом'якшення впливу нафтових санкцій йдеться, зокрема, про збільшення європейської власності в критичній інфраструктурі, зменшенняя попиту на викопне паливо, подальше вивільнення надзвичайних резервів, використання вільних потужностей країн ОПЕК+, підтримка казахського та лівійського виробництва.

Також йдеться про використання вищої європейської маржі для заміни російського дизпалива.

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"Розумне ембарго" на газ

Експертна група пропонує кілька варіантів політики "розумного ембарго" на газ.

Зокрема, один із варіантів - вимагати, щоб увесь продаж російського газу в ЄС спрямовувалися через українську ГТС.

"Цей підхід призупинив би поставки через Північний потік-1, Ямал-Європа та Турецьку лінію 2 (для експорту до ЄС). Це також ефективно нейтралізує стратегію Росії щодо перенаправлення поставок газу в Європу через України та обмежить здатність Росії вибірково проводити дискримінацію у постачанні газу", - кажуть в експертній групі.

Також серед варіантів - режим контрольованих продажів. Накласти збір на продажі Газпрому в ЄС та зберігати платіжний баланс на рахунках ескроу в спосіб, подібний до описаного в розділі про нафту.

Як описано в розділі про нафту, податок на імпорт стягуватиметься з постачальника, таким чином буде конфісковано доходи, які уряд Росії іншим чином отримує від експортних податків.

Ці кошти будуть спрямовані ЄС на фінансування реконструкції України. Баланс доходів буде зберігатися на ескроу рахунках в європейських банках до вирішення конфлікту.

Крім цього серед варіантів - припинення ЄС закупівлі російського газу:

А. Призупинити закупівлю ЄС природного газу на короткий період, напр. до Європейської Ради в червні, щоб скоротити доходи в цей критичний для українських військових зусиль період.

B. Припинення закупівлі російського газу найменш залежними країнами.

Також серед варіантів пропонується підтримка української реконструкції - ввести збір на реконструкцію, який буде фінансуватися Газпромом, на весь газ, який транзитує Україна.

Такі заходи можна було б аналогічним чином застосувати до російського експорту СПГ, наприклад. обмеження доступу до вантажних та інших послуг з метою запобігання обходу "смарт ембарго", кажуть експерти.

Дорожня карта - за посиланням.

Автор: 

росія (66104) санкції (12122) Україна (5968) енергетика (2615) ембарго (305)


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Топ коментарі
+11
найкращу дорожню карту для расеї склав захисник о.Зміїний
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10.05.2022 12:35 Відповісти
+9
Козел, який затято гальмував реформи в Україні, лізе радити ЄС.
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10.05.2022 13:11 Відповісти
+6
знову зе-лайно якусь срань придумало? То ******* то розумне ембарго... Ви там з глузду зовсім з їхали? Єдине ембарго - це тотальне знищення росіян і все.
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10.05.2022 13:31 Відповісти
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найкращу дорожню карту для расеї склав захисник о.Зміїний
показати весь коментар
10.05.2022 12:35 Відповісти
пойду погуляю в контакті і свинопсам накидаю скарг.

Сьогодні я під ніком дохлої свинопсини - Черноусов Александр))

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10.05.2022 12:39 Відповісти
Рахунок екроу, мініальна рента потачальнку,інші гроші на розбудову України.
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10.05.2022 12:53 Відповісти
Єрмак на второго "Героя России" работает?
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10.05.2022 12:56 Відповісти
Козел, який затято гальмував реформи в Україні, лізе радити ЄС.
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10.05.2022 13:11 Відповісти
Це яке таке "розумне" від Єрмака? Коломойському можна торгувати з Кацапією, фірмам близьким до кварталістів теж можна, а від Заходу вимагати повного ембарго?
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10.05.2022 13:24 Відповісти
знову зе-лайно якусь срань придумало? То ******* то розумне ембарго... Ви там з глузду зовсім з їхали? Єдине ембарго - це тотальне знищення росіян і все.
показати весь коментар
10.05.2022 13:31 Відповісти
Це не дорожня карта, а черговий висер ідіотів з Банкової типу "закрийте небо"
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10.05.2022 14:00 Відповісти
Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt



https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/686805/

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10.05.2022 14:57 Відповісти
Очень хотелось написать умный длинный комментарий, но дочитав до
Цитата: "В частности, один из вариантов - требовать, чтобы вся продажа российского газа в ЕС направлялась через украинскую ГТС."
Я просто ставлю идее лайк !!!
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10.05.2022 16:15 Відповісти
Не верю я предателю
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10.05.2022 16:55 Відповісти
Елдак должен быть арестован по подозрению в госизмене
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10.05.2022 18:32 Відповісти
Нужно строить трубопроводы с других стран в ЕС и это будет самый мощный ход!
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10.05.2022 20:40 Відповісти
 
 