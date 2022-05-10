"Умное эмбарго": Украина представила дорожную карту энергетических санкций против РФ

Международная рабочая группа по санкциям против России (экспертная группа Ермака-Макфола) наработала Дорожную карту энергетических санкций: рекомендации по санкциям против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом сообщает Офис Президента Украины.

"Применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения в Украину для РФ и помочь украинскому государству защитить территориальную целостность, свободу и демократические ценности.

Авторы Дорожной карты энергетических санкций обращают внимание на то, что бюджет России базируется на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего, в страны Европы. С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн. дол. США за импорт российской нефти и газа", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, содержит рекомендации по политическим действиям, которые помогут лишить Россию этого дохода, минимизировав перебои на рынках и мировой экономике, говорят в ОП.

Экспертная группа поддерживает решение Еврокомиссии относительно введения полного запрета на импорт всей российской нефти.

"Наряду с этим эксперты предоставляют предложения, включая конкретные механизмы, как обеспечить управляемое поэтапное внедрение такого запрета, одновременно сводя к минимуму доходы от экспорта российской нефти в течение переходного периода. Такие механизмы могут рассматриваться отдельными странами как приоритетные. Речь идет о регулируемом импортном налоге (или тарифе) и хранении средств за энергоносители на специальном эскроу-счете", - добавили в ОП.

Участники экспертной группы Ермака-Макфола призывают правительства, а также государственные и частные компании взять Дорожную карту в качестве основы для дальнейшего публичного продвижения энергетических санкций против РФ.

Группа предлагает ввести "умное эмбарго", запрещающее, как только возможно шире, европейский импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России и Белоруссии.

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Нефтяное эмбарго

В частности, предлагают использовать специальный временный режим, который может поддержать путь к полному эмбарго, в то же время немедленно отрезая РФ от поступлений от экспорта нефти.

Регулируемый импортный налог (или тариф), предназначенный для перенаправления существенных средств от российских и/или белорусских экспортеров с целью резкого сокращения экспортных поступлений для войны и передачи денег на репарации

Украине ("механизм трансфера стоимости");

Украине ("механизм трансфера стоимости"); Для каждой категории импортируемых сырой нефти и нефтепродуктов будут внедряться отдельные механизмы трансфера стоимости.

"ЕС будет легче заменить некоторые категории импорта нефти, например сырую нефть, чем другие, например, дизельное топливо. Чтобы предоставлять целевые стимулы дефицитной продукции, Платежный орган будет реализовывать отдельный механизм трансфера стоимости для каждой основной категории импорта нефти (урал, сибирская легкая, мазут, дизельное топливо и другие).

Таким образом, ЕС может увеличить или уменьшить чистые платежи за любую конкретную категорию исходя из существующих рыночных условий в любой момент времени. Такой механизм может быть реализован либо в форме простого налога на основе стоимости или цены, либо как более сложная схема", – объясняет группа.

На специальном эскроу-счете будут храниться чистые поступления, принадлежащие экспортерам.

Целенаправленные санкции против поставщиков услуг, фасилитирующих морской экспорт, направлен на обход режима контролируемых продаж.

Последующие санкции против российского нефтяного сектора.

В стратегии смягчения влияния нефтяных санкций говорится, в частности, об увеличении европейской собственности в критической инфраструктуре, уменьшении спроса на ископаемое топливо, дальнейшем высвобождении чрезвычайных резервов, использовании свободных мощностей стран ОПЕК+, поддержке казахского и ливийского производства.

Также речь идет об использовании высшей европейской маржи для замены российского дизтоплива.

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"Умное эмбарго" на газ

Экспертная группа предлагает несколько вариантов политики "умного эмбарго" на газ.

В частности, один из вариантов – требовать, чтобы вся продажа российского газа в ЕС направлялась через украинскую ГТС.

"Этот подход приостановил бы поставки через Северный поток-1, Ямал-Европа и Турецкую линию 2 (для экспорта в ЕС). Это также эффективно нейтрализует стратегию России по перенаправлению поставок газа в Европу через Украину и ограничит способность России избирательно проводить дискриминацию в поставках газа". ", – говорят в экспертной группе.

Также среди вариантов – режим контролируемых продаж. Наложить сбор на продажи Газпрома в ЕС и сохранять платежный баланс на счетах эскроу способом, подобным описанному в разделе о нефти.

Как описано в разделе о нефти, налог на импорт будет взиматься с поставщика, таким образом будут конфискованы доходы, которые правительство России иным образом получает от экспортных налогов.

Эти средства будут направлены ЕС на финансирование реконструкции Украины. Баланс доходов будет сохраняться на эскроу счетах в европейских банках до разрешения конфликта.

Кроме этого среди вариантов – прекращение ЕС закупки российского газа:

А. Приостановить закупку ЕС на короткий период, напр. в Европейский Совет в июне, чтобы сократить доходы в этот критический для украинских военных усилий период.

B. Прекращение закупки российского газа менее зависимыми странами.

Также среди вариантов предлагается поддержка украинской реконструкции – ввести сбор на реконструкцию, который будет финансироваться Газпромом, на весь газ, транзитируемый Украиной.

Такие меры можно было бы аналогичным образом применить к российскому экспорту СПГ, например. ограничение доступа к грузовым и другим услугам с целью предотвращения обхода "смарт эмбарго", говорят эксперты.

Дорожная карта – по ссылке.