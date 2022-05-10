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По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов
Російські снаряди 10 травня не летять на Харків вперше від початку розв'язаної РФ повномасштабної війни. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Терехов заявив у ефірі телемарафоні UAразом.
Терехов в ефірі підтвердив, що вперше по Харкову не летять снаряди, якими російська армія обстрілювала місто з початку вторгнення. Для оцінки безпекової ситуації, на його думку, ще потрібен час.
"Тим не менше, ще кілька днів, я б хотів, щоб вже сьогодні люди будували плани, бізнес будував плани щодо повернення до Харкова", – заявив міський голова.
Топ коментарі
+51 Sharikoff
показати весь коментар10.05.2022 20:45 Відповісти Посилання
+32 Тяни Толкай #517990
показати весь коментар10.05.2022 20:49 Відповісти Посилання
+24 Сергій Іксенко
показати весь коментар10.05.2022 20:47 Відповісти Посилання
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