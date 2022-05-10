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По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов

ігор,терехов

Російські снаряди 10 травня не летять на Харків вперше від початку розв'язаної РФ повномасштабної війни. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Терехов заявив у ефірі  телемарафоні UAразом.

Терехов в ефірі підтвердив, що вперше по Харкову не летять снаряди, якими російська армія обстрілювала місто з початку вторгнення. Для оцінки безпекової ситуації, на його думку, ще потрібен час.

"Тим не менше, ще кілька днів, я б хотів, щоб вже сьогодні люди будували плани, бізнес будував плани щодо повернення до Харкова", – заявив міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пошкодження від російських "градів" мають залишитися на Меморіалі слави у Харкові як символ боротьби із сучасним нацизмом, - Терехов

Автор: 

Харків (5702) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+51
Дійсно. Сьогодні дочка дзвонила своїй подрузі з Харкова. Та каже, що сьогодні на диво тихо. А от за кілька днів до цього, каже, наші чимость таким лупили по кацапах, що вони з чоловіком навіть вуха затикали, шо таких вибухів ще не чули з початку війни. Видно кацапсинам добре дісталось... Слава ВСУ!
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10.05.2022 20:45 Відповісти
+32
Хороший знак. Так было и в Киеве, провожали громко. Дай Бог Харькову мир.
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10.05.2022 20:49 Відповісти
+24
Дай Боже миру цьому прекрасному місту...дай Боже миру всій Україні.
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10.05.2022 20:47 Відповісти
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10.05.2022 20:38 Відповісти
Спасибо Вам.
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10.05.2022 20:41 Відповісти
Дійсно. Сьогодні дочка дзвонила своїй подрузі з Харкова. Та каже, що сьогодні на диво тихо. А от за кілька днів до цього, каже, наші чимость таким лупили по кацапах, що вони з чоловіком навіть вуха затикали, шо таких вибухів ще не чули з початку війни. Видно кацапсинам добре дісталось... Слава ВСУ!
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10.05.2022 20:45 Відповісти
Хороший знак. Так было и в Киеве, провожали громко. Дай Бог Харькову мир.
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10.05.2022 20:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777 Кажуть цим
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10.05.2022 21:25 Відповісти
А чи дали модель М777ER(експериментальна для обкатки)? То вона до 70км - "Бєлгороду напрячся"?
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10.05.2022 21:40 Відповісти
Дай Боже миру цьому прекрасному місту...дай Боже миру всій Україні.
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10.05.2022 20:47 Відповісти
Ракеты могут лететь, но вот обстреливать теперь им сложнее из артиллерии.
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10.05.2022 20:49 Відповісти
Каци відкинуті. Кацоарта не добиває.
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10.05.2022 20:50 Відповісти
Пора уже показать силу дронов-камикадзе, чего они пыляться...
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10.05.2022 20:50 Відповісти
Є інформація що вони в надійних руках, бо їх мало.
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10.05.2022 21:17 Відповісти
700 штук, нібито.
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11.05.2022 00:25 Відповісти
Аууу, харків'яни!!!
Головне - НЕ РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЯ!!!
На жаль, те, що не летять "Гради", не означає, що не будуть летіти "Калібри" та "Іскандери"!
Тому, продовжуйте дотримуватись вимог БЕЗПЕКИ.
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10.05.2022 20:53 Відповісти
Розслаблятися нажаль Харкову зарано, не забувайте про смерч і ураган. Довелося бачити наслідки прильотів, це жахлива пакость.
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10.05.2022 22:02 Відповісти
Давайте по Белгороду, по штабам, по армейским складам, по казармам. По-крайней мере угрожать этим нужно ежедневно, требуя эвакуации с Мариуполя турками к себе кораблями.
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10.05.2022 21:00 Відповісти
Дай боже щоб Харьків на все життя забув про росіянській мір
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10.05.2022 21:20 Відповісти
не забудут они тут нужно поколение так и будут перекрашенную вату выьирать
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11.05.2022 01:41 Відповісти
А под што я теперь спать буду? Хоть Рамштайн включай.
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10.05.2022 22:06 Відповісти
І що далі, побіжить встановлювати пам'ятник жукова?
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11.05.2022 10:09 Відповісти
 
 