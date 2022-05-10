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Новости Агрессия России против Украины Война
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По Харькову впервые с начала войны не летят снаряды, - Терехов

ігор,терехов

Российские снаряды 10 мая не летят на Харьков впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны. Информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Терехов заявил в эфире телемарафона UAразом.

Терехов в эфире подтвердил, что впервые на Харьков не летят снаряды, которыми российская армия обстреливала город с начала вторжения. Для оценки ситуации безопасности, по его мнению, еще нужно время.

"Тем не менее, еще несколько дней, я бы хотел, чтобы уже сегодня люди строили планы, бизнес строил планы возвращения в Харьков", – заявил городской голова.

Читайте также: Повреждения от российских "градов" должны остаться на Мемориале славы в Харькове как символ борьбы с современным нацизмом, - Терехов

Автор: 

Харьков (7588) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+51
Дійсно. Сьогодні дочка дзвонила своїй подрузі з Харкова. Та каже, що сьогодні на диво тихо. А от за кілька днів до цього, каже, наші чимость таким лупили по кацапах, що вони з чоловіком навіть вуха затикали, шо таких вибухів ще не чули з початку війни. Видно кацапсинам добре дісталось... Слава ВСУ!
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10.05.2022 20:45 Ответить
+32
Хороший знак. Так было и в Киеве, провожали громко. Дай Бог Харькову мир.
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10.05.2022 20:49 Ответить
+24
Дай Боже миру цьому прекрасному місту...дай Боже миру всій Україні.
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10.05.2022 20:47 Ответить
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сплюнь.
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10.05.2022 20:38 Ответить
Спасибо Вам.
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10.05.2022 20:41 Ответить
Дійсно. Сьогодні дочка дзвонила своїй подрузі з Харкова. Та каже, що сьогодні на диво тихо. А от за кілька днів до цього, каже, наші чимость таким лупили по кацапах, що вони з чоловіком навіть вуха затикали, шо таких вибухів ще не чули з початку війни. Видно кацапсинам добре дісталось... Слава ВСУ!
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10.05.2022 20:45 Ответить
Хороший знак. Так было и в Киеве, провожали громко. Дай Бог Харькову мир.
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10.05.2022 20:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777 Кажуть цим
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10.05.2022 21:25 Ответить
А чи дали модель М777ER(експериментальна для обкатки)? То вона до 70км - "Бєлгороду напрячся"?
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10.05.2022 21:40 Ответить
Дай Боже миру цьому прекрасному місту...дай Боже миру всій Україні.
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10.05.2022 20:47 Ответить
Ракеты могут лететь, но вот обстреливать теперь им сложнее из артиллерии.
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10.05.2022 20:49 Ответить
Каци відкинуті. Кацоарта не добиває.
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10.05.2022 20:50 Ответить
Пора уже показать силу дронов-камикадзе, чего они пыляться...
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10.05.2022 20:50 Ответить
Є інформація що вони в надійних руках, бо їх мало.
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10.05.2022 21:17 Ответить
700 штук, нібито.
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11.05.2022 00:25 Ответить
Аууу, харків'яни!!!
Головне - НЕ РОЗСЛАБЛЯЙТЕСЯ!!!
На жаль, те, що не летять "Гради", не означає, що не будуть летіти "Калібри" та "Іскандери"!
Тому, продовжуйте дотримуватись вимог БЕЗПЕКИ.
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10.05.2022 20:53 Ответить
Розслаблятися нажаль Харкову зарано, не забувайте про смерч і ураган. Довелося бачити наслідки прильотів, це жахлива пакость.
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10.05.2022 22:02 Ответить
Давайте по Белгороду, по штабам, по армейским складам, по казармам. По-крайней мере угрожать этим нужно ежедневно, требуя эвакуации с Мариуполя турками к себе кораблями.
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10.05.2022 21:00 Ответить
Дай боже щоб Харьків на все життя забув про росіянській мір
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10.05.2022 21:20 Ответить
не забудут они тут нужно поколение так и будут перекрашенную вату выьирать
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11.05.2022 01:41 Ответить
А под што я теперь спать буду? Хоть Рамштайн включай.
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10.05.2022 22:06 Ответить
І що далі, побіжить встановлювати пам'ятник жукова?
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11.05.2022 10:09 Ответить
 
 