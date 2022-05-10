По Харькову впервые с начала войны не летят снаряды, - Терехов
Российские снаряды 10 мая не летят на Харьков впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны. Информацию подтвердил мэр Игорь Терехов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Терехов заявил в эфире телемарафона UAразом.
Терехов в эфире подтвердил, что впервые на Харьков не летят снаряды, которыми российская армия обстреливала город с начала вторжения. Для оценки ситуации безопасности, по его мнению, еще нужно время.
"Тем не менее, еще несколько дней, я бы хотел, чтобы уже сегодня люди строили планы, бизнес строил планы возвращения в Харьков", – заявил городской голова.
Топ комментарии
+51 Sharikoff
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+32 Тяни Толкай #517990
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+24 Сергій Іксенко
показать весь комментарий10.05.2022 20:47 Ответить Ссылка
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