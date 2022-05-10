За 10 травня на Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 260 окупантів, 4 танки, 4 одиниці бронетехніки, 4 САУ та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило інформацію про ситуацію на фронті 10 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Українські захисники знищили: особового складу – до 260; танків – 4; БТР – 2; БМП – 2; САУ – 4; АТТ – 7; БПЛА – 2".
Топ коментарі
+20 Иллария Соняшникова
показати весь коментар10.05.2022 21:03 Відповісти Посилання
+20 Sharikoff
показати весь коментар10.05.2022 21:06 Відповісти Посилання
+15 Джохар Перильдович Мафусаилов
показати весь коментар10.05.2022 21:06 Відповісти Посилання
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Заздравная песня - погребальный гимн для орков.
Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли cейчас РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.
https://nv.ua/opinion/rossiya-vyvodit-voyska-iz-sirii-kak-eto-povliyaet-na-voynu-v-ukraine-poslednie-novosti-50240941.html «Новое время»
Россия выводит войска из Сирии и что это изменит..В зависимости от того, как будут разворачиваться события в Украине, будет меняться и ситуация на Ближнем Востоке. Вывод российских войск из Сирии - это первые признаки и последствия тех драматических изменений, которые произошли за 2,5 месяца войны в Украине.
сходи сфоткай - отчитаешься здесь...
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.