За 10 травня на Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 260 окупантів, 4 танки, 4 одиниці бронетехніки, 4 САУ та 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило інформацію про ситуацію на фронті 10 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Українські захисники знищили: особового складу – до 260; танків – 4; БТР – 2; БМП – 2; САУ – 4; АТТ – 7; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 9 травня відбито 8 атак росіян, знищено до 250 окупантів, 13 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"