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Брінк обіцяє якнайскоріше повернути посольство США до Києва

брінк

Бріджит Брінк під час слухань у профільному комітеті сенату США щодо призначення її главою американської дипмісії в Україні заявила, що докладе всіх зусиль для якнайскорішого повернення посольства до Києва.

Слухання відбулися в Комітеті з міжнародних справ сенату США у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не знаю точно, як швидко ми зможемо повернутися до цього процесу, але я знаю, що ми намагатимемося зробити це якомога скоріше. І звісно, це моє сподівання й план – в разі затвердження отримати можливість розпочати свою місію безпосередньо в Києві",- зазначила дипломат.

Вона уточнила, що в цій ситуації потрібно враховувати умови безпеки.

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"Я маю високий рівень довіри до наших експертів у галузі безпеки, в тому числі тих, що працюють на місцях, які дають нам поради, щоб ми могли просувати наші стратегічні інтереси. Це означає бути присутніми та працювати з українською владою, іншими посольствами, а також координувати роботу з Вашингтоном із Києва", - додала Брінк.

Вона також зазначила, що визначає для себе пріоритетом номер один просування стратегічних інтересів, "які полягають у тому, щоб Україна була демократичною, суверенною й процвітаючою країною".

У цьому зв’язку Брінк пообіцяла працювати разом із Конгресом, аби допомогти Україні досягти успіху на полі бою та за столом переговорів, а також забезпечити, щоб росія зазнала "стратегічної поразки" у спробах панувати над Україною.

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Посол висловила готовність працювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної й економічної підтримки України, а також притягненням до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

Брінк зауважила, що вважає ще одним пріоритетом зусиль посольства США допомогу Україні у відбудові.

"Ми підтримуємо рішення народу України щодо більшої інтеграції в європейську спільноту, а також прагнення реалізувати складні й серйозні внутрішні реформи, необхідні для досягнення цієї мети", - наголосила Брінк.

Також читайте: США продовжує планувати поновлення діяльності посольства в Києві, - Блінкен

Автор: 

посольство (948) США (23437) Брінк Бріджит (235)


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"Не знаю точно, як швидко ми зможемо повернутися до цього процесу" --------- не переживай, серце, я скажу тобі точно: ти будеш останньою

давно минули часи мужніх чоловіків-амбасадорів --- залишилися тільки морпіхі на кпп, але вони не патякують у Сенаті...

загалом наочний приклад боягузів є заразним, і якщо не помиляюся - тільки 1 самурай залишився служити в Києві
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11.05.2022 01:39 Відповісти
"тільки 1 самурай залишився служити в Києві"

Це був тонко завуальований натяк на земурая боневтіковича?
люся арєстовічь від заздрощів буде плакати і намагатися застрілитися капцем, якщо побачит ваше хайку.
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11.05.2022 02:49 Відповісти
ні, серце, самурай - посол Японії, який не покинув Київ, якому спеціально вислали з дому самурайський обладунок і зброю; він казав, що як самурай зобов'язаний захистити країну перебування - нашу Україну

у Вас збочена уява)))
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11.05.2022 02:54 Відповісти
Як довго ті воли запрягають ?
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11.05.2022 06:09 Відповісти
Уже майже вся Європа повернула своїх послів, а ці ссуться! Зате першими втікли за 2 тижні до війни!
Дуже серйозні запитання викликає лідерство і авторитет сьогоднішньої Америки, не можна так себе позорно поводити на очах у кремлівських крис, вони це сприймають як слабкість!
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11.05.2022 07:59 Відповісти
 
 