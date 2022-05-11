Луганщина залишилася без жодних комунікацій, - Гайдай
Унаслідок бойових дій Луганщина залишилася без жодних комунікацій: у вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.
Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Луганщина живе взагалі без комунікацій. У вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку", - написав очільник ОВА.
Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ - Бахмут. Також тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. За словами Гайдая, захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли через Сіверський Донець - триває зачистка.
Досі тривають бої в Рубіжному та Воєводівці, "але наша оборона стабільна", додав очільник ОВА.
Гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців, місцева адміністрація сподівається спробувати завезти лише за кілька днів.
Евакуація наразі неможлива, наголосив Гайдай. Проте тільки-но наші захисники відкинуть ворогів на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться.
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