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Луганщина осталась без коммуникаций, - Гайдай

гайдай,сергій

В результате боевых действий Луганщина осталась без коммуникаций: в свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи", – написал глава ОВА.

Он добавил, что россияне продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск – Бахмут. Также продолжаются бои вокруг Попасной, жарко в Белогоровке. По словам Гайдая, защитники продолжают охотиться на россиян, перешедших через Северский Донец – продолжается зачистка.

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До сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, но наша оборона стабильна, добавил глава ОВА.

Гуманитарные грузы для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей, местная администрация надеется попытаться завезти всего через несколько дней.

Эвакуация пока невозможна, подчеркнул Гайдай. Однако как только наши защитники отбросят врагов на расстояние, с которого те не смогут бить по "пути жизни", эвакуация возобновится.

Автор: 

коммуникация (34) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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асвабаждает руцкиймир Луганщину (от коммуникаций, имущества, жилья....жизней)
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11.05.2022 09:19 Ответить
 
 