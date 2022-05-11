Рашисти завдали ракетного удару із літака по Полтавщині, - ОВА (оновлено)
Російські окупанти обстріляли Полтавську область з літака
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Лунін уточнив, що "приліт" зафіксовано у Карлівській громаді.
Окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Топ коментарі
+12 cimbitep
показати весь коментар11.05.2022 21:00 Відповісти Посилання
+9 Kitti Kitti
показати весь коментар11.05.2022 20:55 Відповісти Посилання
+5 Русня Хуйня
показати весь коментар11.05.2022 20:57 Відповісти Посилання
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