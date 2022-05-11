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Рашисти завдали ракетного удару із літака по Полтавщині, - ОВА (оновлено)

рф,літак

Російські окупанти обстріляли Полтавську область з літака

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Лунін уточнив, що "приліт" зафіксовано у Карлівській громаді.

Окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури. Рятувальники гасять пожежу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Комишувасі у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29302) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1143)


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Топ коментарі
+12
ніяк. долетіли ракети.
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11.05.2022 21:00 Відповісти
+9
это как раз тот недостающий для статистики 200 самолет. А то все 199 и 199.
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11.05.2022 20:55 Відповісти
+5
Як літак долетів?
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11.05.2022 20:57 Відповісти
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это как раз тот недостающий для статистики 200 самолет. А то все 199 и 199.
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11.05.2022 20:55 Відповісти
drestaljot.....udral *********
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11.05.2022 20:57 Відповісти
Як літак долетів?
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11.05.2022 20:57 Відповісти
ніяк. долетіли ракети.
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11.05.2022 21:00 Відповісти
Ракета X-22 600км, літаку не потрібно навіть до кордону наближуватись.
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11.05.2022 21:02 Відповісти
Су...касабські будуть проводити обстріли поки не будуть знищені !
...
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 21:04 Відповісти
А тревоги даже не было
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11.05.2022 21:05 Відповісти
U norvegov nado NASAMS paprosit stob dali eti i samolioti, i raketi sbjut
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11.05.2022 21:06 Відповісти
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11.05.2022 21:11 Відповісти
Щоб ви повиздихали всі,тварі кацапські.
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11.05.2022 21:50 Відповісти
Чому досі у раші є можливість долетіти літаком до Полтавської області ?!
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11.05.2022 22:10 Відповісти
ракеты долетают
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11.05.2022 23:57 Відповісти
 
 