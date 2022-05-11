Рашисты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавщине, - ОВА (обновлено)

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область с самолета

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Лунин уточнил, что "прилет" зафиксирован в Карловской громаде.

Кафиры ударили по объекту инфраструктуры. Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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