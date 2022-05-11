Рашисты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавщине, - ОВА (обновлено)
Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область с самолета
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении.
Позже Лунин уточнил, что "прилет" зафиксирован в Карловской громаде.
Кафиры ударили по объекту инфраструктуры. Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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