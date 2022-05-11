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Новости Война
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Рашисты нанесли ракетный удар с самолета по Полтавщине, - ОВА (обновлено)

рф,літак

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область с самолета

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Лунин уточнил, что "прилет" зафиксирован в Карловской громаде.

Кафиры ударили по объекту инфраструктуры. Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Камышевахе в Запорожской области. ФОТОрепортаж

обстрел (27982) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1187)


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Топ комментарии
+12
ніяк. долетіли ракети.
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11.05.2022 21:00 Ответить
+9
это как раз тот недостающий для статистики 200 самолет. А то все 199 и 199.
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11.05.2022 20:55 Ответить
+5
Як літак долетів?
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11.05.2022 20:57 Ответить
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это как раз тот недостающий для статистики 200 самолет. А то все 199 и 199.
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11.05.2022 20:55 Ответить
drestaljot.....udral *********
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11.05.2022 20:57 Ответить
Як літак долетів?
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11.05.2022 20:57 Ответить
ніяк. долетіли ракети.
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11.05.2022 21:00 Ответить
Ракета X-22 600км, літаку не потрібно навіть до кордону наближуватись.
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11.05.2022 21:02 Ответить
Су...касабські будуть проводити обстріли поки не будуть знищені !
...
Слава нації
Смерть москалям
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11.05.2022 21:04 Ответить
А тревоги даже не было
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11.05.2022 21:05 Ответить
U norvegov nado NASAMS paprosit stob dali eti i samolioti, i raketi sbjut
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11.05.2022 21:06 Ответить
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11.05.2022 21:11 Ответить
Щоб ви повиздихали всі,тварі кацапські.
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11.05.2022 21:50 Ответить
Чому досі у раші є можливість долетіти літаком до Полтавської області ?!
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11.05.2022 22:10 Ответить
ракеты долетают
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11.05.2022 23:57 Ответить
 
 