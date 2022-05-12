Вранці окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, одна людина загинула, ще одну поранено, - Резніченко
Вранці окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів".
Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську… Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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Чиста Пречиста
показати весь коментар12.05.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
гена крокодил #476372
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Юрий Кутовой #488725
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