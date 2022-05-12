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Вранці окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, одна людина загинула, ще одну поранено, - Резніченко

дніпропетровщина

Вранці окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів".

Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську… Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці окупанти здійснили артобстріл Зеленодольської громади на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (29302) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3882)


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Там таке майже щодня! А ми і далі сидимо в окопах на адмін межі херсонської області! В мене вже не залишилося сумнів що це наші роблять навмисно, бо такий наказ. Питання кого саме наказ?
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12.05.2022 08:44 Відповісти
Ну таки верно , только Марченко начал их гнать сразу его сняли . Приказы дерьмак отдаёт ,зеля просто ретранслятор насаженный жо#й на его руку
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12.05.2022 08:48 Відповісти
Ждут когда объявят о том , что Херсон вошёл в состав кацапии а потом - нельзя освобождать ,а то ху#ло бимбу применит
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12.05.2022 08:51 Відповісти
Где встречный артиллерийский огонь ? Где американские гаубицы? По этому району бьют уже месяц!
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12.05.2022 09:36 Відповісти
 
 