Вранці окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, одна людина загинула, ще одну поранено, - Резніченко

Вранці окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів".

Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську… Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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