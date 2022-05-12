Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів ?

Народні депутати схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.

Перша версія законопроєкту була ветована президентом. Після доопрацювання акту нардепи повторно його ухвалили.

Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Йдеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому такий суворий захід застосовуватиметься лише в період дії правового режиму воєнного стану і стосуватиметься тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України.

Перевагою є можливість конфісковувати не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Це істотно збільшить частку такого майна, хоча потребуватиме значної міжнародної співпраці.

Коло суб'єктів, на яких дія закону може поширюватися, дуже широке. Національне агентство з питань запобігання корупції розшукало 11 141 фізичних осіб та 2 976 компаній, які причетні до війни.

Забрати активи можна буде як у фізичних, так і юридичних осіб, при цьому, як росіян і білорусів, так і будь-кого іншого, хто формально або і не формально володіє іншими паспортами.

Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям.