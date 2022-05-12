Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів
Народні депутати схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.
Перша версія законопроєкту була ветована президентом. Після доопрацювання акту нардепи повторно його ухвалили.
Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.
Йдеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому такий суворий захід застосовуватиметься лише в період дії правового режиму воєнного стану і стосуватиметься тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.
Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України.
Перевагою є можливість конфісковувати не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Це істотно збільшить частку такого майна, хоча потребуватиме значної міжнародної співпраці.
Коло суб'єктів, на яких дія закону може поширюватися, дуже широке. Національне агентство з питань запобігання корупції розшукало 11 141 фізичних осіб та 2 976 компаній, які причетні до війни.
Забрати активи можна буде як у фізичних, так і юридичних осіб, при цьому, як росіян і білорусів, так і будь-кого іншого, хто формально або і не формально володіє іншими паспортами.
Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую.
«
Наша найбільша і найважча війна ще попереду.
Війна за розуми.
Війна за чесні суди.
За якісні медіа.
За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.
Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.
Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.
Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.
Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.
В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.
Та все буде Україна.
За 30 років подолано величезний ментальний шлях.
І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.
Слава Збройним Силам України.»
Почнем хоча б з тих, що про.. балі
Фабрика в мордорі закрита у 2015 році, причому закрита унікально.Вдалося вивезти все обладнанння з мордору, залишивши голі стіни.Але тобі запроданцю потрібно було щоб обладнання на десятки мільйонів залишилося у мордорі і працювало на ворога.
Бо у тёщи знакомая из россии имеет квартиру в Харькове и она яро поддерживает ************* и его войну с Украиной. А получается шо у неё квартиру не конфискуют.
А в первую очередь надо шоб обычная вата начала страдать из за войны, а не только миллионеры из россии которые даже потеряв миллионы в Украине особо не обеднеют.
Провокативний заголовок: конфіскацію майна росіян і білорусів.
Не всі ж вникають в суть. Конфіскація по національній ознаці?