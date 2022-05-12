УКР
Новини
10 509 43

Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів

вр,рада,голосування,пульт

Народні депутати схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.

Перша версія законопроєкту була ветована президентом. Після доопрацювання акту нардепи повторно його ухвалили.

Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Йдеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому такий суворий захід застосовуватиметься лише в період дії правового режиму воєнного стану і стосуватиметься тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

Читайте також: Профільний комітет ВР пропонує розширити конфіскацію в Україні активів на фізосіб із Росії

Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України.

Перевагою є можливість конфісковувати не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Це істотно збільшить частку такого майна, хоча потребуватиме значної міжнародної співпраці.

Коло суб'єктів, на яких дія закону може поширюватися, дуже широке. Національне агентство з питань запобігання корупції розшукало 11 141 фізичних осіб та 2 976 компаній, які причетні до війни.

Забрати активи можна буде як у фізичних, так і юридичних осіб, при цьому, як росіян і білорусів, так і будь-кого іншого, хто формально або і не формально володіє іншими паспортами.

Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям.

ВР (15235) законопроєкт (3717) конфіскація (897)
+14
Жінка лейтєнанта баканова - громадянка парашії. Чекаємо новин, як у неї забрали якийсь маєток.
12.05.2022 15:48
+12
тільки конфіскуйте в бюджет України, а не до своєї кишені, бо все трафити правильно не можуть.
12.05.2022 15:38
+12
Криптобиржа Бинанс блокирует и конфискует счета всех кацапов, а ТАКЖЕ ДАЖЕ ТЕХ КТО РОДИЛСЯ В РОССИИ!!
12.05.2022 15:42
тільки конфіскуйте в бюджет України, а не до своєї кишені, бо все трафити правильно не можуть.
12.05.2022 15:38
на 76 день? ну молодці.. довго думали
12.05.2022 17:19
майно всіх росіян і білорусів чи тільки тих, хто в санкційному списку?
12.05.2022 15:39
"Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям."
12.05.2022 15:41
Блін, трохи не дочитав .
Дякую.
Дякую.
12.05.2022 15:46
😉👍
12.05.2022 15:49
Тобто ті пі...,що голосували за ***** не чіпатимуть !?
12.05.2022 15:51
Причем конфискация должна осуществляться и на территории ********* тоже!
12.05.2022 15:42
Криптобиржа Бинанс блокирует и конфискует счета всех кацапов, а ТАКЖЕ ДАЖЕ ТЕХ КТО РОДИЛСЯ В РОССИИ!!
12.05.2022 15:42
Зареєструвався туди сьогодні, а чим вона цікава?
12.05.2022 16:45
Народ ждет конфискации имущества коллаборантов и коррупционеров!!!
12.05.2022 15:44
Беня перший в черзі)
12.05.2022 15:48
А причому тут зе-команда - скажете ви. Все просто: вони корупціонери і колаборанти
12.05.2022 15:49
Антон Сененко
«

Наша найбільша і найважча війна ще попереду.

Війна за розуми.

Війна за чесні суди.

За якісні медіа.

За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.

Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.

Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.

Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.

Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.

В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.

Та все буде Україна.

За 30 років подолано величезний ментальний шлях.

І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.

Слава Збройним Силам України.»
12.05.2022 15:47
Жінка лейтєнанта баканова - громадянка парашії. Чекаємо новин, як у неї забрали якийсь маєток.
12.05.2022 15:48
У Мураєва є російський паспорт?
12.05.2022 15:48
А майно українців, дії якіх створили суттєву загрозу національній безпеці?
Почнем хоча б з тих, що про.. балі
12.05.2022 15:50
12.05.2022 15:50 Відповісти
А бариг кі " сліпі трасти " мали а фабрики в мордорі !?
12.05.2022 15:54
Тобто в усіх проблемах країни винен Пєтя?Щож, тоді треба для порівняння повернути ВСУ в 2014 рік.
Фабрика в мордорі закрита у 2015 році, причому закрита унікально.Вдалося вивезти все обладнанння з мордору, залишивши голі стіни.Але тобі запроданцю потрібно було щоб обладнання на десятки мільйонів залишилося у мордорі і працювало на ворога.
12.05.2022 16:04
Не реагуйте на тупих сраколизів зеленої дупи.
12.05.2022 18:01
Дивись чергова зелена хвойда обізвалась . Яку ти тут фабрику згадав? А чому про "Сватів" язиа в дупу заховав, чи про житво у Криму не скгеглиш?
12.05.2022 16:05
Та цеж "стара малюнкова ****" ! Писав же йому - пости картинки і нічого не пиши! "Молчи - сойдёшь за умного!" Так ні - поки я у блокаді сидів без зв"язку - ВОНО тут "розперезалося"! Що - не було кому "по сраці кропивою настьобать?"
12.05.2022 17:15
А чому так піздно це роблять?
12.05.2022 15:56
чекали поки вивезуть
12.05.2022 16:54
Піздно бо піздуни...
12.05.2022 17:27
а майно колоборантів. Чи може Медведчук і Козак тільки одні такі?
12.05.2022 15:57
Альфа-банк холуя ***** Фрідмана теж конфіскують? Щось сумніваюсь! Якби був банк Іванова то без проблем...
12.05.2022 16:08
Ще є "Форвард " банк , його теж потрібно конфіскувати !
12.05.2022 18:02
нужно начинать с внутренних врагов граждан Украины предателей коллаборантов и сепаров, референдумщиков в 2014 году которые ждали и дождались на голову всех украинцев
12.05.2022 16:09
Казки баби Параски...
12.05.2022 16:12
Вот вам, суки.

12.05.2022 16:15
и колаборантов тоже надо
12.05.2022 16:17
Конфисковывать нужно майно у всех россиян без исключения.
Бо у тёщи знакомая из россии имеет квартиру в Харькове и она яро поддерживает ************* и его войну с Украиной. А получается шо у неё квартиру не конфискуют.
А в первую очередь надо шоб обычная вата начала страдать из за войны, а не только миллионеры из россии которые даже потеряв миллионы в Украине особо не обеднеют.
12.05.2022 16:24
с ума не сходи
12.05.2022 16:52
Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів ?
Провокативний заголовок: конфіскацію майна росіян і білорусів.

 Не всі ж вникають в суть. Конфіскація по національній ознаці?
12.05.2022 16:25
керіником націнвестфонду конфіскованого майна призначили афєріста і довбйоба мілованова. у зебидла все через сріку.
12.05.2022 16:37
Конфискация имущества лукашистов и его кошельков - это хорошо. Остается вопрос - кто с ними сотрудничает в это тяжелое время. Ответьте на него с аналогичной конфискацией, ведь это - торгующие родиной предатели.
12.05.2022 17:07
Меня больше волнует до каких пор это ****** российское Новинский и ему подобные , будет топтать украинскую землю , ходить в московскую церковь и хайть Украину!! Ему давно уже пора выписать билет в одну сторону в москву,, с Конфискацией всего . что наворовал в Украине!! Что???... Сцыте там, в СБУ??? ИЛИ Хорошие отступные кому-то в верхах украинской власти Новинский даёт????
12.05.2022 17:12 Відповісти
значит нужно конфисковать имущество тех у кого два паспорта Украины и оркостана, они продолжают брать паспорта и плевать как и почему они это берут по убеждению или по продажности натуры своей.
12.05.2022 17:23 Відповісти
Всё это очередной трёп нашей украинской власти!!...Судя по тому , что имущества И НАГРАБЛЕННОЕ У УКРАИНСКОГО НАРОДА шахты, заводы и месторождения, Медвелдчуков , Новинских, Мураевых, скориков, бойко , королевской и прочих пророссийских прихлебателй спокойно развивается и наживается в УКраине на войне! Ничего в Украине не делается в этом вопросе и делаться , в ближайшем будущем не будет !! Все это пустословие и краснореччие, мы уже слышали от действующей власти не раз и не два, уже третий год!! А РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ПО- ПРЕЖНЕМУ продолжает ПРОЦВЕТАТЬ В УКРАИНЕ и серьёзно влиять на работу ВР!!
12.05.2022 17:27 Відповісти
Практично всі громадяни мокшандіїї , що вели бізнес у нас в Україні , за невеликим виключенням " любители *****"... у мене однокласник син "совєтського" військового який сім'єю приїхав в Київ в 1975 році з мокшандії ... так у нього тут бізнес(не малий) , живе в Києві , діти в США та Києві , але громадяни мокшандії... всі балачки тільки були , що путін маладец , вже давно обмежив з ним спілкування , але коли після 24 лютого він все своє кодло забрав і вивіз за кордон ( Франція) , то послав його за кораблем , і ще деякі консерви повідкривалися котрих я знав , мовляв що " будет все харашо , просто не надо сопротивляться", і це коли вони десь 50 років жили в Києві , а тут виявилось чекали ***** ... всіх громадян мокшандії , які виїхали після 24 лютого , при поверненні треба перевірити на лояльність.
12.05.2022 17:34 Відповісти
Автору - подправите заглавие на "имущество гражданинов Беларуси" вместе просто "белорусов". А то получается конфискация по национальному признаку.
12.05.2022 17:53 Відповісти
Наверное, уже и поделили всё между собой.
12.05.2022 19:09 Відповісти
 
 