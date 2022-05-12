Верховная Рада утвердила конфискацию имущества россиян и белорусов

Народные депутаты одобрили конфискацию имущества физических и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда.

Первая версия законопроекта была ветирована Президентом. После доработки акта нардепы повторно его приняли.

Закон вводит новый вид санкции – взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми такое лицо может прямо или косвенно распоряжаться.

Речь идет о полном лишении имущества, а не ограничении права распоряжаться им (как классические санкции). Поэтому такая строгая мера будет применяться только в период действия правового режима военного положения и касается тех лиц, в отношении которых предварительно уже были применены санкции в виде блокирования активов.

Конфискованные активы будут использованы для усиления обороноспособности и восстановления Украины.

Преимуществом является возможность конфисковывать не только имущество, которое находится на территории Украины, но и за ее пределами. Это существенно увеличит долю такого имущества, хотя потребует значительного международного сотрудничества.

Круг субъектов, на которых действие закона может распространяться, очень широк. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разыскало 11 141 физических лиц и 2 976 компаний, причастных к войне.

Забрать активы можно будет как у физических, так и юридических лиц, при этом как россиян и белорусов, так и любого другого, кто формально или не формально владеет другими паспортами.

Конфискация касается не всех, а только тех лиц, действия которых создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также в значительной степени способствовали таким действиям.