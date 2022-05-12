РУС
Верховная Рада утвердила конфискацию имущества россиян и белорусов

Народные депутаты одобрили конфискацию имущества физических и юридических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь.

Первая версия законопроекта была ветирована Президентом. После доработки акта нардепы повторно его приняли.

Закон вводит новый вид санкции – взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми такое лицо может прямо или косвенно распоряжаться.

Речь идет о полном лишении имущества, а не ограничении права распоряжаться им (как классические санкции). Поэтому такая строгая мера будет применяться только в период действия правового режима военного положения и касается тех лиц, в отношении которых предварительно уже были применены санкции в виде блокирования активов.

Конфискованные активы будут использованы для усиления обороноспособности и восстановления Украины.

Преимуществом является возможность конфисковывать не только имущество, которое находится на территории Украины, но и за ее пределами. Это существенно увеличит долю такого имущества, хотя потребует значительного международного сотрудничества.

Круг субъектов, на которых действие закона может распространяться, очень широк. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разыскало 11 141 физических лиц и 2 976 компаний, причастных к войне.

Забрать активы можно будет как у физических, так и юридических лиц, при этом как россиян и белорусов, так и любого другого, кто формально или не формально владеет другими паспортами.

Конфискация касается не всех, а только тех лиц, действия которых создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также в значительной степени способствовали таким действиям.

+14
Жінка лейтєнанта баканова - громадянка парашії. Чекаємо новин, як у неї забрали якийсь маєток.
12.05.2022 15:48 Ответить
+12
тільки конфіскуйте в бюджет України, а не до своєї кишені, бо все трафити правильно не можуть.
12.05.2022 15:38 Ответить
+12
Криптобиржа Бинанс блокирует и конфискует счета всех кацапов, а ТАКЖЕ ДАЖЕ ТЕХ КТО РОДИЛСЯ В РОССИИ!!
12.05.2022 15:42 Ответить
тільки конфіскуйте в бюджет України, а не до своєї кишені, бо все трафити правильно не можуть.
12.05.2022 15:38 Ответить
на 76 день? ну молодці.. довго думали
12.05.2022 17:19 Ответить
майно всіх росіян і білорусів чи тільки тих, хто в санкційному списку?
12.05.2022 15:39 Ответить
"Конфіскація стосуватиметься не всіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям."
12.05.2022 15:41 Ответить
Блін, трохи не дочитав .
Дякую.
12.05.2022 15:46 Ответить
😉👍
12.05.2022 15:49 Ответить
Тобто ті пі...,що голосували за ***** не чіпатимуть !?
12.05.2022 15:51 Ответить
Причем конфискация должна осуществляться и на территории ********* тоже!
12.05.2022 15:42 Ответить
Криптобиржа Бинанс блокирует и конфискует счета всех кацапов, а ТАКЖЕ ДАЖЕ ТЕХ КТО РОДИЛСЯ В РОССИИ!!
12.05.2022 15:42 Ответить
Зареєструвався туди сьогодні, а чим вона цікава?
12.05.2022 16:45 Ответить
Народ ждет конфискации имущества коллаборантов и коррупционеров!!!
12.05.2022 15:44 Ответить
Беня перший в черзі)
12.05.2022 15:48 Ответить
А причому тут зе-команда - скажете ви. Все просто: вони корупціонери і колаборанти
12.05.2022 15:49 Ответить
Антон Сененко
«

Наша найбільша і найважча війна ще попереду.

Війна за розуми.

Війна за чесні суди.

За якісні медіа.

За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.

Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.

Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.

Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.

Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.

В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.

Та все буде Україна.

За 30 років подолано величезний ментальний шлях.

І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.

Слава Збройним Силам України.»
12.05.2022 15:47 Ответить
Жінка лейтєнанта баканова - громадянка парашії. Чекаємо новин, як у неї забрали якийсь маєток.
12.05.2022 15:48 Ответить
У Мураєва є російський паспорт?
12.05.2022 15:48 Ответить
А майно українців, дії якіх створили суттєву загрозу національній безпеці?
Почнем хоча б з тих, що про.. балі
12.05.2022 15:50 Ответить
А бариг кі " сліпі трасти " мали а фабрики в мордорі !?
12.05.2022 15:54 Ответить
Тобто в усіх проблемах країни винен Пєтя?Щож, тоді треба для порівняння повернути ВСУ в 2014 рік.
Фабрика в мордорі закрита у 2015 році, причому закрита унікально.Вдалося вивезти все обладнанння з мордору, залишивши голі стіни.Але тобі запроданцю потрібно було щоб обладнання на десятки мільйонів залишилося у мордорі і працювало на ворога.
12.05.2022 16:04 Ответить
Не реагуйте на тупих сраколизів зеленої дупи.
12.05.2022 18:01 Ответить
Дивись чергова зелена хвойда обізвалась . Яку ти тут фабрику згадав? А чому про "Сватів" язиа в дупу заховав, чи про житво у Криму не скгеглиш?
12.05.2022 16:05 Ответить
Та цеж "стара малюнкова ****" ! Писав же йому - пости картинки і нічого не пиши! "Молчи - сойдёшь за умного!" Так ні - поки я у блокаді сидів без зв"язку - ВОНО тут "розперезалося"! Що - не було кому "по сраці кропивою настьобать?"
12.05.2022 17:15 Ответить
А чому так піздно це роблять?
показать весь комментарий
чекали поки вивезуть
12.05.2022 16:54 Ответить
Піздно бо піздуни...
12.05.2022 17:27 Ответить
а майно колоборантів. Чи може Медведчук і Козак тільки одні такі?
12.05.2022 15:57 Ответить
Альфа-банк холуя ***** Фрідмана теж конфіскують? Щось сумніваюсь! Якби був банк Іванова то без проблем...
12.05.2022 16:08 Ответить
Ще є "Форвард " банк , його теж потрібно конфіскувати !
12.05.2022 18:02 Ответить
нужно начинать с внутренних врагов граждан Украины предателей коллаборантов и сепаров, референдумщиков в 2014 году которые ждали и дождались на голову всех украинцев
12.05.2022 16:09 Ответить
Казки баби Параски...
12.05.2022 16:12 Ответить
Вот вам, суки.

12.05.2022 16:15 Ответить
и колаборантов тоже надо
12.05.2022 16:17 Ответить
Конфисковывать нужно майно у всех россиян без исключения.
Бо у тёщи знакомая из россии имеет квартиру в Харькове и она яро поддерживает ************* и его войну с Украиной. А получается шо у неё квартиру не конфискуют.
А в первую очередь надо шоб обычная вата начала страдать из за войны, а не только миллионеры из россии которые даже потеряв миллионы в Украине особо не обеднеют.
12.05.2022 16:24 Ответить
с ума не сходи
12.05.2022 16:52 Ответить
Верховна Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів ?
Провокативний заголовок: конфіскацію майна росіян і білорусів.

 Не всі ж вникають в суть. Конфіскація по національній ознаці?
12.05.2022 16:25 Ответить
керіником націнвестфонду конфіскованого майна призначили афєріста і довбйоба мілованова. у зебидла все через сріку.
12.05.2022 16:37 Ответить
Конфискация имущества лукашистов и его кошельков - это хорошо. Остается вопрос - кто с ними сотрудничает в это тяжелое время. Ответьте на него с аналогичной конфискацией, ведь это - торгующие родиной предатели.
12.05.2022 17:07 Ответить
Меня больше волнует до каких пор это ****** российское Новинский и ему подобные , будет топтать украинскую землю , ходить в московскую церковь и хайть Украину!! Ему давно уже пора выписать билет в одну сторону в москву,, с Конфискацией всего . что наворовал в Украине!! Что???... Сцыте там, в СБУ??? ИЛИ Хорошие отступные кому-то в верхах украинской власти Новинский даёт????
12.05.2022 17:12 Ответить
значит нужно конфисковать имущество тех у кого два паспорта Украины и оркостана, они продолжают брать паспорта и плевать как и почему они это берут по убеждению или по продажности натуры своей.
12.05.2022 17:23 Ответить
Всё это очередной трёп нашей украинской власти!!...Судя по тому , что имущества И НАГРАБЛЕННОЕ У УКРАИНСКОГО НАРОДА шахты, заводы и месторождения, Медвелдчуков , Новинских, Мураевых, скориков, бойко , королевской и прочих пророссийских прихлебателй спокойно развивается и наживается в УКраине на войне! Ничего в Украине не делается в этом вопросе и делаться , в ближайшем будущем не будет !! Все это пустословие и краснореччие, мы уже слышали от действующей власти не раз и не два, уже третий год!! А РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ПО- ПРЕЖНЕМУ продолжает ПРОЦВЕТАТЬ В УКРАИНЕ и серьёзно влиять на работу ВР!!
12.05.2022 17:27 Ответить
Практично всі громадяни мокшандіїї , що вели бізнес у нас в Україні , за невеликим виключенням " любители *****"... у мене однокласник син "совєтського" військового який сім'єю приїхав в Київ в 1975 році з мокшандії ... так у нього тут бізнес(не малий) , живе в Києві , діти в США та Києві , але громадяни мокшандії... всі балачки тільки були , що путін маладец , вже давно обмежив з ним спілкування , але коли після 24 лютого він все своє кодло забрав і вивіз за кордон ( Франція) , то послав його за кораблем , і ще деякі консерви повідкривалися котрих я знав , мовляв що " будет все харашо , просто не надо сопротивляться", і це коли вони десь 50 років жили в Києві , а тут виявилось чекали ***** ... всіх громадян мокшандії , які виїхали після 24 лютого , при поверненні треба перевірити на лояльність.
12.05.2022 17:34 Ответить
Автору - подправите заглавие на "имущество гражданинов Беларуси" вместе просто "белорусов". А то получается конфискация по национальному признаку.
12.05.2022 17:53 Ответить
Наверное, уже и поделили всё между собой.
12.05.2022 19:09 Ответить
 
 