На Луганщині боєць 81-ї ОАБр з ПЗРК "Stinger" збив вертоліт Мі-24 рашистів
Боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ.
"Сьогодні 12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари", - йдеться у повідомленні.
