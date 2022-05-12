На Луганщині боєць 81-ї ОАБр з ПЗРК "Stinger" збив вертоліт Мі-24 рашистів

Боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ.

"Сьогодні 12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари", - йдеться у повідомленні.

