15 830 37

На Луганщині боєць 81-ї ОАБр з ПЗРК "Stinger" збив вертоліт Мі-24 рашистів

Боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ збив на Луганщині російський вертоліт Мі-24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ДШВ.

На Луганщині боєць 81-ї ОАБр з ПЗРК Stinger збив вертоліт Мі-24 рашистів 01

"Сьогодні 12 травня на Луганщині, стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари", - йдеться у повідомленні.

+53
Красавчик удачи тебе в дальнейшей охоте на свинолетов.
12.05.2022 20:11 Відповісти
+48
умніца.
12.05.2022 20:10 Відповісти
+41
молодец! браво!!! настоящий Герой!!!
Героям слава!!!
12.05.2022 20:12 Відповісти
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/dokhlaya-rusnya?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu Дохлая русня

музіка
12.05.2022 21:07 Відповісти
який молодець, вау, супер!!!
12.05.2022 20:12 Відповісти
А куда Ка 52 делись? Закончились? В ремонте? Гниют в канавах?
12.05.2022 20:12 Відповісти
"... Особливо для ґвинтокрилів марки «Ка»:
Welcome to Чонробаївка!"
12.05.2022 20:21 Відповісти
Можливо мордор призове "ночних вєдьм із бурятіі і туви". Щоб кабздон в пеклі їз зустрічав словами: "Ти бурятка .Как я рад. А твой ужо давно тутай в первих рядах".
12.05.2022 21:30 Відповісти
І ще. Бажано на "лєтающіх етажерках".Може в мордорі на ескадрилью в кіношників знайдуть.
12.05.2022 21:34 Відповісти
Красавчик. Стингер,разумеется,тоже.
12.05.2022 20:13 Відповісти
Стингер одноразовый. А если бы у воина было 4 Стингера?
12.05.2022 20:55 Відповісти
Героя йому. Скільки життів врятував!
12.05.2022 20:14 Відповісти
4 шт? Кучно летают. Значит есть еще на чем летать.
12.05.2022 20:14 Відповісти
кучно це коли мій знайомий під вишгородом з подвір'я 82 шт нарахував за раз
12.05.2022 20:16 Відповісти
Так , було таке.
12.05.2022 20:24 Відповісти
Слава Українським Воїнам Світла!
🇺🇦💙💛🔱💪
12.05.2022 20:14 Відповісти
Нагородити бійця 200000 грн і золотим тризубом
12.05.2022 20:14 Відповісти
був гвинтокрил - нема гвинтокрила
а шо поробиш..
12.05.2022 20:15 Відповісти
Хороша мухобойка
12.05.2022 20:15 Відповісти
Молодцы! А сколько орков там было?
12.05.2022 20:16 Відповісти
Мабуть двоє !
12.05.2022 20:25 Відповісти
Коли я вже почую, що сівохо, чи "Лисий", чи Юзік, чи тамбовський вовк, чи інша "квартальці", хоч один раз вистрелили в бік ворога з автомата?
12.05.2022 20:18 Відповісти
На Миколи та й ніколи , такого не почуєш
12.05.2022 20:22 Відповісти
Ще поцілять у наш бік. Та хіба їм можна давати зброю ?
12.05.2022 20:41 Відповісти
Якщо їм щось і давати, то *****. Час від часу...
12.05.2022 21:52 Відповісти
Дай бог, щоб, ніколи не настав той час, коли в окопах ************ юзіки, лисі, тамб. вовки.....
12.05.2022 20:43 Відповісти
а копати, прибирати, завали розбирати
12.05.2022 21:33 Відповісти
Таки да, пошли Ми-24, а не Ка. Наваляли им. Новье конечно осталось, но просто русня не будет всю технику под ноль уничтожать, что-то оставят глубоко в Сибири
12.05.2022 20:43 Відповісти
Во. Китайцам пригодятся поля брызгать)
12.05.2022 20:50 Відповісти
да ну, Хйло еще здоров, должны успеть все просрать.
12.05.2022 21:09 Відповісти
є деяка проблема в військах... раша-гелікоптери літають по 4, а снайпер для них в засаді лише 1 сидів.... 3 свинокоптери страчено....може стінгерів мало? ставлю Штатам на вид.
12.05.2022 20:58 Відповісти
а ХЗ куди вони полетять... за кожним кущем стінгер не поставиш.
12.05.2022 21:55 Відповісти
все по науке. Заметил подлет группы. Включил охлаждение ГСН. Первая пара пролетела, за это время ГСН ПЗРК охладилась, и говнолет из второй пары получил заслуженную смерть на нашей земле. Слава герою зенитчику! Слава Украине!
12.05.2022 21:00 Відповісти
где наш гадский 200 самолет! где наш юбилейный, все уже заждались, неужели русня передралась там за первое место..., не переживайте, всем хватит, что-нибудь да прилетит...
12.05.2022 21:08 Відповісти
Цифра магическая и символическая. Они уже и на Камчатке срутся с аэродромов взлетать, зная об этом. Ибо взлетел = труп
12.05.2022 22:53 Відповісти
Молодець! Слава Воїнам ЗСУ!
12.05.2022 21:13 Відповісти
То передайте йому - Хай у нього ручки не болять...
12.05.2022 22:36 Відповісти
 
 