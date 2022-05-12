Рашисти вбивають цивільних у захопленій Попасній, забрати життя можуть навіть за українську картинку в телефоні, - Гайдай
Російські окупанти в захопленій Попасній на Луганщині вбивають цивільних.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки цілий день намагаються прорватися в Комишувасі та Рубіжному, безуспішно. Тривають бої за Воєводівку. В луганській Чорнобаївці - Білогорівці - наші захисники вже вкотре руйнують понтонну переправу російських баранів. Десятки загиблих рашистів і близько 70 одиниць зруйнованої техніки.
І ще одна приємність - на Луганщині Нацгвардійці збили хвалений російський літак", - йдеться в повідомленні.
"Росіяни розстрілюють мешканців захопленої Попасної через любов до України. Забрати життя можуть за українську картинку в телефоні
Українські активісти просто зникають", - додав Гайдай.
Також, за словами очільника ОВА, сьогодні змогли завести гумвантажі до Сєвєродонецька, Лисичанська та села Попаснянської ОТГ.
"Водій, який потрапив під обстріл позавчора, сьогодні знову сів за кермо. І цей народ хтось збирається перемогти?" - підсумував Гайдай.
