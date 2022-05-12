УКР
Рашисти вбивають цивільних у захопленій Попасній, забрати життя можуть навіть за українську картинку в телефоні, - Гайдай

Російські окупанти в захопленій Попасній на Луганщині вбивають цивільних.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки цілий день намагаються прорватися в Комишувасі та Рубіжному, безуспішно. Тривають бої за Воєводівку. В луганській Чорнобаївці - Білогорівці - наші захисники вже вкотре руйнують понтонну переправу російських баранів. Десятки загиблих рашистів і близько 70 одиниць зруйнованої техніки.
І ще одна приємність - на Луганщині Нацгвардійці збили хвалений російський літак", - йдеться в повідомленні.

"Росіяни розстрілюють мешканців захопленої Попасної через любов до України. Забрати життя можуть за українську картинку в телефоні
Українські активісти просто зникають", - додав Гайдай.

Також, за словами очільника ОВА, сьогодні змогли завести гумвантажі до Сєвєродонецька, Лисичанська та села Попаснянської ОТГ.

"Водій, який потрапив під обстріл позавчора, сьогодні знову сів за кермо. І цей народ хтось збирається перемогти?" - підсумував Гайдай.

Також читайте: На Луганщині російські окупанти здійснюють несанкціонований відбір транзитного газу

+10
ніхера так просто не відмахаєтесь. москальня, ви проклята орда. вам писдец.
12.05.2022 23:03
+9
Ну бляха, чому місцеві не евакуювалися? Мали всього-навсього два місяці!
12.05.2022 23:10
+7
Россия должна гнить в аду!
12.05.2022 23:09
Нужно вооружать всех людей, чтобы люди могли защититься! Как это так люди безоружные там??? И где Армия??? что за сдача территорий??? кого за это надо казнить???
12.05.2022 23:01
Ага, тоді ж мусара без роботи остануться.
12.05.2022 23:06
Как кого? ***** и прочих керовников москальской орды осудить в Гааге а потом хорошо бы повесить.
12.05.2022 23:06
Ашко апосранава мардовскава ссаря уже засталблено сявай мальцевым для закуканивания, щас прадаюцца билеты у первый ряд. Абращацца ка мне.
13.05.2022 00:43
даже у нас. ніби спокійно. подзвонив на гарячу лінію треба зброю. передзвонили та видали.
12.05.2022 23:06
Так Гайдай там и поставлен, сдавать территории. Где Гайдай, там позор и отступление.
13.05.2022 07:17
Умиляет, когда каждый первый идиот считает себя более компетентным чем руководство ВСУ. Если ты такой крутой, чтобы решать налево-направо кого казнить,то что ты тут сидишь? Давай беги мочить кацапов, или просто закрой свой поганный рот пока профессионалы из ВСУ работают.
13.05.2022 09:47
ніхера так просто не відмахаєтесь. москальня, ви проклята орда. вам писдец.
12.05.2022 23:03
Закатать їх в асфальт
12.05.2022 23:04
I дорогу до Урала iз москальских черепiв.
13.05.2022 01:37
Россия должна гнить в аду!
12.05.2022 23:09
Ну бляха, чому місцеві не евакуювалися? Мали всього-навсього два місяці!
12.05.2022 23:10
Ну тот же вопрос можно задать и там где два месяца не было. Удалить картинки в телефоне можно за несколько минут. Может просто не следили за событиями на ранее оккупированных территориях или думали что их это не коснется?
12.05.2022 23:13
как показывает история Бучи удаление картинок не помогает. ******** убивают просто ради удовольствия. а Гайдай просто херню сморозил. ни один вменяемый проукраинский гражданин,,тем более с картинками хер бы в Попасной остался
12.05.2022 23:29
ШАРИКОВ, ТЫ? НУ ГДЕ ЖЕ ВАС ШТАМПУЮТ...
12.05.2022 23:45
людина завжди надіється на краще. рационалізм включаеться коли ти вже під завалами. гірка але правда.
12.05.2022 23:13
Що він про літак? 200?
12.05.2022 23:19
Коношенкову это читать нельзя

12.05.2022 23:28
околомилитарная ***** и влажные фантазии кацапского иксперда.
Не нужно поднимать с земли всякое говно и тянуть его в ротсюда.
13.05.2022 00:02
На всій цій кацапській писанині ставить жирний хрест сер Лендліз! Кацапи,вам пи#да!!!
13.05.2022 00:09
Пистец только поставит минимум 500 томагавков подготовленных к списанию.
13.05.2022 01:03
Кацапські гниди вбивають українців на окупованих територіях навіть за нашу символіку...то чому ж ми хоча б не мудохаємо сепарів і колаборантів на вільній території?Даємо їм відкривати свої погані писки і поливати брудом наших воїнів,нашу країну і все українське.Досить толерувати кацапню в Україні!!! Розкрив пащеку-отримай в хлєбало,незалежно самець чи самка,старе чи молоде! Лайно має бути або перевиховане,або знищене!
13.05.2022 00:00
Сами же Попасную сдали.Что теперь ныть
13.05.2022 06:37
Этот уверенный и последовательный человек Гайдай уверенно и последовательно сдает Луганскую область. Кременную, Новоштоковское, Попасную. И все это так классно объясняет, куда там Арестовичу. Кавалер ордена РПЦ "Святителя Николая чудотворца"и почетной грамоты Мукачевской епархии РПЦ.
13.05.2022 07:14
а шо, Гайдай в ГШ руководит войсками на восточном фасе??
Його діло теляче - обісрався зеленим, і стій.
13.05.2022 13:40
 
 