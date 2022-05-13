Це дурість. Це варварство, - Зеленський заявив, що росіяни зруйнували 570 закладів охорони здоров'я

Намагання російських військових зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в Україні свідчать про самознищення росії як держави, яку світ міг би сприймати як культурну націю.

Президент Володимир Зеленський.

"За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що намагання загарбників зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в нашій державі не зупинять Україну, вона продовжить вкладатися в розвиток лікарень, так само як і до повномасштабної війни з росією.

"Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять", - заявив Президент.

Крім того, за його словами, армія рф завдає ударів і по школах, як це зробили російські війська на Чернігівщині.

"Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо", - наголосив Зеленський.

