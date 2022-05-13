УКР
Новини
1 363 22

Це дурість. Це варварство, - Зеленський заявив, що росіяни зруйнували 570 закладів охорони здоров'я

зеленський

Намагання російських військових зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в Україні свідчать про самознищення росії як держави, яку світ міг би сприймати як культурну націю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

"За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що намагання загарбників зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в нашій державі не зупинять Україну, вона продовжить вкладатися в розвиток лікарень, так само як і до повномасштабної війни з росією.

"Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять", - заявив Президент.

Крім того, за його словами, армія рф завдає ударів і по школах, як це зробили російські війська на Чернігівщині.

"Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо", - наголосив Зеленський.

лікарня Зеленський Володимир
+14
Пане преЗЕденте! Дурість - шукати мир в якомусь місці у північного фюрера.
А варварство - розміновувати херсонщину перед війною, гальмувати розробку українських ракет і кошмарити попєрєдніка. Чи не так?
13.05.2022 01:37
+10
"надо только перестать стрелять" (с) "договоримся где-то посередине" (с)

Чось мені здається, якась чиясь дурість була раніше.... І що вона є однією з причин оцих руйнувань... у всяк випадку, в таких розмірах.

***** би все-одно попер; але, якби були готові до цього...
13.05.2022 01:35
+7
Потому что нужно было строить Армию на великом будiвництве, ибо было очевидно, что Россия нападет, и нет смысла строить что либо в стране, если нет армии ибо на страну будут нападать и разрушать все, что строиться. Это еще у Платона Сократ говорил. Армия - это основа государства и без Армии государство обречено! 8 лет писал строить Армию численностью миллион человек и 2 миллиона резерва. Строить по всей границе насыпи и возвышенности, а перед ними делать болота и строить доты, и строить фортификационные сооружения. Ничего не делали и получили вторжение и разрушения и убийства и насилие. Почему вечно власти тупоголовые и не читают книги или читают даже, но не обладают интеллектом и не могут из книг выводить правильные знания, чтобы наделять новыми свойствами все вокруг. И смысл того, что строили, если все поломали... 8 лет вдалбливал, что Украине нужно ядерное оружие, чтобы защититься ибо Украина внеблоковая страна и никто не вступает в войну на стороне Украины. Почему вечно во власти какие то дегенераты и предатели. Почему не может власть быть нормальной и делать все правильно. Если бы делали все правильно, то в Украине бы не было ни коллаборантов, ни коррупционеров, и войны бы не допустили сделав сильную армию и люди бы жили очень хорошо. Но вечно какая-то гниль у власти и воспитать не могут народ нормально, а законы делают жлобские, чтобы нажиться и народ ограбить, и телевизор людям не умную информацию подают, а тупорылую. Учебные заведения слабые и не обучают правильно знаниям и чтобы люди могли думать разумно. Все кругом не такое, как в нормальной стране должно быть.
13.05.2022 01:40
13.05.2022 01:35
13.05.2022 01:35
13.05.2022 01:37
13.05.2022 01:37
Боневтік тепер тіпа "герой". Добиває інше, що свідомі і нормальні люди і зараз говорять, що Зечмо то самий найкращий президент, який здав південь країни и почав був руйнувати українську армію.
13.05.2022 06:31
Крим, при всій моїй неповазі до Порошенка, він не здавав. А от допоміг його здати Обама і Байден, які тиснули на Турчинова, щоб не стріляли. Та й наші військові ще не були психологічно стріляти в тих, з ким ще вчора разом пили горілку та з дружинами яких товаришувсли їх дружини.
13.05.2022 07:12
крим здали у березні, Порошенко обрали презом у червні. Ти довпойоп чи на зарплаті у подоляка?
13.05.2022 08:57
Потому что нужно было строить Армию на великом будiвництве, ибо было очевидно, что Россия нападет, и нет смысла строить что либо в стране, если нет армии ибо на страну будут нападать и разрушать все, что строиться. Это еще у Платона Сократ говорил. Армия - это основа государства и без Армии государство обречено! 8 лет писал строить Армию численностью миллион человек и 2 миллиона резерва. Строить по всей границе насыпи и возвышенности, а перед ними делать болота и строить доты, и строить фортификационные сооружения. Ничего не делали и получили вторжение и разрушения и убийства и насилие. Почему вечно власти тупоголовые и не читают книги или читают даже, но не обладают интеллектом и не могут из книг выводить правильные знания, чтобы наделять новыми свойствами все вокруг. И смысл того, что строили, если все поломали... 8 лет вдалбливал, что Украине нужно ядерное оружие, чтобы защититься ибо Украина внеблоковая страна и никто не вступает в войну на стороне Украины. Почему вечно во власти какие то дегенераты и предатели. Почему не может власть быть нормальной и делать все правильно. Если бы делали все правильно, то в Украине бы не было ни коллаборантов, ни коррупционеров, и войны бы не допустили сделав сильную армию и люди бы жили очень хорошо. Но вечно какая-то гниль у власти и воспитать не могут народ нормально, а законы делают жлобские, чтобы нажиться и народ ограбить, и телевизор людям не умную информацию подают, а тупорылую. Учебные заведения слабые и не обучают правильно знаниям и чтобы люди могли думать разумно. Все кругом не такое, как в нормальной стране должно быть.
13.05.2022 01:40
Типове становище колишньої колонії. Українська еліта лежить розстріляна по сибірах і сандармохах. Якісні зміни через вибори у такому, як зараз є, форматі, неможливі. Нова еліта народиться в муках і крові. Як народжується нова людина.
13.05.2022 07:46
у Пороха була дуже хороша команда. уряд - професійний. депутати - патріоти. над суддівською реформою йшла робота. але насєлєнію це все було не треба, треба було поржать.
13.05.2022 09:45
Почему Армию не делают по Швейцарскому примеру, чтобы вооружить весь народ и никуда не могли зайти русские и насиловать, а последствия будут для них ужасающие, когда у всего народа будет дома оружие.
13.05.2022 01:42
когда приедут окупанты к твоему дивану, ты ружьё себе в задницу засунешь
13.05.2022 07:08
Окупанти ще 20 раз подумають, чи їхати в країну в якій в 30 мільйонів диванних воїнів під диваном автомат, а в заздалегідь відведених місцях, до яких 15 хвилин не спіша пішки - і більш серйозні "іграшки".
В країні близько 4 мільйонів офіційних стволів до війни було (від травматів і дідівських берданок до ******** карабінів та наградних Фортів) Вони не роблять зараз погоди на фронті, але сотня орків в Херсоні та 70 в Мелітополі знайшли своє щастя. А може і інших містах та містечках, про які ще не знаємо.
13.05.2022 07:23
Варварство , але не дурість .
13.05.2022 01:56
После Бучи Мариуполя и многих др продолжать попытки очеловечивать рашку? Смотреть на её действия чз розовые очки...
Теперь только уничтожение... И чем больше тем лучше.
13.05.2022 02:36
Дурість, що за тебе проголосували "по приколу", а то є війна, про яку тебе попереджали, а ти, гнида, сказав готуватися до "шашликів"! Мразота ти!
13.05.2022 06:26
А в 2014 было как-то по-другому? Ты просто не обращал внимания на это из Москвы. Дурость - приведение тебя к власти. Все что имеем сейчас - это следствие.
ПЫСЫ: варварство в понимании кацапов -это система запугивания и деморализации. Они ВСЕГДА так делали. И будут делать до момента, пока их не остановить. А остановить их можно только силой. Армія, мова, віра. В этом сила, Зеленский.
13.05.2022 06:41
Вроде правильные вещи говорит, но это как раз подтверждает то что человек вообще без какого либо мышления, тем более аналитического. Как чукча, что вижу, о том и пою. Ситуация изменится и он будет рассказывать о другом.
Олигарх беня привел к власти куклу, которая ни читала, ни истории не знала, ничего, даже то что творилось в стране с 14-го года.
Из-за этого болвана такие жертвы, потери территорий. Хотел бизнес в стране сохранить, замалчивал возможное наступление, в результате потеряли больше. А нужно было хотя бы вовремя начать мобилизацию, ввести военное положения в приграничных областях, показать западным партнёрам что готовимся к отражению, возможно они дали бы больше оружия сразу.
Короче, болван просрал много чего, теперь опять сказки нам рассказывает.
13.05.2022 07:21
Інфантильне підліткове ніщо. Кончений совок цей Зе.
13.05.2022 07:48
Молодець! Красиво сказав, можеш вже готувати свою "касаваротку" ,- скоро День Вишиванки...
Малорос., не розуміє., тьфу...
13.05.2022 07:26
До речі не дивлячись на все що творят рашиські загарбники ,президент жодного разу не назвав путіна вбивцею чи катом ,а рашиський зброд варварами.
13.05.2022 08:53
надіється на особисту зустріч
13.05.2022 09:39
та він слово "війна" ледве-ледве навчився говорити. а слово "перемога" так і досі насилу з рота вичавлює.
13.05.2022 09:47
 
 