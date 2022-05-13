Це дурість. Це варварство, - Зеленський заявив, що росіяни зруйнували 570 закладів охорони здоров'я
Намагання російських військових зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в Україні свідчать про самознищення росії як держави, яку світ міг би сприймати як культурну націю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.
"За час бойових дій із 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість. Це варварство. Це самознищення росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитись як на культурну націю", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що намагання загарбників зруйнувати медичну та соціальну інфраструктуру в нашій державі не зупинять Україну, вона продовжить вкладатися в розвиток лікарень, так само як і до повномасштабної війни з росією.
"Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять", - заявив Президент.
Крім того, за його словами, армія рф завдає ударів і по школах, як це зробили російські війська на Чернігівщині.
"Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо", - наголосив Зеленський.
Чось мені здається, якась чиясь дурість була раніше.... І що вона є однією з причин оцих руйнувань... у всяк випадку, в таких розмірах.
***** би все-одно попер; але, якби були готові до цього...
А варварство - розміновувати херсонщину перед війною, гальмувати розробку українських ракет і кошмарити попєрєдніка. Чи не так?
В країні близько 4 мільйонів офіційних стволів до війни було (від травматів і дідівських берданок до ******** карабінів та наградних Фортів) Вони не роблять зараз погоди на фронті, але сотня орків в Херсоні та 70 в Мелітополі знайшли своє щастя. А може і інших містах та містечках, про які ще не знаємо.
Теперь только уничтожение... И чем больше тем лучше.
ПЫСЫ: варварство в понимании кацапов -это система запугивания и деморализации. Они ВСЕГДА так делали. И будут делать до момента, пока их не остановить. А остановить их можно только силой. Армія, мова, віра. В этом сила, Зеленский.
Олигарх беня привел к власти куклу, которая ни читала, ни истории не знала, ничего, даже то что творилось в стране с 14-го года.
Из-за этого болвана такие жертвы, потери территорий. Хотел бизнес в стране сохранить, замалчивал возможное наступление, в результате потеряли больше. А нужно было хотя бы вовремя начать мобилизацию, ввести военное положения в приграничных областях, показать западным партнёрам что готовимся к отражению, возможно они дали бы больше оружия сразу.
Короче, болван просрал много чего, теперь опять сказки нам рассказывает.
Малорос., не розуміє., тьфу...