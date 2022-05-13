УКР
Для українок необхідна можливість абортів у Польщі, - ООН

Жінки, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни, повинні мати доступ до репродуктивних прав, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти.

Про це заявила помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що через те, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.

"Існує конкретна політика, щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом", - зазначила Тріггс.

Читайте: Уряд та ООН координуватимуть дії, спрямовані на допомогу переселенцям, - Шмигаль на зустрічі з Гутеррішем

аборт (28) біженці (1975) ООН (3440) Польща (8987)
Топ коментарі
+8
речь идёт в основном о жертвах насилия.
показати весь коментар
13.05.2022 19:14 Відповісти
+8
если бы бог был,то русских бы не было.
показати весь коментар
13.05.2022 19:16 Відповісти
+6
Я не феминистка, а вообще мужик. Но мне не нравится, когда издеваются над слабым. Запрет на аборт для меня это форма садизма, вот и всё.
показати весь коментар
13.05.2022 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А в чем проблема запрета на аборты при современных достижениях медицины в области контрацепции?
показати весь коментар
13.05.2022 19:08 Відповісти
З тону дописувача очевидно,що проблема в ставленні до християнських цінностей
показати весь коментар
13.05.2022 19:12 Відповісти
если бы бог был,то русских бы не было.
показати весь коментар
13.05.2022 19:16 Відповісти
Давай скажем честно христианские ценности женоненавистнические. Так что есть два способа - любить христианские ценности, но признать что женщины тоже люди. Или же быть упоротым средневековым фанатиком.
показати весь коментар
13.05.2022 19:21 Відповісти
При том что свобод должно быть больше, а не меньше. А так мы дойдем до той истории как в Сальвадоре, где делающих аборт сажают на пятнадцать лет в тюрьму.
показати весь коментар
13.05.2022 19:19 Відповісти
За вбивство саджають в тюрму, аборт це також вбивство!
Кричати "my body my choice" треба коли тебе змушують колоти експерементальний шмурдяк від барановірусу порушуючи всі мислимі права і свободи людини!
показати весь коментар
13.05.2022 19:23 Відповісти
Ну я же говорю. Женщины не люди.
показати весь коментар
13.05.2022 19:27 Відповісти
Я не феминистка, а вообще мужик. Но мне не нравится, когда издеваются над слабым. Запрет на аборт для меня это форма садизма, вот и всё.
показати весь коментар
13.05.2022 19:34 Відповісти
А ти виродок, якого потрібно каструвати , але краще вбити, щоб іншим жити не мішав.
показати весь коментар
13.05.2022 19:41 Відповісти
Відростити тобі матку спочатку треба, а потім будеш комусь іншому розповідати що тобі з нею робити!
показати весь коментар
13.05.2022 19:39 Відповісти
Ты придурок? В статье говорится об изнасилованных. Десятки тысяч были изнасилованы на оккупированных территориях. А чтобы этого не было - надо не с дивана строчить каменты, а на фронте мочить русню.
показати весь коментар
13.05.2022 19:41 Відповісти
чомусь усі антиевропейські пости пишуть російські боти з під проксі. Нікому не забороняють виїхати в сусідню країну і там зробити аборт. Кордонів в середині Европи немає.
показати весь коментар
13.05.2022 19:13 Відповісти
Это о жертвах насилия.
показати весь коментар
13.05.2022 19:14 Відповісти
речь идёт в основном о жертвах насилия.
показати весь коментар
13.05.2022 19:14 Відповісти
Мова йде про жінок та дівчат, яких ті тварі згвалували.
Спіраль - в голову собі постав.
показати весь коментар
13.05.2022 19:41 Відповісти
тобі не дають, спермотоксикоз?
показати весь коментар
13.05.2022 19:14 Відповісти
Ты придурок? В статье говорится об изнасилованных. Десятки тысяч были изнасилованы на оккупированных территориях. А чтобы этого не было - надо не с дивана строчить каменты, а на фронте мочить русню.
показати весь коментар
13.05.2022 19:40 Відповісти
аборт право кожної! припини це лайно! демагог
показати весь коментар
13.05.2022 19:57 Відповісти
Це кінчені ліваки-марксисти які рулять на заході хочуть таким примітивним способом нагнути гордих непокірних поляків для яких традиційні християнські цінності важливіші за ЛГБТ збочення і іншу толерастію цих сатаністів
показати весь коментар
13.05.2022 19:15 Відповісти
а давайте в своїй країні розберемося, а потім будемо вчити інших? А не однією рукою брати в Заходу допомогу, а другою вказувати, як їм жити.
показати весь коментар
13.05.2022 19:20 Відповісти
Тупий неосвічений упоротий релігійний фанатик!
показати весь коментар
13.05.2022 19:47 Відповісти
У вас, мальчик, что то не ладно с головой.
показати весь коментар
13.05.2022 20:17 Відповісти
Більшість тих хто робить аборти,не є жертви зґвалтувань.Просто по дурості залетіли.
показати весь коментар
13.05.2022 19:15 Відповісти
Ну как бы это логичная штука. Украина отправила кучу женщин и детей. Они там чужие. В новой культуре. А местные мачо видят беззащитную девушку, которая не адаптирована и не вписана в социум. Раз и всё. Девочка с бейбиком. Мачо убежал. Можно, конечно, винить девушку, но вот таких историй уже, наверное, сотни. Так как это было ожидаемо.
показати весь коментар
13.05.2022 19:44 Відповісти
все же лучше чем в Ирпине от случайного оккупанта......(это черный юмор - я сошел с ума, извините)......
ребенок будет гражданином Бельгии, и женщина также за ним сможет получить гражданство Бельгии....се ля ви....нет конечно же она не планировала такую схему нет вы что....
показати весь коментар
13.05.2022 19:51 Відповісти
А що вони 'по дурості' займалися сексом в одиночку? Чи може був 'дурний' партнер, якому взагалі пофіг на чуже здоров'я і життя, і який в 21 століття не знає що таке презерватив????
показати весь коментар
13.05.2022 19:45 Відповісти
Так по дурості, стосується і чоловіка і жінки.
показати весь коментар
13.05.2022 19:53 Відповісти
Скільки зруйнованих життів, всій країні зламали життя.
показати весь коментар
13.05.2022 19:20 Відповісти
Пустые хлопоты. Украинки сами решат свои проблемы, невзирая ни на что. Это наши девчонки, им помощь в таких вопросах не требуется. Ещё и другим помогут.
показати весь коментар
13.05.2022 19:25 Відповісти
А переехать из Польши в Литву или Германию на аборт не вариант? Не так уж и дорого выйдет.
показати весь коментар
13.05.2022 19:27 Відповісти
А Польщі виповзти нарешті з середньовіччя не варіант?
показати весь коментар
13.05.2022 19:49 Відповісти
Это их дело, католическая мораль. Зато они довольно решительные и последовательные. Лучше быть таким, чем быть слизняком как французы или лидеры Германии (именно так, так как население Германии в большинстве как раз адекватно, местную вату на пособии и всяких скидках для неработающих там ненавидят также, как и мы кацапов).
показати весь коментар
13.05.2022 19:59 Відповісти
Это политическая коррупция и разрушение главного достижения цивилизации времен Просвещения. Отделения церкви и государства. Восемнадцатый век. А Польша, кстати, также как и Турция решила с помощью религии остаться у власти. Они продают лояльность церкви за религиозные уступки, которые касаются всего общества.
показати весь коментар
13.05.2022 20:01 Відповісти
После убийства над Катынью всех своих лидеров, включая даже уважаемых лидеров революции в 80-ых, ей для начала надо остаться не ватной страной. Ватной конечно не в плане СССР, а просто завербованный, криминальный, ряженый клоун типа Орбана или Вучича с ультраправой идеологией и теориями заговора.

В Польше идеология близка к такой колхозной, есть некоторые объединения, которые связаны одним собором каким-то. Там друг другу помогают. Это вполне хорошая церковная деятельность. И ее можно отделить от этих дебильных ограничений с абортами. Но ни в коем случае на "взять и отменить", когда они так живут уже свыше 20 лет, этот закон просто переборка старого между прочим, там и до него было тоже самое. И сделать это можно через церковных агентов, которые ползуче займут там высшие места и отменят эти ограничения по абортам. Любой иной вариант и сразу же вмешается ФСБ со своими купленными людьми, отхватив кусок власти ради интересов России. Чехию еле-еле вытащили от ватной кормежки.
показати весь коментар
13.05.2022 20:08 Відповісти
Я не специалист по Польше, но по мне это общее место текущего времени. Тема с абортами вообще не началась не с Польши, а США. Где в религиозных штатов экстремисты убивали врачей, которые делали аборты. Так что это общий подъем фанатизма. Вот в какой-то момент это проросло в Польше.
показати весь коментар
13.05.2022 20:11 Відповісти
Ви краще мусульманам розкажіть, що їхня релігія - то мракобісся. Або євреям. Потім розкажете, що вони вам сказали. А до поляків краще не лізьте - вони самі за вас краще знають, як їм жити.
показати весь коментар
13.05.2022 21:43 Відповісти
Дурне? в Польщі не заборонені аборти, а тільки причини, які мотивують його зробити. і якщо ******* слаба на передок то це її проблеми!
показати весь коментар
13.05.2022 22:26 Відповісти
Какие проблемы, не понимаю? Транспорт по ЕС для украинок практически бесплатный, можно податься в соседнюю Германию или Литву. В чем проблема?
показати весь коментар
13.05.2022 19:33 Відповісти
Тем что они промывают мозги - типа не надо делать аборт. Польша вообще давит на психику молодых девушек.
Мало того даже в Германии тему абортов запрещено афишировать и трудно найти к кому обратиться и прочее, если не знаешь немецкий. Короче, с этим куча проблем и это вскрылось в очередной раз.
показати весь коментар
13.05.2022 19:37 Відповісти
Ти думаєш, що аборт це як на екскурсію з'їздити чи що? От бери тоді і їздь в іншу країну на операцію, або хоча б зуб вирвати. Ну не розумієш, ну не маєш ти матки, ну сиди і мовчи....нєєє треба щось висказати. Тьфу.
показати весь коментар
13.05.2022 19:52 Відповісти
Проблема в тому, що в ЄС аборти дуже дороге задоволення і бесплатно ніхто робити не буде.
показати весь коментар
13.05.2022 22:13 Відповісти
Брешеш троліна кацапська! Себе забов'яжи людиною стати для початку! Ідеш ***** в спам!
показати весь коментар
13.05.2022 19:54 Відповісти
Коли польська влада прийняла ідіотський закон про аборти пішовши на поводу у попівських гнид ніхто не міг подумати, що це буде мати саме такий вплив...
показати весь коментар
13.05.2022 20:24 Відповісти
Славяне могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Мартин Борман.
показати весь коментар
13.05.2022 20:43 Відповісти
для деяких розумників - в Польщі не заборонені аборти, а от причина їх зробити - це вже інше питання! тому менше ногі розставляйте
показати весь коментар
13.05.2022 22:27 Відповісти
 
 