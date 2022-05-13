Для українок необхідна можливість абортів у Польщі, - ООН

Жінки, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни, повинні мати доступ до репродуктивних прав, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти.

Про це заявила помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що через те, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.

"Існує конкретна політика, щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом", - зазначила Тріггс.

