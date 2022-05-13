Для українок необхідна можливість абортів у Польщі, - ООН
Жінки, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни, повинні мати доступ до репродуктивних прав, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти.
Про це заявила помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що через те, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.
"Існує конкретна політика, щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом", - зазначила Тріггс.
Кричати "my body my choice" треба коли тебе змушують колоти експерементальний шмурдяк від барановірусу порушуючи всі мислимі права і свободи людини!
Спіраль - в голову собі постав.
ребенок будет гражданином Бельгии, и женщина также за ним сможет получить гражданство Бельгии....се ля ви....нет конечно же она не планировала такую схему нет вы что....
В Польше идеология близка к такой колхозной, есть некоторые объединения, которые связаны одним собором каким-то. Там друг другу помогают. Это вполне хорошая церковная деятельность. И ее можно отделить от этих дебильных ограничений с абортами. Но ни в коем случае на "взять и отменить", когда они так живут уже свыше 20 лет, этот закон просто переборка старого между прочим, там и до него было тоже самое. И сделать это можно через церковных агентов, которые ползуче займут там высшие места и отменят эти ограничения по абортам. Любой иной вариант и сразу же вмешается ФСБ со своими купленными людьми, отхватив кусок власти ради интересов России. Чехию еле-еле вытащили от ватной кормежки.
Мало того даже в Германии тему абортов запрещено афишировать и трудно найти к кому обратиться и прочее, если не знаешь немецкий. Короче, с этим куча проблем и это вскрылось в очередной раз.