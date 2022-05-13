Для украинок необходима возможность абортов в Польше, - ООН

Женщины, сбежавшие в Польшу, чтобы избежать войны, должны иметь доступ к репродуктивным правам, соответствующим международным стандартам, включая аборты.

Об этом заявила помощница верховного комиссара ООН Джиллиан Триггс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что из-за того, что у Польши есть одни из наиболее ограничительных законов об аборте в Европе, жертвы изнасилования из Украины могут столкнуться с трудностями, если им нужно прервать беременность.

"Существует конкретная политика относительно репродуктивных услуг в Польше, которая, по нашему мнению, не отвечает международным стандартам. Жертвам сексуального насилия нужна консультация и помощь. В некоторых случаях им понадобятся аборты. Мы обсудим этот вопрос с правительством", - отметила Триггс.

