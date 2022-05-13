Для украинок необходима возможность абортов в Польше, - ООН
Женщины, сбежавшие в Польшу, чтобы избежать войны, должны иметь доступ к репродуктивным правам, соответствующим международным стандартам, включая аборты.
Об этом заявила помощница верховного комиссара ООН Джиллиан Триггс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что из-за того, что у Польши есть одни из наиболее ограничительных законов об аборте в Европе, жертвы изнасилования из Украины могут столкнуться с трудностями, если им нужно прервать беременность.
"Существует конкретная политика относительно репродуктивных услуг в Польше, которая, по нашему мнению, не отвечает международным стандартам. Жертвам сексуального насилия нужна консультация и помощь. В некоторых случаях им понадобятся аборты. Мы обсудим этот вопрос с правительством", - отметила Триггс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кричати "my body my choice" треба коли тебе змушують колоти експерементальний шмурдяк від барановірусу порушуючи всі мислимі права і свободи людини!
Спіраль - в голову собі постав.
ребенок будет гражданином Бельгии, и женщина также за ним сможет получить гражданство Бельгии....се ля ви....нет конечно же она не планировала такую схему нет вы что....
В Польше идеология близка к такой колхозной, есть некоторые объединения, которые связаны одним собором каким-то. Там друг другу помогают. Это вполне хорошая церковная деятельность. И ее можно отделить от этих дебильных ограничений с абортами. Но ни в коем случае на "взять и отменить", когда они так живут уже свыше 20 лет, этот закон просто переборка старого между прочим, там и до него было тоже самое. И сделать это можно через церковных агентов, которые ползуче займут там высшие места и отменят эти ограничения по абортам. Любой иной вариант и сразу же вмешается ФСБ со своими купленными людьми, отхватив кусок власти ради интересов России. Чехию еле-еле вытащили от ватной кормежки.
Мало того даже в Германии тему абортов запрещено афишировать и трудно найти к кому обратиться и прочее, если не знаешь немецкий. Короче, с этим куча проблем и это вскрылось в очередной раз.