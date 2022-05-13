РУС
Для украинок необходима возможность абортов в Польше, - ООН

Женщины, сбежавшие в Польшу, чтобы избежать войны, должны иметь доступ к репродуктивным правам, соответствующим международным стандартам, включая аборты.

Об этом заявила помощница верховного комиссара ООН Джиллиан Триггс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что из-за того, что у Польши есть одни из наиболее ограничительных законов об аборте в Европе, жертвы изнасилования из Украины могут столкнуться с трудностями, если им нужно прервать беременность.

"Существует конкретная политика относительно репродуктивных услуг в Польше, которая, по нашему мнению, не отвечает международным стандартам. Жертвам сексуального насилия нужна консультация и помощь. В некоторых случаях им понадобятся аборты. Мы обсудим этот вопрос с правительством", - отметила Триггс.

+8
речь идёт в основном о жертвах насилия.
13.05.2022 19:14
+8
если бы бог был,то русских бы не было.
13.05.2022 19:16
+6
Я не феминистка, а вообще мужик. Но мне не нравится, когда издеваются над слабым. Запрет на аборт для меня это форма садизма, вот и всё.
13.05.2022 19:34
А в чем проблема запрета на аборты при современных достижениях медицины в области контрацепции?
13.05.2022 19:08
З тону дописувача очевидно,що проблема в ставленні до християнських цінностей
13.05.2022 19:12
если бы бог был,то русских бы не было.
13.05.2022 19:16
Давай скажем честно христианские ценности женоненавистнические. Так что есть два способа - любить христианские ценности, но признать что женщины тоже люди. Или же быть упоротым средневековым фанатиком.
13.05.2022 19:21
При том что свобод должно быть больше, а не меньше. А так мы дойдем до той истории как в Сальвадоре, где делающих аборт сажают на пятнадцать лет в тюрьму.
13.05.2022 19:19
За вбивство саджають в тюрму, аборт це також вбивство!
Кричати "my body my choice" треба коли тебе змушують колоти експерементальний шмурдяк від барановірусу порушуючи всі мислимі права і свободи людини!
13.05.2022 19:23
Ну я же говорю. Женщины не люди.
13.05.2022 19:27
Я не феминистка, а вообще мужик. Но мне не нравится, когда издеваются над слабым. Запрет на аборт для меня это форма садизма, вот и всё.
13.05.2022 19:34
А ти виродок, якого потрібно каструвати , але краще вбити, щоб іншим жити не мішав.
13.05.2022 19:41
Відростити тобі матку спочатку треба, а потім будеш комусь іншому розповідати що тобі з нею робити!
13.05.2022 19:39
Ты придурок? В статье говорится об изнасилованных. Десятки тысяч были изнасилованы на оккупированных территориях. А чтобы этого не было - надо не с дивана строчить каменты, а на фронте мочить русню.
13.05.2022 19:41
чомусь усі антиевропейські пости пишуть російські боти з під проксі. Нікому не забороняють виїхати в сусідню країну і там зробити аборт. Кордонів в середині Европи немає.
13.05.2022 19:13
Это о жертвах насилия.
13.05.2022 19:14
речь идёт в основном о жертвах насилия.
13.05.2022 19:14
Мова йде про жінок та дівчат, яких ті тварі згвалували.
Спіраль - в голову собі постав.
13.05.2022 19:41
тобі не дають, спермотоксикоз?
13.05.2022 19:14
Ты придурок? В статье говорится об изнасилованных. Десятки тысяч были изнасилованы на оккупированных территориях. А чтобы этого не было - надо не с дивана строчить каменты, а на фронте мочить русню.
13.05.2022 19:40
аборт право кожної! припини це лайно! демагог
13.05.2022 19:57
Це кінчені ліваки-марксисти які рулять на заході хочуть таким примітивним способом нагнути гордих непокірних поляків для яких традиційні християнські цінності важливіші за ЛГБТ збочення і іншу толерастію цих сатаністів
13.05.2022 19:15
а давайте в своїй країні розберемося, а потім будемо вчити інших? А не однією рукою брати в Заходу допомогу, а другою вказувати, як їм жити.
13.05.2022 19:20
Тупий неосвічений упоротий релігійний фанатик!
13.05.2022 19:47
У вас, мальчик, что то не ладно с головой.
13.05.2022 20:17
Більшість тих хто робить аборти,не є жертви зґвалтувань.Просто по дурості залетіли.
13.05.2022 19:15
Ну как бы это логичная штука. Украина отправила кучу женщин и детей. Они там чужие. В новой культуре. А местные мачо видят беззащитную девушку, которая не адаптирована и не вписана в социум. Раз и всё. Девочка с бейбиком. Мачо убежал. Можно, конечно, винить девушку, но вот таких историй уже, наверное, сотни. Так как это было ожидаемо.
13.05.2022 19:44
все же лучше чем в Ирпине от случайного оккупанта......(это черный юмор - я сошел с ума, извините)......
ребенок будет гражданином Бельгии, и женщина также за ним сможет получить гражданство Бельгии....се ля ви....нет конечно же она не планировала такую схему нет вы что....
13.05.2022 19:51
А що вони 'по дурості' займалися сексом в одиночку? Чи може був 'дурний' партнер, якому взагалі пофіг на чуже здоров'я і життя, і який в 21 століття не знає що таке презерватив????
13.05.2022 19:45
Так по дурості, стосується і чоловіка і жінки.
13.05.2022 19:53
Скільки зруйнованих життів, всій країні зламали життя.
13.05.2022 19:20
Пустые хлопоты. Украинки сами решат свои проблемы, невзирая ни на что. Это наши девчонки, им помощь в таких вопросах не требуется. Ещё и другим помогут.
13.05.2022 19:25
А переехать из Польши в Литву или Германию на аборт не вариант? Не так уж и дорого выйдет.
13.05.2022 19:27
А Польщі виповзти нарешті з середньовіччя не варіант?
13.05.2022 19:49
Это их дело, католическая мораль. Зато они довольно решительные и последовательные. Лучше быть таким, чем быть слизняком как французы или лидеры Германии (именно так, так как население Германии в большинстве как раз адекватно, местную вату на пособии и всяких скидках для неработающих там ненавидят также, как и мы кацапов).
13.05.2022 19:59
Это политическая коррупция и разрушение главного достижения цивилизации времен Просвещения. Отделения церкви и государства. Восемнадцатый век. А Польша, кстати, также как и Турция решила с помощью религии остаться у власти. Они продают лояльность церкви за религиозные уступки, которые касаются всего общества.
13.05.2022 20:01
После убийства над Катынью всех своих лидеров, включая даже уважаемых лидеров революции в 80-ых, ей для начала надо остаться не ватной страной. Ватной конечно не в плане СССР, а просто завербованный, криминальный, ряженый клоун типа Орбана или Вучича с ультраправой идеологией и теориями заговора.

В Польше идеология близка к такой колхозной, есть некоторые объединения, которые связаны одним собором каким-то. Там друг другу помогают. Это вполне хорошая церковная деятельность. И ее можно отделить от этих дебильных ограничений с абортами. Но ни в коем случае на "взять и отменить", когда они так живут уже свыше 20 лет, этот закон просто переборка старого между прочим, там и до него было тоже самое. И сделать это можно через церковных агентов, которые ползуче займут там высшие места и отменят эти ограничения по абортам. Любой иной вариант и сразу же вмешается ФСБ со своими купленными людьми, отхватив кусок власти ради интересов России. Чехию еле-еле вытащили от ватной кормежки.
13.05.2022 20:08
Я не специалист по Польше, но по мне это общее место текущего времени. Тема с абортами вообще не началась не с Польши, а США. Где в религиозных штатов экстремисты убивали врачей, которые делали аборты. Так что это общий подъем фанатизма. Вот в какой-то момент это проросло в Польше.
13.05.2022 20:11
Ви краще мусульманам розкажіть, що їхня релігія - то мракобісся. Або євреям. Потім розкажете, що вони вам сказали. А до поляків краще не лізьте - вони самі за вас краще знають, як їм жити.
13.05.2022 21:43
Дурне? в Польщі не заборонені аборти, а тільки причини, які мотивують його зробити. і якщо ******* слаба на передок то це її проблеми!
13.05.2022 22:26
Какие проблемы, не понимаю? Транспорт по ЕС для украинок практически бесплатный, можно податься в соседнюю Германию или Литву. В чем проблема?
13.05.2022 19:33
Тем что они промывают мозги - типа не надо делать аборт. Польша вообще давит на психику молодых девушек.
Мало того даже в Германии тему абортов запрещено афишировать и трудно найти к кому обратиться и прочее, если не знаешь немецкий. Короче, с этим куча проблем и это вскрылось в очередной раз.
13.05.2022 19:37
Ти думаєш, що аборт це як на екскурсію з'їздити чи що? От бери тоді і їздь в іншу країну на операцію, або хоча б зуб вирвати. Ну не розумієш, ну не маєш ти матки, ну сиди і мовчи....нєєє треба щось висказати. Тьфу.
13.05.2022 19:52
Проблема в тому, що в ЄС аборти дуже дороге задоволення і бесплатно ніхто робити не буде.
13.05.2022 22:13
Брешеш троліна кацапська! Себе забов'яжи людиною стати для початку! Ідеш ***** в спам!
13.05.2022 19:54
Коли польська влада прийняла ідіотський закон про аборти пішовши на поводу у попівських гнид ніхто не міг подумати, що це буде мати саме такий вплив...
13.05.2022 20:24
Славяне могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Мартин Борман.
13.05.2022 20:43
для деяких розумників - в Польщі не заборонені аборти, а от причина їх зробити - це вже інше питання! тому менше ногі розставляйте
13.05.2022 22:27
 
 