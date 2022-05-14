У плані забезпечення України зброєю відбувся "тектонічний зсув", - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за останній місяць в плані постачання зброї Україні відбувся "тектонічний зсув"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у фейсбуці.
Він підкреслив: "Усім очевидно, що росія значно переважає Україну в ресурсах. Втім, після 24 лютого ми не готувалися захищати нашу країну тиждень, місяць чи до 9 травня. Ми були впевнені у Збройних Силах і розуміли, що протистояння буде довгим – до нашої повної перемоги.
Також ми усвідомлювали, що наявні запаси зброї радянського виробництва в ході бойових дій високої інтенсивності швидко вичерпаються. Тому на усіх рівнях велася робота, щоб змінити філософію підтримки України з боку західних партнерів.
Щодоби під час спілкування віч-на-віч з міністрами оборони країн-партнерів мені доводилось їм системно пояснювати те, що Україні потрібне важке озброєння – авіація, артилерія, танки і бронетехніка тощо – західних зразків і калібрів, які використовують країни НАТО".
Резніков продовжив: "Головним аргументом було те, що Україна захищає усю Європу, а посилення нашої оборони – це зміцнення східного флангу НАТО. Тому забезпечення фактичної взаємосумісності армій Альянсу з українськими силами оборони відповідає спільним інтересам.
Врешті-решт відбувся тектонічний зсув. За місяць Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла здолати 30 років.
Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим.
Я хочу подякувати моєму другу і великому другу України – міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, який доклав багато зусиль, щоб допомога нашій державі зростала. За його ініціативи наприкінці березня було скликано велику донорську конференцію, яка стала важливим етапом формування спільної позиції європейських партнерів та прискорення безпекової інтеграції з Україною де-факто".
"Завдяки лідерству наших американських партнерів і друзів, і персонально завдяки міністру оборони Ллойду Остіну ІІІ, відбувся фундаментальний перехід, який було закріплено 26 квітня під час історичної зустрічі очільників оборонних відомств понад 40 країн світу на американській базі Рамштайн у Німеччині. Вільний світ, який був шокований звірствами російських окупантів на нашій землі, визначив нову спільну ціль: не зупинити, а перемогти кремль.
Це повністю відповідає нашим прагненням, адже наша мета – відновити суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.
На даний момент у США вже ухвалено закон про ленд-ліз – формат допомоги, який під час Другої світової війни допоміг здолати Гітлера. Президент США Джо Байден символічно підписав його саме 9 травня. Дебатується ще один закон про збільшення підтримки України.
У різних державах, а також на рівні ЄС ухвалюються політичні рішення, які збільшать підтримку України не тільки в оборонному, але й в економічному, соціальному, гуманітарному плані. І я хочу подякувати усім, хто поряд з Україною у цей час. Особливо – нашим польським, литовським, латвійським, естонським друзям, внесок яких складно переоцінити.
Таким чином, до стратегічної поразки РФ на полі бою додалася стратегічна поразка на міжнародному рівні. Якщо згадати, що цивілізований світ посилює економічні санкції, а Фінляндія і Швеція готуються подати заявки на вступ до НАТО, то міжнародний контекст для Кремля системно погіршується. Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку.
Все це стало можливо завдяки мужності, самовідданості і великій жертві українського народу", - зазначив міністр.
