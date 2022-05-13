На нас очікують надзвичайно складні тижні, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про строки та умови контрнаступу ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков зазначив: "Водночас я хочу підкреслити наступне. На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.

У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти.

Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем’єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги. Є значні успіхи, але є і складнощі.

Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі.

Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України".

