На нас очікують надзвичайно складні тижні, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про строки та умови контрнаступу ЗСУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Резніков зазначив: "Водночас я хочу підкреслити наступне. На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.
У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.
Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти.
Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем’єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги. Є значні успіхи, але є і складнощі.
Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі.
Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України".
Техники мало, боеприпасы на исходе. Новое западное вооружение появится на фронте к концу июня. Поэтому в отдельных местах фронта возможно продвижение войск противника и захват новых территорий.
Без паники. Это война. Всё отвоюем обратно. Но не так быстро, как все мы хотим.
1) восени (листопад) у США вибори в Конгрес --- це крайній термін
2) хочемо не так швидко, як чисто: всіх кацапів, хто не встигне втекти, має бути знищено
3) завданням МО є забезпечення війська амуніцією, зброєю, боєкомплектом, харчами - а не піздежі про стратегію, не вангування щодо тривалості бойвих дій
А про тижні вже не тягнув би єнота за хвоста і казав би - Нас чекає тяжкий рік.
вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака
Джерело:
США заборонили розвідці передавати Україні частину інформації про рф
На керівництво дипломатичним корпусом України Єрмаку явно часу не вистачає...
