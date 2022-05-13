УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
На нас очікують надзвичайно складні тижні, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про строки та умови контрнаступу ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Резніков зазначив: "Водночас я хочу підкреслити наступне. На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто.

У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора.

Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ зриває наступ окупантів на Донбасі, - CNN

Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем’єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги. Є значні успіхи, але є і складнощі.

Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі.

Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони України та США у телефонній розмові обговорили військову допомогу

ЗСУ (7929) Резніков Олексій (1452)
Дзьобнув смажений півень в сраку, а до 24 лютого готувались до шашликів.
13.05.2022 22:11 Відповісти
пока дело в руках дерьмака & братвы с оп-ы, страну ожидают действительно сложные времена.
13.05.2022 22:13 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, - цитата

и сразу совком засмердело !!!
только нет бурных аплодисментов переходящих в овации...
13.05.2022 22:28 Відповісти
з такими керманичами точно так і буде - вірю "раз і на завжди"
13.05.2022 22:08 Відповісти
13.05.2022 22:11 Відповісти
А я як прочитала про Ермака 1 ще про"когось", то в1ри у мене поменшало.
13.05.2022 22:12 Відповісти
там не тижні.. вже самих рашистів до вересня готують, по прослушкам...
13.05.2022 22:12 Відповісти
13.05.2022 22:13 Відповісти
Перевожу с "чиновничьего" на человеческий язык:
Техники мало, боеприпасы на исходе. Новое западное вооружение появится на фронте к концу июня. Поэтому в отдельных местах фронта возможно продвижение войск противника и захват новых территорий.
Без паники. Это война. Всё отвоюем обратно. Но не так быстро, как все мы хотим.
13.05.2022 22:14 Відповісти
Ток там где зайдут не будет семей этих "без паники"
13.05.2022 22:15 Відповісти
"Но не так быстро, как все мы хотим."

1) восени (листопад) у США вибори в Конгрес --- це крайній термін

2) хочемо не так швидко, як чисто: всіх кацапів, хто не встигне втекти, має бути знищено

3) завданням МО є забезпечення війська амуніцією, зброєю, боєкомплектом, харчами - а не піздежі про стратегію, не вангування щодо тривалості бойвих дій

13.05.2022 22:29 Відповісти
Не тижні, а місяці , а скоріше навіть роки
показати весь коментар
13.05.2022 22:15 Відповісти
А хай тобі грець! Не каркай!
13.05.2022 22:26 Відповісти
Атставіть паніку! Лендліз з США є, Бріти зброю дають і навіть ще більше! Що таке анало говнєтна вторая в мірє армія ми зрозуміли. ********* ізольований і клепати нові екземпляри вже не зможе! Ресурси ще в ***** звісно є, але то останнє-бо кинуло воно все! То агонія кацапів. Попереду контрнаступ ЗСУ а саме він і буде найтяжчим. Бо наступати-не оборонятись. До осені максимум
13.05.2022 22:31 Відповісти
Що там, пучєглазий, про сформовані ударні групи противника щось відомо? Зелені мразі!
показати весь коментар
100%, цей тіп до останнього казав про не сформовані групи, як я можу вірити чи повадати таке брехло???
13.05.2022 22:27 Відповісти
Тобто прості тижні закінчаться?
показати весь коментар
Якби ще шептун обдристович заткнувся...
"Будемразбірацца" з рота цього фраєра не забуду ніколи...
13.05.2022 22:22 Відповісти
у молодухи резникова все ОК надеюсь?
13.05.2022 22:22 Відповісти
"На нас очікують надзвичайно складні тижні"
13.05.2022 22:23 Відповісти
Ну, якщо і Єрмак цілодобово працює...
13.05.2022 22:24 Відповісти
Що за дівчата , як що і є 1 % жінок у ЗСУ, то про це не треба верещати гендерно на увесь світ.
А про тижні вже не тягнув би єнота за хвоста і казав би - Нас чекає тяжкий рік.
13.05.2022 22:26 Відповісти
"Издание The Bell в утренней рассылке приводит данные Всемирного банка. Он "в условиях предельной неопределенности" прогнозирует падение ВВП росии в 2022 году на 11,2%, а инфляцию на уровне 22%.

ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%."

З.Ы. Потерпите два года , а потом ещё...
13.05.2022 22:26 Відповісти
13.05.2022 22:27 Відповісти
13.05.2022 22:28 Відповісти
Зі зрадниками на чолі переможемо ?
13.05.2022 22:29 Відповісти
Совок не катит тут, зеленые дуралеи
13.05.2022 22:30 Відповісти
а хто такий Єрмак? Хто дав йому повноваження? Як це закріплено у Конституції та законах України?👇

вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака Джерело:
13.05.2022 22:32 Відповісти
русский, для чего ты тут постишь фейки дикарской пропаганды? Разве ты не знаешь, шо это не работает на людях, бо состряпано было русскими для русских?
13.05.2022 22:43 Відповісти
як тіко з'являється багато шмигаля , то значить вже знов десь-шось "про#балі"...
13.05.2022 22:39 Відповісти
Один з професійних про@бщиків. ****, ніхто даже своєї вини не визнає. Нормальна людина давно б у відставку пішла.
13.05.2022 22:44 Відповісти
а шо, зелення, вас буде очікувити після війни?
асфальт жерти будете - "боневтіки" їбануті...
13.05.2022 22:45 Відповісти
А зелення повернеться з-за кордонів й буде жити весело й щасливо, бо я дуже сумніваюся, що той, хто голосував за власну країну "по-приколу", щось робить для Перемоги. Втратили патріотів в 14-му, бо більш нікому було боронити країну, й втрачаємо зараз, бо теж більш нікому. Це моя власна думка, друже, даруйте вже.
13.05.2022 22:59 Відповісти
жерти і класти під присмотром людей...
14.05.2022 00:53 Відповісти
Узбогойтесь,Все-буде добре.ВСУ
13.05.2022 22:46 Відповісти
Арестович говорил, что артиллеристам учиться долго не надо.
13.05.2022 22:52 Відповісти
То на Арестовича довго вчитись не треба - побубнів на камеру і ти вже полковник. А на артиллериста, навіть просто перевчитись на іншу пушку, потрібен не один тиждень...
14.05.2022 10:42 Відповісти
Не вірю!
13.05.2022 23:03 Відповісти
Надеюсь скоро всем ботам тоже повестки вручат,что бы форум не засирали..
13.05.2022 23:07 Відповісти
ну конечно, куда же без дЕрьмака
13.05.2022 23:29 Відповісти
на *** іди, кокцап...
spam..
14.05.2022 00:31 Відповісти
США заборонили розвідці передавати Україні частину інформації про рф
14.05.2022 00:09 Відповісти
На керівництво дипломатичним корпусом України Єрмаку явно часу не вистачає...
14.05.2022 00:27 Відповісти
на вас, зелених, очікують грати - аж піщать так очікують...
14.05.2022 00:46 Відповісти
"вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака" - оце і лякає, більше ніж расєйська навала
14.05.2022 01:02 Відповісти
Всё равно,реально,тем более что предыдущие недели были совсем не простыми,меньше трёпа,чувырло.
14.05.2022 01:34 Відповісти
Интересно очень, а чья эта цитата? Героев нужно знать в... по-фамильно!!!
14.05.2022 07:05 Відповісти
19 мая - возможно очень серьезная дата в этой войне (нужно быть готовыми ко всему, в том чиле атаке ядерным оружием)!
Если находиться в открытом окопе в 3 км от эпицентра СТРАТЕГИЧЕСКОГО ядерного взрыва 350-550 кТн, то "пятилетняя" выживаемость будет примерно 50%, а ТАКТИЧЕСКОГО до 10 кТн не менее 85%!
14.05.2022 09:57 Відповісти
Їх буде щонайменше стільки, доки при владі будуть аматори з телевізора, дєрібанщікі і агенти кремля.
14.05.2022 10:01 Відповісти
 
 