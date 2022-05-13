Нас ожидают чрезвычайно сложные недели, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о сроках и условиях контрнаступления ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Резников отметил: "В то же время я хочу подчеркнуть следующее. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет - точно не скажет никто.

В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора.

Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать.

Президент Украины Владимир Зеленский лично, Премьер-министр Денис Шмыгаль, вся команда Офиса Президента под руководством Андрея Ермака, наши дипломаты во главе с Дмитрием Кулебой, многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. Есть значительные успехи, но есть и сложности.

Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов отдают свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли.

Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

