Нас ожидают чрезвычайно сложные недели, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о сроках и условиях контрнаступления ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Резников отметил: "В то же время я хочу подчеркнуть следующее. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет - точно не скажет никто.

В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора.

Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллерия ВСУ срывает наступление оккупантов в Донбассе, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский лично, Премьер-министр Денис Шмыгаль, вся команда Офиса Президента под руководством Андрея Ермака, наши дипломаты во главе с Дмитрием Кулебой, многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. Есть значительные успехи, но есть и сложности.

Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов отдают свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли.

Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

Также читайте: Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

+48
Дзьобнув смажений півень в сраку, а до 24 лютого готувались до шашликів.
13.05.2022 22:11 Ответить
+35
пока дело в руках дерьмака & братвы с оп-ы, страну ожидают действительно сложные времена.
13.05.2022 22:13 Ответить
+31
Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, - цитата

и сразу совком засмердело !!!
только нет бурных аплодисментов переходящих в овации...
13.05.2022 22:28 Ответить
з такими керманичами точно так і буде - вірю "раз і на завжди"
13.05.2022 22:08 Ответить
Дзьобнув смажений півень в сраку, а до 24 лютого готувались до шашликів.
13.05.2022 22:11 Ответить
А я як прочитала про Ермака 1 ще про"когось", то в1ри у мене поменшало.
13.05.2022 22:12 Ответить
там не тижні.. вже самих рашистів до вересня готують, по прослушкам...
13.05.2022 22:12 Ответить
пока дело в руках дерьмака & братвы с оп-ы, страну ожидают действительно сложные времена.
13.05.2022 22:13 Ответить
Перевожу с "чиновничьего" на человеческий язык:
Техники мало, боеприпасы на исходе. Новое западное вооружение появится на фронте к концу июня. Поэтому в отдельных местах фронта возможно продвижение войск противника и захват новых территорий.
Без паники. Это война. Всё отвоюем обратно. Но не так быстро, как все мы хотим.
13.05.2022 22:14 Ответить
Ток там где зайдут не будет семей этих "без паники"
13.05.2022 22:15 Ответить
"Но не так быстро, как все мы хотим."

1) восени (листопад) у США вибори в Конгрес --- це крайній термін

2) хочемо не так швидко, як чисто: всіх кацапів, хто не встигне втекти, має бути знищено

3) завданням МО є забезпечення війська амуніцією, зброєю, боєкомплектом, харчами - а не піздежі про стратегію, не вангування щодо тривалості бойвих дій

13.05.2022 22:29 Ответить
Не тижні, а місяці , а скоріше навіть роки
13.05.2022 22:15 Ответить
А хай тобі грець! Не каркай!
13.05.2022 22:26 Ответить
Атставіть паніку! Лендліз з США є, Бріти зброю дають і навіть ще більше! Що таке анало говнєтна вторая в мірє армія ми зрозуміли. ********* ізольований і клепати нові екземпляри вже не зможе! Ресурси ще в ***** звісно є, але то останнє-бо кинуло воно все! То агонія кацапів. Попереду контрнаступ ЗСУ а саме він і буде найтяжчим. Бо наступати-не оборонятись. До осені максимум
13.05.2022 22:31 Ответить
Що там, пучєглазий, про сформовані ударні групи противника щось відомо? Зелені мразі!
13.05.2022 22:22 Ответить
100%, цей тіп до останнього казав про не сформовані групи, як я можу вірити чи повадати таке брехло???
13.05.2022 22:27 Ответить
Тобто прості тижні закінчаться?
13.05.2022 22:22 Ответить
Якби ще шептун обдристович заткнувся...
"Будемразбірацца" з рота цього фраєра не забуду ніколи...
13.05.2022 22:22 Ответить
у молодухи резникова все ОК надеюсь?
13.05.2022 22:22 Ответить
"На нас очікують надзвичайно складні тижні"
13.05.2022 22:23 Ответить
Ну, якщо і Єрмак цілодобово працює...
13.05.2022 22:24 Ответить
Що за дівчата , як що і є 1 % жінок у ЗСУ, то про це не треба верещати гендерно на увесь світ.
А про тижні вже не тягнув би єнота за хвоста і казав би - Нас чекає тяжкий рік.
13.05.2022 22:26 Ответить
"Издание The Bell в утренней рассылке приводит данные Всемирного банка. Он "в условиях предельной неопределенности" прогнозирует падение ВВП росии в 2022 году на 11,2%, а инфляцию на уровне 22%.

ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%."

З.Ы. Потерпите два года , а потом ещё...
13.05.2022 22:26 Ответить
13.05.2022 22:27 Ответить
Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою, багато інших людей цілодобово працюють, - цитата

и сразу совком засмердело !!!
только нет бурных аплодисментов переходящих в овации...
13.05.2022 22:28 Ответить
Зі зрадниками на чолі переможемо ?
13.05.2022 22:29 Ответить
Совок не катит тут, зеленые дуралеи
13.05.2022 22:30 Ответить
а хто такий Єрмак? Хто дав йому повноваження? Як це закріплено у Конституції та законах України?👇

вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака Джерело:
13.05.2022 22:32 Ответить
русский, для чего ты тут постишь фейки дикарской пропаганды? Разве ты не знаешь, шо это не работает на людях, бо состряпано было русскими для русских?
13.05.2022 22:43 Ответить
як тіко з'являється багато шмигаля , то значить вже знов десь-шось "про#балі"...
13.05.2022 22:39 Ответить
Один з професійних про@бщиків. ****, ніхто даже своєї вини не визнає. Нормальна людина давно б у відставку пішла.
13.05.2022 22:44 Ответить
а шо, зелення, вас буде очікувити після війни?
асфальт жерти будете - "боневтіки" їбануті...
13.05.2022 22:45 Ответить
А зелення повернеться з-за кордонів й буде жити весело й щасливо, бо я дуже сумніваюся, що той, хто голосував за власну країну "по-приколу", щось робить для Перемоги. Втратили патріотів в 14-му, бо більш нікому було боронити країну, й втрачаємо зараз, бо теж більш нікому. Це моя власна думка, друже, даруйте вже.
13.05.2022 22:59 Ответить
жерти і класти під присмотром людей...
14.05.2022 00:53 Ответить
Узбогойтесь,Все-буде добре.ВСУ
13.05.2022 22:46 Ответить
Арестович говорил, что артиллеристам учиться долго не надо.
13.05.2022 22:52 Ответить
То на Арестовича довго вчитись не треба - побубнів на камеру і ти вже полковник. А на артиллериста, навіть просто перевчитись на іншу пушку,
14.05.2022 10:42 Ответить
Не вірю!
13.05.2022 23:03 Ответить
Надеюсь скоро всем ботам тоже повестки вручат,что бы форум не засирали..
13.05.2022 23:07 Ответить
ну конечно, куда же без дЕрьмака
13.05.2022 23:29 Ответить
на *** іди, кокцап...
spam..
14.05.2022 00:31 Ответить
Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака... цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги. Є значні успіхи...
Джерело:

США заборонили розвідці передавати Україні частину інформації про рф
14.05.2022 00:09 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський особисто, Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, наші дипломати на чолі з Дмитром Кулебою..." Джерело:

На керівництво дипломатичним корпусом України Єрмаку явно часу не вистачає...
14.05.2022 00:27 Ответить
на вас, зелених, очікують грати - аж піщать так очікують...
14.05.2022 00:46 Ответить
"вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака" - оце і лякає, більше ніж расєйська навала
14.05.2022 01:02 Ответить
Всё равно,реально,тем более что предыдущие недели были совсем не простыми,меньше трёпа,чувырло.
14.05.2022 01:34 Ответить
Интересно очень, а чья эта цитата? Героев нужно знать в... по-фамильно!!!
14.05.2022 07:05 Ответить
19 мая - возможно очень серьезная дата в этой войне (нужно быть готовыми ко всему, в том чиле атаке ядерным оружием)!
Если находиться в открытом окопе в 3 км от эпицентра СТРАТЕГИЧЕСКОГО ядерного взрыва 350-550 кТн, то "пятилетняя" выживаемость будет примерно 50%, а ТАКТИЧЕСКОГО до 10 кТн не менее 85%!
14.05.2022 09:57 Ответить
Їх буде щонайменше стільки, доки при владі будуть аматори з телевізора, дєрібанщікі і агенти кремля.
14.05.2022 10:01 Ответить
 
 