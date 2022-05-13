Нас ожидают чрезвычайно сложные недели, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о сроках и условиях контрнаступления ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Резников отметил: "В то же время я хочу подчеркнуть следующее. Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет - точно не скажет никто.
В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора.
Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать.
Президент Украины Владимир Зеленский лично, Премьер-министр Денис Шмыгаль, вся команда Офиса Президента под руководством Андрея Ермака, наши дипломаты во главе с Дмитрием Кулебой, многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. Есть значительные успехи, но есть и сложности.
Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на "Азовстали", в плену у оккупантов отдают свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли.
Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.
Техники мало, боеприпасы на исходе. Новое западное вооружение появится на фронте к концу июня. Поэтому в отдельных местах фронта возможно продвижение войск противника и захват новых территорий.
Без паники. Это война. Всё отвоюем обратно. Но не так быстро, как все мы хотим.
ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%.
США заборонили розвідці передавати Україні частину інформації про рф
