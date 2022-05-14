В плане обеспечения Украины оружием произошел "тектонический сдвиг", - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последний месяц в плане поставки оружия Украине произошел"тектонический сдвиг".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.
Он подчеркнул: "Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных Силах и понимали, что противостояние будет долгим – до нашей полной победы.
Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров.
Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров мне приходилось системно объяснять то, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО".
Резников продолжил: Главным аргументом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам.
В конце концов произошел тектонический сдвиг. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.
Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным.
Я хочу поблагодарить моего друга и большого друга Украины – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который приложил много усилий, чтобы помощь нашему государству росла. По его инициативе в конце марта была созвана обширная донорская конференция, которая стала важным этапом формирования общей позиции европейских партнеров и ускорения интеграции безопасности с Украиной де-факто".
"Благодаря лидерству наших американских партнеров и друзей, и персонально благодаря министру обороны Ллойду Остину III, состоялся фундаментальный переход, который был закреплен 26 апреля во время исторической встречи глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии. Свободный мир, который был шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить кремль.
Это полностью соответствует нашим стремлениям, ведь наша цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.
На данный момент в США уже принят закон о ленд-лизе – формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера. Президент США Джо Байден символически подписал его 9 мая. Дебатируется еще один закон об увеличении поддержки Украины.
В разных государствах, а также на уровне ЕС принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в оборонном, но и экономическом, социальном, гуманитарном плане. И я хочу поблагодарить всех, кто рядом с Украиной в это время. Особенно – наших польских, литовских, латвийских, эстонских друзей, вклад которых сложно переоценить.
Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне. Если вспомнить, что цивилизованный мир ужесточает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, создающую глобальную опасность.
Все это стало возможным благодаря мужеству, самоотверженности и большой жертве украинского народа", - отметил министр.
Зброя це добре але було б добре щоб зброя заходила не совка а зброя штатів і НАТОвського варіанту.Це дасть нам перевагу в боеприпасах.
Почитайте розділи ІХ і Х закону про Судоустрій і статус суддів, які прописують суддям зарплати до 500тис.грн на місяць (понад ніж в 30 разів більше офіційної зарплати СЕРЕДНЬОГО громадянина України) і пенсії (з ПФУ) понад 300тис.грн на місяць з купою різних додаткових ніштяків (пільг і привілей). Порівняйте це з Законом про пенсійне страхування, який обмежує пенсії пересічних стелею 15тис.грн. Така система може лише забезпечити штучний відбір негідників в клановій системі суддівського корпусу. Бо тих, хто піде проти клану, чекає відставка і пенсія не по закону про Судоустрій (300тис), а по закону про Пенсійне страхування (максимум 15тис.) (див. ст.142, п.2).
Тобто проблема не в народі і не в корупції, а в авторитарній антиконституційній системі влади. Держслужба перетворилась зі служби, на якій "не наживеш палаців кам'яних", в кланову систему дерібану бюджету (податків громадян).
Усі змі у державі монопольно окуповані, свобода слова ціленаправлено керована та контрольована, що вказує на пропаганду.
Виборча система орієнтована лише на участь раніше сформованих чи новостворюваних провладним адмінресурсом політичних структур, які почергово перейменовуючись, тасуючись між собою обмінюються державною владою.
Українські виборці повністю позбавлені доступу до права бути обраним до органів державної влади через антиконституційний майновий ценз, монополізовану під представників адмінресурсу виборчу систему привладним олігархатом.
Пригадайте, коли востаннє бачили в органах державної влади представників українського суспільства, а не кланово-олігархічного клептократичного корумпованого режиму? Чому кожен бажаючий не має можливості балотуватися до бути обраним до органів державної влади в Україні?
Вони несправедливо купили вашу державу, вашу землю, ваші підприємства, але на щастя не можуть купити вашу свободу!
Майдан мав вирішити питання демократизації виборів (нам потрібна система виборів аналог польської). А також відносно монополізації ЗМІ. Необхідна заборона виборчої реклами, бо вона не несе інформації, а тільки зомбує на вибір потрібний рекламодавцю. І перед виборами треба забезпечити всім кандидатам однакові умови до інформації про себе. І багато чого іншого. Майдан в цьому відношенні нічого не зробив і не робив. А це вкрай важливо було зробити.
Ибо чудес не бывает. Как это доказал наш профессор Преображенский.... ... Всё построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии.(С.с.)
плакайте в ******* жілетку.... - опа!
Або ФАУ-2, німці наклепали їх в свій час 4300 штук без допомоги і в блокаді, ще й заводи бомбили англічани.
ДІСТАНЕМО ВСЕ І ВСІХ. Інакше "Калібрами" задовбають.а то союзники чогось стісняються дати рокети, щоб ЗСУ діставали до військових аеродромів противника, до Кримського мосту, щоб не " погіршувати" відносини з наросією.
Саме дороге там, в українській ФАУ-1 буде це телехвон-смартфон, бо треба буде крутий, з тепловізором, такі тисяч від 10 000 грн, бо коли прилетить по навігатору в заданий район, то тіло буде бігати і його треба буде по тепловізору ловити. Може статися таке, що пару наших дальніх радіопрозорих рокет всю ситуацію змінять повністтю.
на $40 міллірдів долларів, на "сватів" не відлупиться....
Неплохой штурмовик, по крайней мере не хуже, чем совковый Су-24/25!
За прошедшие три месяца у народа Украины память еще не отшибло и все отлично помнят к чему вы готовились и к чему были готовы - к европейским дорогам для рашистских танков и шашлыкам на майские праздники !!!
Жалкая попытка оправдать собственное никуянеделание до 24.02
Очередное "всёбудетхорошо"
Манипуляции, брехня и полуправда.
Министр обороны, твою мать ...
В общем ... на манеже всё те же.
Бо саме вони вирішують , чи продовжувати вести активну оборону з поки йще переважаючою кількісттю ворожої техніки й озброєння , чи вже пробив час масивного визволення ... Оскіли я знаю , зі знайомими й друзями в Херсоні жодного з"язку . Чи живі вони й цілі -- невідомо ...
Інший знайоми родом з Маріка -- однокласники , дальні родичи ... жодної інформації !!!
Ни планов развития территорий
Кричали только планы--- это совок да план должен быть с люфтом
Если есть проблема ещё можно решать за счёт люфта
Люфт -- это загрузка плана примерно80-90%
Оборонка -- только разрушалась /8 лет война и нет патрон много завода/
де там тая швайка?
Украинец, или малоросс - это вопрос смерти и жизни в этих лагерях и не только. Мужчин уничтожить, жен и детей вывести в рассейские ***** для пополнения армии рабов - вот план Адольфа Владимировича! Его цель уничтожить украинский дух в принципе, уничтожить нас, как носителей демократии, вольности и свободы! Ему нужны рабы в его Гулаге, ибо только лагерна система сможет противостоять санкциям Запада!
Наша цель, чтобы победить и выжить, уничтожать рашистов везде, где они есть с оружием в Украине! Прекращайте быть добрыми и толерантными! Взяв этого ублюдка в плен, вы тяните время, которое пойдет на пользу Уйлу для формирования новых армий! Пленные знают, что вы их накормите и отправите домой... И они вернутся! В этом ошибка Украины. Когда рашисты будут знать, что никто не вернулся из Украины, они даже не 3 раза подумают, а пошлют следующего Уйла куда подальше сразу и без колебаний!
Воровство чиновников было и есть настолько тотальным, циничным и массовым, что за 30 лет самая богатая и промышленно развитая республика при СССР стала одной из самых нищих стран Европы!!! И это при гигантских природных и людских ресурсах
Такого разворовывания собственного народа не было наверное в истории планеты. Даже в сравнении с Россией.Смешно читать после этого от украинского чиновника про "тектонический сдвиг".
Речь вероятнее всего идет о том что США решило слегка взять под контроль распределение и доставку Западной помощи, вот тут видимо и наблюдается "тектонический" взрыв в жопе у украинской клептократии. Это ж теперь не сможешь много украсть, как же так? АААААА!
"Тектоническое потрясение" уууууу, *****!
было для укрепления обороны нашей страны с начала Вашей каденции, т.е. с ноября прошлого года ( я не имею ввиду ношение военной одежды). Ведь разведки мира сообщали, что орда идёт,
и даже называли приблизительную дату. Разговоры о том, что никто не верил, что наши собратья
могут напасть, ( и это при том, что до того оттяпали Крым и восток Украины) уже не проходят.
Из нас, из народа, сделали паникёров и предложили чисто в советском понимании праздновать
с шашлыками. Это всё не недопонимание ситуации, есть другое определение "преступная
халатность". Ваша ли лично, либо всей нашей звёздной власти, народ ещё разберётся. Вы юрист,
Вы понимаете, о чём я. Эта халатность повлекла десятки тысяч смертей невинных жертв, сдачу
территорий Украины, пущенных по миру 6 миллионов беженцев с детьми. Я уже молчу о
психическом состоянии нашего Народа. Это не исправить и не восполнить. Кто за это ответит?
Вот хотелось бы услышать Ваш ответ как министра обороны и как гражданина.
Как на мой взгляд, трудно сравнить степень вины того, кто убил, и того, кто видел, но не предотвратил.