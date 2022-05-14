В плане обеспечения Украины оружием произошел "тектонический сдвиг", - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последний месяц в плане поставки оружия Украине произошел"тектонический сдвиг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных Силах и понимали, что противостояние будет долгим – до нашей полной победы.

Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров мне приходилось системно объяснять то, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО".

Резников продолжил: Главным аргументом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам.

В конце концов произошел тектонический сдвиг. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным.

Я хочу поблагодарить моего друга и большого друга Украины – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который приложил много усилий, чтобы помощь нашему государству росла. По его инициативе в конце марта была созвана обширная донорская конференция, которая стала важным этапом формирования общей позиции европейских партнеров и ускорения интеграции безопасности с Украиной де-факто".

"Благодаря лидерству наших американских партнеров и друзей, и персонально благодаря министру обороны Ллойду Остину III, состоялся фундаментальный переход, который был закреплен 26 апреля во время исторической встречи глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии. Свободный мир, который был шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить кремль.

Это полностью соответствует нашим стремлениям, ведь наша цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

На данный момент в США уже принят закон о ленд-лизе – формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера. Президент США Джо Байден символически подписал его 9 мая. Дебатируется еще один закон об увеличении поддержки Украины.

В разных государствах, а также на уровне ЕС принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в оборонном, но и экономическом, социальном, гуманитарном плане. И я хочу поблагодарить всех, кто рядом с Украиной в это время. Особенно – наших польских, литовских, латвийских, эстонских друзей, вклад которых сложно переоценить.

Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне. Если вспомнить, что цивилизованный мир ужесточает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, создающую глобальную опасность.

Все это стало возможным благодаря мужеству, самоотверженности и большой жертве украинского народа", - отметил министр.

