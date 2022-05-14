РУС
В плане обеспечения Украины оружием произошел "тектонический сдвиг", - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за последний месяц в плане поставки оружия Украине произошел"тектонический сдвиг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Всем очевидно, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах. Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных Силах и понимали, что противостояние будет долгим – до нашей полной победы.

Также мы осознавали, что запасы оружия советского производства в ходе боевых действий высокой интенсивности быстро иссякнут. Поэтому на всех уровнях велась работа по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Ежесуточно во время общения с министрами обороны стран-партнеров мне приходилось системно объяснять то, что Украине нужно тяжелое вооружение – авиация, артиллерия, танки и бронетехника и т.д. – западных образцов и калибров, которые используют страны НАТО".

Резников продолжил: Главным аргументом было то, что Украина защищает всю Европу, а усиление нашей обороны – это укрепление восточного фланга НАТО. Поэтому обеспечение фактической взаимосовместимости армий Альянса с украинскими силами обороны отвечает общим интересам.

В конце концов произошел тектонический сдвиг. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным.

Я хочу поблагодарить моего друга и большого друга Украины – министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который приложил много усилий, чтобы помощь нашему государству росла. По его инициативе в конце марта была созвана обширная донорская конференция, которая стала важным этапом формирования общей позиции европейских партнеров и ускорения интеграции безопасности с Украиной де-факто".

Также читайте: Медведев угрожает НАТО "катастрофическим сценарием" и риском ядерной войны из-за поставок оружия в Украину

"Благодаря лидерству наших американских партнеров и друзей, и персонально благодаря министру обороны Ллойду Остину III, состоялся фундаментальный переход, который был закреплен 26 апреля во время исторической встречи глав оборонных ведомств более 40 стран мира на американской базе Рамштайн в Германии. Свободный мир, который был шокированный зверствами российских оккупантов на нашей земле, определил новую общую цель: не остановить, а победить кремль.

Это полностью соответствует нашим стремлениям, ведь наша цель – восстановить суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

На данный момент в США уже принят закон о ленд-лизе – формат помощи, который во время Второй мировой войны помог одолеть Гитлера. Президент США Джо Байден символически подписал его 9 мая. Дебатируется еще один закон об увеличении поддержки Украины.

В разных государствах, а также на уровне ЕС принимаются политические решения, которые увеличат поддержку Украины не только в оборонном, но и экономическом, социальном, гуманитарном плане. И я хочу поблагодарить всех, кто рядом с Украиной в это время. Особенно – наших польских, литовских, латвийских, эстонских друзей, вклад которых сложно переоценить.

Таким образом, к стратегическому поражению РФ на поле боя добавилось стратегическое поражение на международном уровне. Если вспомнить, что цивилизованный мир ужесточает экономические санкции, а Финляндия и Швеция готовятся подать заявки на вступление в НАТО, то международный контекст для Кремля системно ухудшается. Мир получил шанс победить диктатуру, создающую глобальную опасность.

Все это стало возможным благодаря мужеству, самоотверженности и большой жертве украинского народа", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это высокоточное и очень эффективное оружие, – Залужный показал американские гаубицы М777, переданные Украине. ФОТОрепортаж

+50
Відповідь проста.Ми 30 років на все забивали болт у всіх сферах і нічого не робили пливли по течії і чекали якесь диво.По факту припливли до загрози знищення нацїї.Саме жахливе в цьому питанні те що після 2014 ми не винесли ніяких уроків життя і от оте страшне якщо ми не винисемо уроків життя після цієї війни.Ось головне.Що було вже не важливо зараз нова історія і все з нуля.Питання навичимося ми цінувати свою країну своє життя культуру армію і землю і вибирати владу і головне щоб працював закон один для всіх.
14.05.2022 02:51 Ответить
+37
За 30 років наші народообрані еліти дуже багато набудували по Іспаніям і т.п. садиб, там де раніше не було, і дуже багато поперевозили туди своїх сімей. А ви, дятли одноклітинні, голосуйте й далі за клептоманів, які: "вміють заробляти, значіть і країну зроблять багатою. Не за ніщебродів же голосувать?". Коли ви після майдану обрали надосвіченнішого корупціонера, на якому штемпель вже не було де поставить, я знав, що це добром не скінчіться. Обрання наступного недорозуміння - це також цілком заслуга першого, бо нарід голосував не за нього, а аби проти першого, так він всим набрид. Тільки не кажіть, що не було з кого вибирать, просто враховуйте, що нинішні еліти не просто так монополізували всі телеканали та СМІ - вони просто не допустять, щоб ви побачили когось, хто не з їх "системи", хто реально несе загрозу існуванню їх корупційної системі. Отже, шукайте пристойну людину не в телевізорі, не на олігархічних каналах. Шукайте, вивчайте, думай-те. Не хотілось би більше чути від виборців цю ідіотську фразу: "бо ми його не знаєм" - це лише ваша проблема та сором, що ви не здатні щось узнати!
14.05.2022 03:23 Ответить
+31
Победные реляции конечно замечательно, но позволю себе каплю дёгтя : как же так получилось, что у нас за 30 лет независимости, образовалась такая пропасть между старым совковым оружием, полученным в наследство от Нерушимого, погибшего в борьбе с проклятым капитализмом и только вот поступающим иностранным, от партнёров? Как же относились к обороне наши многочисленные Президенты, Премьер-Министры, Главы ВРУ и депутаты всех созывов, утверждавшие бюджеты и принимающие законодательство?... Никому сегодня не икается? А некоторые уже и помереть успели, так и не дождавшись своей персональной ответственности
14.05.2022 02:39 Ответить
По факту озброєння почало основне тільки надходити на позиції.
Зброя це добре але було б добре щоб зброя заходила не совка а зброя штатів і НАТОвського варіанту.Це дасть нам перевагу в боеприпасах.
14.05.2022 02:37 Ответить
Мало кто заметил,но правительство как не делало ничего,для работы на победу всего хозяйства Украины,так и не делает.Мечутся волонтёры,добывая воду,топливо,каски,носки и т д. и запад гонит оружие.Эти как с ковидом нихера не чешутся и под шумок крысятничают.
14.05.2022 11:42 Ответить
Победные реляции конечно замечательно, но позволю себе каплю дёгтя : как же так получилось, что у нас за 30 лет независимости, образовалась такая пропасть между старым совковым оружием, полученным в наследство от Нерушимого, погибшего в борьбе с проклятым капитализмом и только вот поступающим иностранным, от партнёров? Как же относились к обороне наши многочисленные Президенты, Премьер-Министры, Главы ВРУ и депутаты всех созывов, утверждавшие бюджеты и принимающие законодательство?... Никому сегодня не икается? А некоторые уже и помереть успели, так и не дождавшись своей персональной ответственности
14.05.2022 02:39 Ответить
Відповідь проста.Ми 30 років на все забивали болт у всіх сферах і нічого не робили пливли по течії і чекали якесь диво.По факту припливли до загрози знищення нацїї.Саме жахливе в цьому питанні те що після 2014 ми не винесли ніяких уроків життя і от оте страшне якщо ми не винисемо уроків життя після цієї війни.Ось головне.Що було вже не важливо зараз нова історія і все з нуля.Питання навичимося ми цінувати свою країну своє життя культуру армію і землю і вибирати владу і головне щоб працював закон один для всіх.
14.05.2022 02:51 Ответить
Конечно научились❗👍
14.05.2022 03:03 Ответить
Ніякі уроки не будуть засвоєні, допоки владу буде вершити неукраїнська еліта. Неукраїнська за духом. Україна ще перейде через 95% за Зе, і лише потім, можливо, з'явиться нова еліта. А, може, й не з'явиться. Українські воїни леви на полі бою, і ягнята в політиці.
14.05.2022 09:43 Ответить
Закони "один для усіх" ще потрібно створити і прийняти. Бо, по-перше, нині діють окремі закони для окремих груп громадян: для різних гілок влади - cвої, для пересічних - свої. А по друге, за виконання ціх законів повинна слідкувати суддівська система, закон про яку не суперечить базовим положення Конституції про рівноправ'я громадян.

Почитайте розділи ІХ і Х закону про Судоустрій і статус суддів, які прописують суддям зарплати до 500тис.грн на місяць (понад ніж в 30 разів більше офіційної зарплати СЕРЕДНЬОГО громадянина України) і пенсії (з ПФУ) понад 300тис.грн на місяць з купою різних додаткових ніштяків (пільг і привілей). Порівняйте це з Законом про пенсійне страхування, який обмежує пенсії пересічних стелею 15тис.грн. Така система може лише забезпечити штучний відбір негідників в клановій системі суддівського корпусу. Бо тих, хто піде проти клану, чекає відставка і пенсія не по закону про Судоустрій (300тис), а по закону про Пенсійне страхування (максимум 15тис.) (див. ст.142, п.2).

Тобто проблема не в народі і не в корупції, а в авторитарній антиконституційній системі влади. Держслужба перетворилась зі служби, на якій "не наживеш палаців кам'яних", в кланову систему дерібану бюджету (податків громадян).
14.05.2022 11:14 Ответить
Не плутайте, не ми люди, а політики всіх рівнів 30 років тільки думали як вкрасти. Прості люди зводили кінці з кінцями, а політики набивали собі кармани схематозами, тендерами і відкатами. І старі політики ставили тільки своїх людей і дітей на керівні посади, а нормальних з головою світлою не пускали. По закону суддею може стати помічник судді, а суддя сам собі назначає помічника - круг замкнувся і на тому все і там багато де. Крали і довели країну до такого чиновники, ото і їх треба ловити. А то ми і ми, не ми, а вони. От тільки ставлять нових, то і ті крадуть далі, тому взагалі не зрозуміло що робити.
14.05.2022 13:39 Ответить
Проблема у фактичній відсутності демократії в Україні, а лише її імітації місцевим олігархатом та їх корумпованими утвореннями і прислужниками.

Усі змі у державі монопольно окуповані, свобода слова ціленаправлено керована та контрольована, що вказує на пропаганду.

Виборча система орієнтована лише на участь раніше сформованих чи новостворюваних провладним адмінресурсом політичних структур, які почергово перейменовуючись, тасуючись між собою обмінюються державною владою.
Українські виборці повністю позбавлені доступу до права бути обраним до органів державної влади через антиконституційний майновий ценз, монополізовану під представників адмінресурсу виборчу систему привладним олігархатом.
Пригадайте, коли востаннє бачили в органах державної влади представників українського суспільства, а не кланово-олігархічного клептократичного корумпованого режиму? Чому кожен бажаючий не має можливості балотуватися до бути обраним до органів державної влади в Україні?
Вони несправедливо купили вашу державу, вашу землю, ваші підприємства, але на щастя не можуть купити вашу свободу!
14.05.2022 15:41 Ответить
За 30 років наші народообрані еліти дуже багато набудували по Іспаніям і т.п. садиб, там де раніше не було, і дуже багато поперевозили туди своїх сімей. А ви, дятли одноклітинні, голосуйте й далі за клептоманів, які: "вміють заробляти, значіть і країну зроблять багатою. Не за ніщебродів же голосувать?". Коли ви після майдану обрали надосвіченнішого корупціонера, на якому штемпель вже не було де поставить, я знав, що це добром не скінчіться. Обрання наступного недорозуміння - це також цілком заслуга першого, бо нарід голосував не за нього, а аби проти першого, так він всим набрид. Тільки не кажіть, що не було з кого вибирать, просто враховуйте, що нинішні еліти не просто так монополізували всі телеканали та СМІ - вони просто не допустять, щоб ви побачили когось, хто не з їх "системи", хто реально несе загрозу існуванню їх корупційної системі. Отже, шукайте пристойну людину не в телевізорі, не на олігархічних каналах. Шукайте, вивчайте, думай-те. Не хотілось би більше чути від виборців цю ідіотську фразу: "бо ми його не знаєм" - це лише ваша проблема та сором, що ви не здатні щось узнати!
14.05.2022 03:23 Ответить
чо??? ще й 15 лайків стоїть. що, подоляк нове замовлення видав?
14.05.2022 09:15 Ответить
"Порохоботи" і "зелебобіки" активно лайкають. До них приєднуються "кравчучки", "кучмісти",всі "пасічники" і "яйцемйобнуті йолки ".
14.05.2022 09:16 Ответить
И только ты один в белом пальто стоишь такой красивый и умный...
14.05.2022 09:56 Ответить
Стесняюсь спросить, а за кого ты голосовал? Можешь не отвечать, ответ и так ясен,
14.05.2022 09:17 Ответить
#абинепорох
14.05.2022 10:07 Ответить
Вина народу тут мала. Народ такий, яка в нього інформація в голові. А звідки в нього інформація, то це відомо.
Майдан мав вирішити питання демократизації виборів (нам потрібна система виборів аналог польської). А також відносно монополізації ЗМІ. Необхідна заборона виборчої реклами, бо вона не несе інформації, а тільки зомбує на вибір потрібний рекламодавцю. І перед виборами треба забезпечити всім кандидатам однакові умови до інформації про себе. І багато чого іншого. Майдан в цьому відношенні нічого не зробив і не робив. А це вкрай важливо було зробити.
14.05.2022 10:14 Ответить
Так і Є. Хіба мама винувата... Народ то - "святе"? Навіть, якщо тупе до крику?
14.05.2022 15:23 Ответить
100%, "він не прохідний",його ніхто не знає ",це зло!! Потім вибрали те що піарщики по теліках крутять І себе винним у тому не вважають,ото вже в нас влада,одні підараси,а хто ж за них голосує бл..
14.05.2022 11:21 Ответить
Про "найдосвідченішого корупціонера" без пафосу, детально і на прикладах, можете?
14.05.2022 12:26 Ответить
Панама пейперс, роттердам ахметці з порохом + народу -, незаконна прихватизація підприємств, повернення активів ібуковичу корупційний закон про ринок газу, рукотворний банкопад зі злочинною прихватизацією активів банків, оборонзамовлення і багато іншого.
14.05.2022 17:14 Ответить
а я рахую, що эліта повинна бути з західної України, тоді наша країна стане справжноою Україною, а не "малароссией" которая будет встречать с цветами. Приклад тому південь Запоріжжя та Херсон
14.05.2022 13:03 Ответить
це хто наприклад? "Сволота" на зарплаті у *********? чи контрабандні барони? а може мєдвєдчуковський Дроздов?
15.05.2022 22:44 Ответить
І чого про "найдосвідчинішого", а ні пари з вуст, чи сказати нічого,чи, язика в сраку затягнуло? І що там стосовно Свинарчуків? 300%відсо ково свій прокурор каже чи вирок суду, нарешті, Є?
14.05.2022 15:32 Ответить
Даю лайк, але обирати справді не було з кого, якщо ви не сліпий.
14.05.2022 15:50 Ответить
Так, як ти голосував на виборах. За 30 років ти навіть мову не спромігся вивчити, а іншим висуваєш претензії.
14.05.2022 06:58 Ответить
У нас все кацапской агентурой было обильно пропитано на всех уровнях власти. Если у нас министры обороны имели кацапское гражданство, то о чем можно говорить.
14.05.2022 08:43 Ответить
Все пишете правильно. Но кто привел в политику человека, который стал министром обороны с кацапским с гражданством. Совсем даже не янык. В политику он попал через партию той, на избирательной рекламе которой было цинично написано "Вона Україна". И портнов оттуда же и многие другие.
14.05.2022 09:44 Ответить
згодна, Саламантін чи Даламантін. В 2011-2012 роках був такий
14.05.2022 13:04 Ответить
это результат, что 30лет водили хороводы с рашкой. Боже, благодарю правительства стран Балтии, что не теряли зря время! Иначе у нас тоже была бы война. (
14.05.2022 09:55 Ответить
Да просто был договорняк в 90х,что вас и весь бывший блок в европе, оставят в покое.

Ибо чудес не бывает. Как это доказал наш профессор Преображенский.... ... Всё построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии.(С.с.)
14.05.2022 14:51 Ответить
А так получилось потому ,что 30 лет мы были поднадзорные и управляемые,а "независимость" ,это было "успокоительное" для народа,разводняк для лохов.Такая "независимость" устраивала и нашу эллиту,и московию,и Запад.
14.05.2022 14:39 Ответить
И народ был спокоен,у нас же "независимость" и можно москалям дули крутить.
14.05.2022 14:41 Ответить
нарешті зелене падло помітило...
14.05.2022 02:46 Ответить
налічняка не буде - шобла криворогата, від слова зовсім...
плакайте в ******* жілетку.... - опа!
14.05.2022 02:54 Ответить
Так ты и принесешь ,и 13 таких же умных,через налоги,через комуналку,через завышенны цены.
14.05.2022 18:51 Ответить
Треба терміново нам наклепати на гаражах бомб з фанерними крилами, типу ФАУ-1, Тонна вибухівки, на 400 км літає, можна ще й добавити дальності польоту, примітивний прямоточний двигун що "юні техніки" в гуртках роблять, всим зможе керувати смартфон , який підтримує мультисистемні навігації, треба тільки програму написати, у вигляді файлу АРК, щоб тракторісти змогли все зібрати до кучі .Всього було виготовлено в ті часи близько 30 000 апаратів
Або ФАУ-2, німці наклепали їх в свій час 4300 штук без допомоги і в блокаді, ще й заводи бомбили англічани.
ДІСТАНЕМО ВСЕ І ВСІХ. Інакше "Калібрами" задовбають.а то союзники чогось стісняються дати рокети, щоб ЗСУ діставали до військових аеродромів противника, до Кримського мосту, щоб не " погіршувати" відносини з наросією.
Саме дороге там, в українській ФАУ-1 буде це телехвон-смартфон, бо треба буде крутий, з тепловізором, такі тисяч від 10 000 грн, бо коли прилетить по навігатору в заданий район, то тіло буде бігати і його треба буде по тепловізору ловити. Може статися таке, що пару наших дальніх радіопрозорих рокет всю ситуацію змінять повністтю.
14.05.2022 03:11 Ответить
Пожалій гроші на тону вибухівки шоб ФАУ1 робить
14.05.2022 07:04 Ответить
буде военне залізо...
на $40 міллірдів долларів, на "сватів" не відлупиться....
14.05.2022 03:12 Ответить
Шашлычки сорвались? Ну, шо придётся отложить и потерпеть.
14.05.2022 05:56 Ответить
Голвне тепер ці 40 мільярдів в асфальт не вкатать
14.05.2022 07:08 Ответить
головне щоб не в асфальт на східній Україні, щоб гусениі орковских танків у майбутному не покривались пилюкою
14.05.2022 13:08 Ответить
а я важаю це добре що рвете на собі рубашки може полопаете от злості -- вивод влада робе все правльно і мені настрій підіймаете.
14.05.2022 08:03 Ответить
Жду эскадрильи F-16, хоть это и истребитель, но никто его не запретить использовать и как штурмовик тоже (но для этих целей лучше подойдут низкоскоростные, маневреные и суперживучие A-29 Super Tucano, совершенно недооцененый штурмовик для современной войны)!
14.05.2022 08:49 Ответить
Даже чешкий L-39, можно успешно использовать в этой войне как эфективный легкий штурмовик!
14.05.2022 08:59 Ответить
Все ДАДУТ (уже дают), а хваленное парашинское ПВО не такое сказачное как это преподносят (Земля "круглая" и на низких высотах быстро отреарировать и сбить самолет летящий на высоте 15-150м со скоростью 350-550 км/ч не так просто, как кажется)!
14.05.2022 09:14 Ответить
Интересно, а сколько Hawk Mk.200 может передать Британия Украине прямо сейчас, их в в свое время сотнями штамповали (дожны еще остаться)?
Неплохой штурмовик, по крайней мере не хуже, чем совковый Су-24/25!
14.05.2022 09:08 Ответить
Было бы здорово закупить у бразильцев турбовинтовые,относительно недорогие , штурмовики Super Tucano.Малозаметные,малошумные,хорошо вооруженные, они будут смертельно опасны для наземных целей орков
14.05.2022 10:57 Ответить
Тектонічний зсув з геологічною швидкістю.
14.05.2022 09:04 Ответить
Ну, добре, що захід нарешті почав передавати важку зброю, хоч окрім американських гаубиць та польських Т-72 поки нічого не видно. А що ви самі робите, чи тільки випрошуєте по світу?
14.05.2022 09:41 Ответить
"Впрочем, после 24 февраля мы не готовились защищать нашу страну неделю, месяц или до 9 мая. Мы были уверены в Вооруженных Силах и понимали, что противостояние будет долгим ..."

За прошедшие три месяца у народа Украины память еще не отшибло и все отлично помнят к чему вы готовились и к чему были готовы - к европейским дорогам для рашистских танков и шашлыкам на майские праздники !!!
14.05.2022 10:01 Ответить
Так, треба було ще у 2019 всі шляхи перекопати і їжаків понаставити.
14.05.2022 12:33 Ответить
Все вірно. Свою оборонку всі із свистом 30 років гробили. Особливо останні 3 роки задля великого дерибану, а тепер робимо "тектонічні зсуви". Я би цим фактом занадто не пишався, хоча нашим союзникам дуже вдячний за їхню допомогу без якої ми б не протримались би і двух неділь.
14.05.2022 10:11 Ответить
О чем эта статья назначенца Резникова? Да ни о чем.
Жалкая попытка оправдать собственное никуянеделание до 24.02
Очередное "всёбудетхорошо"
Манипуляции, брехня и полуправда.
Министр обороны, твою мать ...
В общем ... на манеже всё те же.
14.05.2022 10:13 Ответить
Читаю , слухаю багато інтрев"ю з військовими ... поки від них те ж саме не почую , не буду настільки оптимістичним щодо "тектонічного зсува" .
Бо саме вони вирішують , чи продовжувати вести активну оборону з поки йще переважаючою кількісттю ворожої техніки й озброєння , чи вже пробив час масивного визволення ... Оскіли я знаю , зі знайомими й друзями в Херсоні жодного з"язку . Чи живі вони й цілі -- невідомо ...

Інший знайоми родом з Маріка -- однокласники , дальні родичи ... жодної інформації !!!
14.05.2022 10:54 Ответить
За 30 лет независимости - не было ни единого плана развития Украины
Ни планов развития территорий
Кричали только планы--- это совок да план должен быть с люфтом
Если есть проблема ещё можно решать за счёт люфта
Люфт -- это загрузка плана примерно80-90%
Оборонка -- только разрушалась /8 лет война и нет патрон много завода/
14.05.2022 10:59 Ответить
згоден і буду допомогати Україні... - не згоден і не буду відгодовивати стефанчука, як на мене те порося вже зріле
де там тая швайка?
14.05.2022 11:01 Ответить
кофточка зелена і я якби воєнний, а не брита рожа шарму додає!.
14.05.2022 11:54 Ответить
Россия устраивает геноцид Украины! Именно с той целью создают фильтрационные лагеря. Они фильтруют твое отношение к Украине, у твоей жены и в твоих детях. Не важно на каком языке ты разговариваешь, важно кем ты себя позиционируешь.
Украинец, или малоросс - это вопрос смерти и жизни в этих лагерях и не только. Мужчин уничтожить, жен и детей вывести в рассейские ***** для пополнения армии рабов - вот план Адольфа Владимировича! Его цель уничтожить украинский дух в принципе, уничтожить нас, как носителей демократии, вольности и свободы! Ему нужны рабы в его Гулаге, ибо только лагерна система сможет противостоять санкциям Запада!
Наша цель, чтобы победить и выжить, уничтожать рашистов везде, где они есть с оружием в Украине! Прекращайте быть добрыми и толерантными! Взяв этого ублюдка в плен, вы тяните время, которое пойдет на пользу Уйлу для формирования новых армий! Пленные знают, что вы их накормите и отправите домой... И они вернутся! В этом ошибка Украины. Когда рашисты будут знать, что никто не вернулся из Украины, они даже не 3 раза подумают, а пошлют следующего Уйла куда подальше сразу и без колебаний!
14.05.2022 12:13 Ответить
....замість переозброєння за новими стандартами в Україні на першому місті останні 3 роки було велике будзівництво... і особливо шляхів у напрямку до рф...
14.05.2022 12:34 Ответить
На початку великої війни в СССР було танків утричі більше ніж у всіх. А ПТ снаряди розколювались об броню танків. Ледь встигли арту 152,203 сховати в тилу. І Америка, снаряди до Катюш, авіабензин? Америка. Як визнавав маршал Жора без американського пороху не було б снарядів, а безавтотранспорту не було чим возити. Ніколи не говорять, що брити поставили цілу купу легких 4 місних БТР. А нульові патронні заводи. Все Америка. До речі, кузнею снарядів і авіамоторів була і є Канада. А заводу *********** чому немає, бо там беня "постарався". І настав голод ***********. дійшло до абсурду, Йде війна, а на заводі лежать кулемети, а навіщо їх постачати. Дороги це вторинне. Дали слово розвалити армію, крепко валили, а не до кінця, фурерок подумав-що вс е виконане на 100. Як казав зірка тіктоку - у них оружие, а нам говорили.
14.05.2022 13:11 Ответить
"-Ну і розумний! -Аж страшно!" (с)
14.05.2022 13:16 Ответить
Все насправді дуже просто: Україною повинні керувати етнічні українці, люди, якф ототожнюють себе з українською нацією і здатні сприймати свої особисті інтереси як другорядні. Не варто очікувати од "боневтіка", арестовича і інших авакінянів відданості державі і інтересам народу. Їх цікавить виключно нажива, валізи з грошимка, крадені НПЗ і тому подібні речі.
14.05.2022 13:21 Ответить
То что за 30 лет нет прогресса это только верхушка айсберга коррупции в Украине.
Воровство чиновников было и есть настолько тотальным, циничным и массовым, что за 30 лет самая богатая и промышленно развитая республика при СССР стала одной из самых нищих стран Европы!!! И это при гигантских природных и людских ресурсах
Такого разворовывания собственного народа не было наверное в истории планеты. Даже в сравнении с Россией.Смешно читать после этого от украинского чиновника про "тектонический сдвиг".
Речь вероятнее всего идет о том что США решило слегка взять под контроль распределение и доставку Западной помощи, вот тут видимо и наблюдается "тектонический" взрыв в жопе у украинской клептократии. Это ж теперь не сможешь много украсть, как же так? АААААА!
"Тектоническое потрясение" уууууу, *****!
14.05.2022 13:28 Ответить
Я, конечно, дико извиняюсь за любопытство, но хотелось бы знать и, не только мне, что сделано
было для укрепления обороны нашей страны с начала Вашей каденции, т.е. с ноября прошлого года ( я не имею ввиду ношение военной одежды). Ведь разведки мира сообщали, что орда идёт,
и даже называли приблизительную дату. Разговоры о том, что никто не верил, что наши собратья
могут напасть, ( и это при том, что до того оттяпали Крым и восток Украины) уже не проходят.
Из нас, из народа, сделали паникёров и предложили чисто в советском понимании праздновать
с шашлыками. Это всё не недопонимание ситуации, есть другое определение "преступная
халатность". Ваша ли лично, либо всей нашей звёздной власти, народ ещё разберётся. Вы юрист,
Вы понимаете, о чём я. Эта халатность повлекла десятки тысяч смертей невинных жертв, сдачу
территорий Украины, пущенных по миру 6 миллионов беженцев с детьми. Я уже молчу о
психическом состоянии нашего Народа. Это не исправить и не восполнить. Кто за это ответит?
Вот хотелось бы услышать Ваш ответ как министра обороны и как гражданина.
Как на мой взгляд, трудно сравнить степень вины того, кто убил, и того, кто видел, но не предотвратил.
14.05.2022 14:35 Ответить
 
 